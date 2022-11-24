https://ria.ru/20221124/forum-1833852676.html

Путин поприветствовал участников Международного филологического форума

Путин поприветствовал участников Международного филологического форума - РИА Новости, 24.11.2022

Путин поприветствовал участников Международного филологического форума

Русский язык и литература играют уникальную роль в воспитании патриотизма, гражданственности, чувства личной сопричастности судьбе Родины, заявил президент... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:30

2022-11-24T10:30

2022-11-24T10:37

культура

новости культуры

владимир путин

ольга васильева

людмила вербицкая

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3816308d4253b75642a92e854470f7a4.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Русский язык и литература играют уникальную роль в воспитании патриотизма, гражданственности, чувства личной сопричастности судьбе Родины, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного филологического форума памяти академика Людмилы Вербицкой."Людмила Алексеевна была крупным ученым, талантливым наставником, ярким, неординарным, увлеченным человеком. Своим истинным призванием она считала заботу о сбережении русского языка, всегда твердо отстаивала великие идеалы и ценности отечественной культуры", - отметил Путин, приветствие которого озвучила на форуме глава РАО Ольга Васильева.По словам президента, Вербицкая внесла большой личный вклад в развитие гуманитарного образования в России."Русский язык и литература во многом определяют мировоззрение и кругозор молодых людей, играют уникальную роль в воспитании таких важных качеств, как патриотизм и гражданственность, чувство личной сопричастности судьбе Родины", - отметил президент.

https://ria.ru/20221109/yazyk-1830339744.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, владимир путин, ольга васильева, людмила вербицкая, социальный навигатор, сн_образование