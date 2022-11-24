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Путин поприветствовал участников Международного филологического форума - РИА Новости, 24.11.2022
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Культура
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Путин поприветствовал участников Международного филологического форума
Путин поприветствовал участников Международного филологического форума - РИА Новости, 24.11.2022
Путин поприветствовал участников Международного филологического форума
Русский язык и литература играют уникальную роль в воспитании патриотизма, гражданственности, чувства личной сопричастности судьбе Родины, заявил президент... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:30
2022-11-24T10:37
культура
новости культуры
владимир путин
ольга васильева
людмила вербицкая
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Русский язык и литература играют уникальную роль в воспитании патриотизма, гражданственности, чувства личной сопричастности судьбе Родины, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного филологического форума памяти академика Людмилы Вербицкой."Людмила Алексеевна была крупным ученым, талантливым наставником, ярким, неординарным, увлеченным человеком. Своим истинным призванием она считала заботу о сбережении русского языка, всегда твердо отстаивала великие идеалы и ценности отечественной культуры", - отметил Путин, приветствие которого озвучила на форуме глава РАО Ольга Васильева.По словам президента, Вербицкая внесла большой личный вклад в развитие гуманитарного образования в России."Русский язык и литература во многом определяют мировоззрение и кругозор молодых людей, играют уникальную роль в воспитании таких важных качеств, как патриотизм и гражданственность, чувство личной сопричастности судьбе Родины", - отметил президент.
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новости культуры, владимир путин, ольга васильева, людмила вербицкая, социальный навигатор, сн_образование
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Ольга Васильева, Людмила Вербицкая, Социальный навигатор, СН_Образование
10:30 24.11.2022 (обновлено: 10:37 24.11.2022)
 
Путин поприветствовал участников Международного филологического форума

Путин поприветствовал участников Международного филологического форума памяти Вербицкой

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Русский язык и литература играют уникальную роль в воспитании патриотизма, гражданственности, чувства личной сопричастности судьбе Родины, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного филологического форума памяти академика Людмилы Вербицкой.
"Людмила Алексеевна была крупным ученым, талантливым наставником, ярким, неординарным, увлеченным человеком. Своим истинным призванием она считала заботу о сбережении русского языка, всегда твердо отстаивала великие идеалы и ценности отечественной культуры", - отметил Путин, приветствие которого озвучила на форуме глава РАО Ольга Васильева.
По словам президента, Вербицкая внесла большой личный вклад в развитие гуманитарного образования в России.
"Русский язык и литература во многом определяют мировоззрение и кругозор молодых людей, играют уникальную роль в воспитании таких важных качеств, как патриотизм и гражданственность, чувство личной сопричастности судьбе Родины", - отметил президент.
Азбука - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 19:13
Основы госполитики предполагают защиту русского языка
 
КультураНовости культурыВладимир ПутинОльга ВасильеваЛюдмила ВербицкаяСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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