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В аэропорту Берлина из-за экоактивистов приостановили рейсы - РИА Новости, 24.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221124/ekoaktivisty-1834067019.html
В аэропорту Берлина из-за экоактивистов приостановили рейсы
В аэропорту Берлина из-за экоактивистов приостановили рейсы - РИА Новости, 24.11.2022
В аэропорту Берлина из-за экоактивистов приостановили рейсы
После проникновения экоактивистов на рулёжную дорожку аэропорта Берлина (BER) все рейсы были приостановлены, сообщает в четверг новостной портал rbb 24. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T20:20
2022-11-24T20:20
туризм
в мире
клод моне
берлин (город)
кельн
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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. После проникновения экоактивистов на рулёжную дорожку аэропорта Берлина (BER) все рейсы были приостановлены, сообщает в четверг новостной портал rbb 24.Около 16 часов по местному времени активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) разместили у себя в Twitter видео-стрим. На записи видно, как активисты проникают на территорию аэропорта, перекусив кусачками проволочное ограждение. Далее протестующие приклеивают себя ладонями к рулёжной дорожке - части лётного поля аэродрома, по которой самолёт выруливает к взлётной полосе."Климатические активисты заблокировали путь в аэропорту BER. Пока одни приклеили себя к полу, другие объезжают участок на велосипедах. Воздушное движение в BER было приостановлено", - сообщает rbb со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта.Это подтверждается данными Flightradar, согласно которым несколько самолётов, находившихся на подлёте к аэропорту, изменили курс."Рейсы, которые должны были вылететь с 16:40 до 16:50 в Кельн, Бонн и Штутгарт, были задержаны примерно на 30 минут. Пять рейсов, которые должны были прибыть в BER около 16:45, также были отмечены как задержанные в информационной системе аэропорта", - сообщает портал.Ранее активисты движения незадолго до начала концерта в Эльбской филармонии в немецком Гамбурге вышли на сцену и приклеили себя к дирижерскому пульту. Активисты в области борьбы с изменением климата в последнее время активизировались в Европе, ранее ряд акций проводились в музеях. В октябре две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Позднее две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме. В испанском музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.
https://ria.ru/20221124/ekoaktivisty-1833857627.html
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в мире, клод моне, берлин (город), кельн, бонн, twitter, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Клод Моне, Берлин (город), Кельн, Бонн, Twitter, Туризм, Новости - Туризм
20:20 24.11.2022
 
В аэропорту Берлина из-за экоактивистов приостановили рейсы

В аэропорту Берлина из-за проникновения на территорию экоактивистов приостановили рейсы

© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Michael Probst
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. После проникновения экоактивистов на рулёжную дорожку аэропорта Берлина (BER) все рейсы были приостановлены, сообщает в четверг новостной портал rbb 24.
Около 16 часов по местному времени активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) разместили у себя в Twitter видео-стрим. На записи видно, как активисты проникают на территорию аэропорта, перекусив кусачками проволочное ограждение. Далее протестующие приклеивают себя ладонями к рулёжной дорожке - части лётного поля аэродрома, по которой самолёт выруливает к взлётной полосе.
Большой зал Эльбской филармонии - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 10:47Культура
Экоактивисты приклеили себя к дирижерскому пульту в Эльбской филармонии
"Климатические активисты заблокировали путь в аэропорту BER. Пока одни приклеили себя к полу, другие объезжают участок на велосипедах. Воздушное движение в BER было приостановлено", - сообщает rbb со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта.
Это подтверждается данными Flightradar, согласно которым несколько самолётов, находившихся на подлёте к аэропорту, изменили курс.
"Рейсы, которые должны были вылететь с 16:40 до 16:50 в Кельн, Бонн и Штутгарт, были задержаны примерно на 30 минут. Пять рейсов, которые должны были прибыть в BER около 16:45, также были отмечены как задержанные в информационной системе аэропорта", - сообщает портал.
Ранее активисты движения незадолго до начала концерта в Эльбской филармонии в немецком Гамбурге вышли на сцену и приклеили себя к дирижерскому пульту. Активисты в области борьбы с изменением климата в последнее время активизировались в Европе, ранее ряд акций проводились в музеях. В октябре две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Позднее две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме. В испанском музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.
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