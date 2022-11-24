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Помощник Шольца осадил Джонсона после его слов о Германии - РИА Новости, 24.11.2022
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Помощник Шольца осадил Джонсона после его слов о Германии
Помощник Шольца осадил Джонсона после его слов о Германии - РИА Новости, 24.11.2022
Помощник Шольца осадил Джонсона после его слов о Германии
Пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шольца Штеффен Хебестрайта раскритиковал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона за его слова о том, что Берлин в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:52
2022-11-24T16:03
в мире
борис джонсон
олаф шольц
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шольца Штеффен Хебестрайта раскритиковал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона за его слова о том, что Берлин в начале спецоперации на Украине ждал стремительного поражения Киева, пишет агентство Bloomberg.По словам журналистов, немецкий представитель использовал "необычно резкий язык", обсуждая действия британского политика."Мы знаем, что у очень занимательного бывшего премьер-министра всегда были свои отношения с правдой. Данный случай ничем не отличается. Я думаю, что могу сказать это из первых рук, потому что я принимал участие в переговорах с тогдашним британским премьер-министром в Мюнхене всего за несколько дней до начала конфликта", — посетовал помощник Шольца.На этой неделе Джонсон в интервью CNN рассказал, что немецкие власти перед началом спецоперации говорили о том, что "было бы лучше, если все это закончилось быстро, а Украина сдалась". По мнению политика, такой подход Берлин обосновывал "всевозможными вескими экономическими причинами".Также экс-премьер Британии заявил, что до последнего возможность вооруженного конфликта отрицала Франция.Британский политик ушел с поста премьер-министра в сентябре. Его отставке предшествовал правительственный кризис в стране — за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе руководители ключевых ведомств. Они заявили о недоверии Джонсону.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833844042.html
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в мире, борис джонсон, олаф шольц, германия, великобритания, украина, в мире – радио sputnik
В мире, Борис Джонсон, Олаф Шольц, Германия, Великобритания, Украина, В мире – Радио Sputnik
10:52 24.11.2022 (обновлено: 16:03 24.11.2022)
 
Помощник Шольца осадил Джонсона после его слов о Германии

Bloomberg: помощник канцлера Шольца обвинил британского экс-премьера Джонсона во лжи

© AP Photo / Frank AugsteinБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шольца Штеффен Хебестрайта раскритиковал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона за его слова о том, что Берлин в начале спецоперации на Украине ждал стремительного поражения Киева, пишет агентство Bloomberg.
По словам журналистов, немецкий представитель использовал "необычно резкий язык", обсуждая действия британского политика.
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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В США назвали ключевую уязвимость Украины
"Мы знаем, что у очень занимательного бывшего премьер-министра всегда были свои отношения с правдой. Данный случай ничем не отличается. Я думаю, что могу сказать это из первых рук, потому что я принимал участие в переговорах с тогдашним британским премьер-министром в Мюнхене всего за несколько дней до начала конфликта", — посетовал помощник Шольца.
На этой неделе Джонсон в интервью CNN рассказал, что немецкие власти перед началом спецоперации говорили о том, что "было бы лучше, если все это закончилось быстро, а Украина сдалась". По мнению политика, такой подход Берлин обосновывал "всевозможными вескими экономическими причинами".
Также экс-премьер Британии заявил, что до последнего возможность вооруженного конфликта отрицала Франция.
Британский политик ушел с поста премьер-министра в сентябре. Его отставке предшествовал правительственный кризис в стране — за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе руководители ключевых ведомств. Они заявили о недоверии Джонсону.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 10:50Специальная военная операция на Украине
TAC: США должны отказаться от главного принципа в отношении Украины
 
В миреБорис ДжонсонОлаф ШольцГерманияВеликобританияУкраинаВ мире – Радио Sputnik
 
 
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