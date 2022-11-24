https://ria.ru/20221124/dzhonson-1833859480.html

Помощник Шольца осадил Джонсона после его слов о Германии

Помощник Шольца осадил Джонсона после его слов о Германии - РИА Новости, 24.11.2022

Помощник Шольца осадил Джонсона после его слов о Германии

Пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шольца Штеффен Хебестрайта раскритиковал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона за его слова о том, что Берлин в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:52

2022-11-24T10:52

2022-11-24T16:03

в мире

борис джонсон

олаф шольц

германия

великобритания

украина

в мире – радио sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800897009_67:0:1664:898_1920x0_80_0_0_2bfc08cc965e13864b7909131e7c5bb9.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шольца Штеффен Хебестрайта раскритиковал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона за его слова о том, что Берлин в начале спецоперации на Украине ждал стремительного поражения Киева, пишет агентство Bloomberg.По словам журналистов, немецкий представитель использовал "необычно резкий язык", обсуждая действия британского политика."Мы знаем, что у очень занимательного бывшего премьер-министра всегда были свои отношения с правдой. Данный случай ничем не отличается. Я думаю, что могу сказать это из первых рук, потому что я принимал участие в переговорах с тогдашним британским премьер-министром в Мюнхене всего за несколько дней до начала конфликта", — посетовал помощник Шольца.На этой неделе Джонсон в интервью CNN рассказал, что немецкие власти перед началом спецоперации говорили о том, что "было бы лучше, если все это закончилось быстро, а Украина сдалась". По мнению политика, такой подход Берлин обосновывал "всевозможными вескими экономическими причинами".Также экс-премьер Британии заявил, что до последнего возможность вооруженного конфликта отрицала Франция.Британский политик ушел с поста премьер-министра в сентябре. Его отставке предшествовал правительственный кризис в стране — за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе руководители ключевых ведомств. Они заявили о недоверии Джонсону.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833844042.html

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833858549.html

германия

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, борис джонсон, олаф шольц, германия, великобритания, украина, в мире – радио sputnik