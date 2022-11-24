10:52 24.11.2022 (обновлено: 16:03 24.11.2022)
Помощник Шольца осадил Джонсона после его слов о Германии
Bloomberg: помощник канцлера Шольца обвинил британского экс-премьера Джонсона во лжи
© AP Photo / Frank AugsteinБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шольца Штеффен Хебестрайта раскритиковал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона за его слова о том, что Берлин в начале спецоперации на Украине ждал стремительного поражения Киева, пишет агентство Bloomberg.
По словам журналистов, немецкий представитель использовал "необычно резкий язык", обсуждая действия британского политика.
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"Мы знаем, что у очень занимательного бывшего премьер-министра всегда были свои отношения с правдой. Данный случай ничем не отличается. Я думаю, что могу сказать это из первых рук, потому что я принимал участие в переговорах с тогдашним британским премьер-министром в Мюнхене всего за несколько дней до начала конфликта", — посетовал помощник Шольца.
Также экс-премьер Британии заявил, что до последнего возможность вооруженного конфликта отрицала Франция.
Британский политик ушел с поста премьер-министра в сентябре. Его отставке предшествовал правительственный кризис в стране — за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе руководители ключевых ведомств. Они заявили о недоверии Джонсону.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".