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Bonduelle не уйдет с российского рынка, заявил директор - РИА Новости, 24.11.2022
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Bonduelle не уйдет с российского рынка, заявил директор
Bonduelle не уйдет с российского рынка, заявил директор - РИА Новости, 24.11.2022
Bonduelle не уйдет с российского рынка, заявил директор
Французская продовольственная компания Bonduelle, несмотря на сложности, не собирается покидать российский рынок, который также позволяет ей осуществлять... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:49
2022-11-24T15:08
экономика
центральная азия
россия
франция
bonduelle
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ПАРИЖ, 24 ноя – РИА Новости. Французская продовольственная компания Bonduelle, несмотря на сложности, не собирается покидать российский рынок, который также позволяет ей осуществлять поставки в Центральную Азию, сообщил генеральный директор компании Гийом Деброс в эфире телеканала BFM Business."Очевидно, что мы ежедневно следим за этой ситуацией, но у нас (в России) три завода, и мы решили остаться, потому что продовольствие, так же, как и фармацевтика, является ключевым сектором. Мы не хотим кроме геополитического кризиса иметь еще и продовольственный. Это наша ответственность. Эти заводы также позволяют нам обеспечивать все государства Центральной Азии, а это 90 миллионов человек", - сказал Деброс.Он отметил, что не считает неэтичным продолжать бизнес в России."Нет, я так не думаю, потому что наша миссия – обеспечивать людей продовольствием, а не вести войну против населения России, Казахстана и Центральной Азии. Напротив, мы хотим гарантировать, что, как производитель товаров первой необходимости, мы продолжаем нашу миссию, полностью соблюдая международные санкции и несмотря на то, что работать сложно", - добавил он.Деброс заявил, что компания продолжит поднимать цены на свою продукцию. "Уровень инфляции таков, что мы не можем одни вынести это груз. Мы должны поднять цены и мы продолжим это делать. Инфляция одновременно влияет на цены на энергетику, на упаковку, на зарплаты. Это невиданная за последние 25 лет ситуация", - отметил он.Ранее сообщалось, что рост цен на продукты питания во Франции в сентябре в среднем составил 7,6%. Инфляция во Франции в октябре выросла до 6,2%, побив рекорд июльской инфляции в 6,1%.
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экономика, центральная азия, россия, франция, bonduelle
Экономика, Центральная Азия, Россия, Франция, Bonduelle
14:49 24.11.2022 (обновлено: 15:08 24.11.2022)
 
Bonduelle не уйдет с российского рынка, заявил директор

Директор Деброс: французская Bonduelle не уйдет с российского рынка

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПродавец раскладывает товар в магазине "Реми" во Владивостоке
Продавец раскладывает товар в магазине Реми во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Продавец раскладывает товар в магазине "Реми" во Владивостоке. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 ноя – РИА Новости. Французская продовольственная компания Bonduelle, несмотря на сложности, не собирается покидать российский рынок, который также позволяет ей осуществлять поставки в Центральную Азию, сообщил генеральный директор компании Гийом Деброс в эфире телеканала BFM Business.
"Очевидно, что мы ежедневно следим за этой ситуацией, но у нас (в России) три завода, и мы решили остаться, потому что продовольствие, так же, как и фармацевтика, является ключевым сектором. Мы не хотим кроме геополитического кризиса иметь еще и продовольственный. Это наша ответственность. Эти заводы также позволяют нам обеспечивать все государства Центральной Азии, а это 90 миллионов человек", - сказал Деброс.
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Он отметил, что не считает неэтичным продолжать бизнес в России.
"Нет, я так не думаю, потому что наша миссия – обеспечивать людей продовольствием, а не вести войну против населения России, Казахстана и Центральной Азии. Напротив, мы хотим гарантировать, что, как производитель товаров первой необходимости, мы продолжаем нашу миссию, полностью соблюдая международные санкции и несмотря на то, что работать сложно", - добавил он.
Деброс заявил, что компания продолжит поднимать цены на свою продукцию. "Уровень инфляции таков, что мы не можем одни вынести это груз. Мы должны поднять цены и мы продолжим это делать. Инфляция одновременно влияет на цены на энергетику, на упаковку, на зарплаты. Это невиданная за последние 25 лет ситуация", - отметил он.
Ранее сообщалось, что рост цен на продукты питания во Франции в сентябре в среднем составил 7,6%. Инфляция во Франции в октябре выросла до 6,2%, побив рекорд июльской инфляции в 6,1%.
 
ЭкономикаЦентральная АзияРоссияФранцияBonduelle
 
 
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