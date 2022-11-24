https://ria.ru/20221124/bonduelle-1833962384.html

Bonduelle не уйдет с российского рынка, заявил директор

Bonduelle не уйдет с российского рынка, заявил директор - РИА Новости, 24.11.2022

Bonduelle не уйдет с российского рынка, заявил директор

Французская продовольственная компания Bonduelle, несмотря на сложности, не собирается покидать российский рынок, который также позволяет ей осуществлять... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:49

2022-11-24T14:49

2022-11-24T15:08

экономика

центральная азия

россия

франция

bonduelle

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ПАРИЖ, 24 ноя – РИА Новости. Французская продовольственная компания Bonduelle, несмотря на сложности, не собирается покидать российский рынок, который также позволяет ей осуществлять поставки в Центральную Азию, сообщил генеральный директор компании Гийом Деброс в эфире телеканала BFM Business."Очевидно, что мы ежедневно следим за этой ситуацией, но у нас (в России) три завода, и мы решили остаться, потому что продовольствие, так же, как и фармацевтика, является ключевым сектором. Мы не хотим кроме геополитического кризиса иметь еще и продовольственный. Это наша ответственность. Эти заводы также позволяют нам обеспечивать все государства Центральной Азии, а это 90 миллионов человек", - сказал Деброс.Он отметил, что не считает неэтичным продолжать бизнес в России."Нет, я так не думаю, потому что наша миссия – обеспечивать людей продовольствием, а не вести войну против населения России, Казахстана и Центральной Азии. Напротив, мы хотим гарантировать, что, как производитель товаров первой необходимости, мы продолжаем нашу миссию, полностью соблюдая международные санкции и несмотря на то, что работать сложно", - добавил он.Деброс заявил, что компания продолжит поднимать цены на свою продукцию. "Уровень инфляции таков, что мы не можем одни вынести это груз. Мы должны поднять цены и мы продолжим это делать. Инфляция одновременно влияет на цены на энергетику, на упаковку, на зарплаты. Это невиданная за последние 25 лет ситуация", - отметил он.Ранее сообщалось, что рост цен на продукты питания во Франции в сентябре в среднем составил 7,6%. Инфляция во Франции в октябре выросла до 6,2%, побив рекорд июльской инфляции в 6,1%.

https://ria.ru/20221122/avto-1833240479.html

центральная азия

россия

франция

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экономика, центральная азия, россия, франция, bonduelle