https://ria.ru/20221124/bespilotniki-1834076167.html
Эксперимент с движением беспилотных грузовиков начнется на М-11 в 2023 году
Эксперимент с движением беспилотных грузовиков начнется на М-11 в 2023 году - РИА Новости, 24.11.2022
Эксперимент с движением беспилотных грузовиков начнется на М-11 в 2023 году
Запуск эксперимента с движением беспилотных грузовиков на трассе М-11 позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в РФ, первые беспилотные грузовики... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T21:17
2022-11-24T21:17
2022-11-24T21:17
экономика
технологии
владимир путин
россия
москва
санкт-петербург
камаз (завод)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Запуск эксперимента с движением беспилотных грузовиков на трассе М-11 позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в РФ, первые беспилотные грузовики выйдут на трассу уже в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства экономического развития.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции по искусственному интеллекту, сообщил, что в ближайшее время начнется эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва – Петербург."Первые беспилотные грузовики выйдут на трассу уже в 2023 году. Недавно установленный Правительством экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта на трассе М-11 между Москвой и Петербургом — это важный результат, который позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в нашей стране. Это уже четвёртая программа по беспилотникам, для запуска которых применен механизм ЭПР", - сказал замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, чьи слова приводит пресс-служба.В министерстве напомнили, что в рамках ЭПР в течение трех лет будут апробированы цифровые инновации по коммерческой эксплуатации беспилотных грузовиков – как с водителем-испытателем, так и при удаленном управлении движением с участием инженера испытателя и диспетчера.Экспериментальный правовой режим предусматривает широкий круг участников, включая производителей высокоавтоматизированных транспортных средств (ПАО "КАМАЗ", НПО "Старлайн"), крупных перевозчиков ("Глобалтрак лоджистик", "Магнит", Х5 Logistics), и оператора инфраструктуры – государственная компания "Автодор".В своем Telegrame-канале министерство указало, что беспилотные грузовики позволят сократить сроки доставки груза; исключать влияние человеческого фактора; повысят экологичность перевозок.
https://ria.ru/20220815/gruzovik-1809605529.html
https://ria.ru/20221124/elektrotransport-1833111300.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, владимир путин, россия, москва, санкт-петербург, камаз (завод)
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия, Москва, Санкт-Петербург, КамАЗ (завод)
Эксперимент с движением беспилотных грузовиков начнется на М-11 в 2023 году
Замглавы МЭР Колесников: первые беспилотные грузовики выйдут на трассу М-11 в 2023 году
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Запуск эксперимента с движением беспилотных грузовиков на трассе М-11 позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в РФ, первые беспилотные грузовики выйдут на трассу уже в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства экономического развития.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин
, выступая на конференции по искусственному интеллекту, сообщил, что в ближайшее время начнется эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва
– Петербург
.
"Первые беспилотные грузовики выйдут на трассу уже в 2023 году. Недавно установленный Правительством экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта на трассе М-11 между Москвой и Петербургом — это важный результат, который позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в нашей стране. Это уже четвёртая программа по беспилотникам, для запуска которых применен механизм ЭПР", - сказал замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, чьи слова приводит пресс-служба.
В министерстве напомнили, что в рамках ЭПР в течение трех лет будут апробированы цифровые инновации по коммерческой эксплуатации беспилотных грузовиков – как с водителем-испытателем, так и при удаленном управлении движением с участием инженера испытателя и диспетчера.
Экспериментальный правовой режим предусматривает широкий круг участников, включая производителей высокоавтоматизированных транспортных средств (ПАО "КАМАЗ
", НПО "Старлайн"), крупных перевозчиков ("Глобалтрак лоджистик", "Магнит", Х5 Logistics), и оператора инфраструктуры – государственная компания "Автодор".
В своем Telegrame-канале министерство указало, что беспилотные грузовики позволят сократить сроки доставки груза; исключать влияние человеческого фактора; повысят экологичность перевозок.