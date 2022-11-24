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Эксперимент с движением беспилотных грузовиков начнется на М-11 в 2023 году - РИА Новости, 24.11.2022
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Эксперимент с движением беспилотных грузовиков начнется на М-11 в 2023 году
Эксперимент с движением беспилотных грузовиков начнется на М-11 в 2023 году - РИА Новости, 24.11.2022
Эксперимент с движением беспилотных грузовиков начнется на М-11 в 2023 году
Запуск эксперимента с движением беспилотных грузовиков на трассе М-11 позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в РФ, первые беспилотные грузовики... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T21:17
2022-11-24T21:17
экономика
технологии
владимир путин
россия
москва
санкт-петербург
камаз (завод)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Запуск эксперимента с движением беспилотных грузовиков на трассе М-11 позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в РФ, первые беспилотные грузовики выйдут на трассу уже в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства экономического развития.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции по искусственному интеллекту, сообщил, что в ближайшее время начнется эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва – Петербург."Первые беспилотные грузовики выйдут на трассу уже в 2023 году. Недавно установленный Правительством экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта на трассе М-11 между Москвой и Петербургом — это важный результат, который позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в нашей стране. Это уже четвёртая программа по беспилотникам, для запуска которых применен механизм ЭПР", - сказал замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, чьи слова приводит пресс-служба.В министерстве напомнили, что в рамках ЭПР в течение трех лет будут апробированы цифровые инновации по коммерческой эксплуатации беспилотных грузовиков – как с водителем-испытателем, так и при удаленном управлении движением с участием инженера испытателя и диспетчера.Экспериментальный правовой режим предусматривает широкий круг участников, включая производителей высокоавтоматизированных транспортных средств (ПАО "КАМАЗ", НПО "Старлайн"), крупных перевозчиков ("Глобалтрак лоджистик", "Магнит", Х5 Logistics), и оператора инфраструктуры – государственная компания "Автодор".В своем Telegrame-канале министерство указало, что беспилотные грузовики позволят сократить сроки доставки груза; исключать влияние человеческого фактора; повысят экологичность перевозок.
https://ria.ru/20220815/gruzovik-1809605529.html
https://ria.ru/20221124/elektrotransport-1833111300.html
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экономика, технологии, владимир путин, россия, москва, санкт-петербург, камаз (завод)
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия, Москва, Санкт-Петербург, КамАЗ (завод)
21:17 24.11.2022
 
Эксперимент с движением беспилотных грузовиков начнется на М-11 в 2023 году

Замглавы МЭР Колесников: первые беспилотные грузовики выйдут на трассу М-11 в 2023 году

© Фото : ПАО "КАМАЗ"Беспилотный автомобиль КАМА3-4308
Беспилотный автомобиль КАМА3-4308 - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : ПАО "КАМАЗ"
Беспилотный автомобиль КАМА3-4308. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Запуск эксперимента с движением беспилотных грузовиков на трассе М-11 позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в РФ, первые беспилотные грузовики выйдут на трассу уже в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства экономического развития.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции по искусственному интеллекту, сообщил, что в ближайшее время начнется эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе МоскваПетербург.
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Российский грузовик Урал Next может стать беспилотным
"Первые беспилотные грузовики выйдут на трассу уже в 2023 году. Недавно установленный Правительством экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта на трассе М-11 между Москвой и Петербургом — это важный результат, который позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в нашей стране. Это уже четвёртая программа по беспилотникам, для запуска которых применен механизм ЭПР", - сказал замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, чьи слова приводит пресс-служба.
В министерстве напомнили, что в рамках ЭПР в течение трех лет будут апробированы цифровые инновации по коммерческой эксплуатации беспилотных грузовиков – как с водителем-испытателем, так и при удаленном управлении движением с участием инженера испытателя и диспетчера.
Экспериментальный правовой режим предусматривает широкий круг участников, включая производителей высокоавтоматизированных транспортных средств (ПАО "КАМАЗ", НПО "Старлайн"), крупных перевозчиков ("Глобалтрак лоджистик", "Магнит", Х5 Logistics), и оператора инфраструктуры – государственная компания "Автодор".
В своем Telegrame-канале министерство указало, что беспилотные грузовики позволят сократить сроки доставки груза; исключать влияние человеческого фактора; повысят экологичность перевозок.
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