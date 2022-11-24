https://ria.ru/20221124/berbok-1833989133.html
Заявление Бербок о России разозлило немцев
Заявление Бербок о России разозлило немцев - РИА Новости, 24.11.2022
Заявление Бербок о России разозлило немцев
Немецкие пользователи Twitter осудили заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о российских ударах по украинской энергетической инфраструктуре. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:04
2022-11-24T16:04
2022-11-24T18:03
в мире
анналена бербок
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владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter осудили заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о российских ударах по украинской энергетической инфраструктуре.Глава немецкого МИД назвала действия России "недопустимым преступлением". По словам министра, на следующей неделе на саммите "Большой семерки" в Бухаресте будет инициирован новый проект поддержки энергоснабжения Украины.Таким образом, комментаторы указали на политику двойных стандартов, которой следует Запад в отношении Украины."А как вы относитесь к военным преступлениям украинцев, к беспомощным русским военнопленным?" — спросил пользователь с ником Don Joaquim."А как нам снабжать Украину энергией, если мы и так на пределе? Еще одно доказательство вашей непригодности", — отметил Dirk Hoffmeister."Ваш образ мышления идиотичен", — написал Luka Vess."А где энергоснабжение Германии?" — поинтересовался Dagmar L."Странно, мне плевать на Украину и ее нацистов. Как Путин назвал это с самого начала — денацификация! Почему 2,8 миллиона украинцев бежали в Россию?" — заявила Maria Maier."Вы тоже жаловались, когда украинская артиллерия восемь лет обстреливала восток Украины, убивая тысячи мирных жителей? Нет? Я так и думал", — подытожил Bill Miller.В Минобороны России заявили, что накануне по украинской системе военного управления и объектам энергетики был нанесен массированный удар. В ведомстве уточнили, что по Киеву ударов не было, а разрушения в городе — следствие падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по инфраструктуре военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями России являются только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221110/berbok-1830469863.html
https://ria.ru/20221105/berbok-1829316704.html
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в мире, анналена бербок, россия, украина, германия, twitter, владимир путин
В мире, Анналена Бербок, Россия, Украина, Германия, Twitter, Владимир Путин
16:04 24.11.2022 (обновлено: 18:03 24.11.2022)
Заявление Бербок о России разозлило немцев
Пользователи Twitter осудили заявление Бербок об ударах по энергетической инфраструктуре
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Немецкие пользователи Twitter
осудили заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о российских ударах по украинской энергетической инфраструктуре.
Глава немецкого МИД назвала действия России "недопустимым преступлением". По словам министра, на следующей неделе на саммите "Большой семерки" в Бухаресте будет инициирован новый проект поддержки энергоснабжения Украины.
Таким образом, комментаторы указали на политику двойных стандартов, которой следует Запад в отношении Украины.
"А как вы относитесь к военным преступлениям украинцев, к беспомощным русским военнопленным?" — спросил пользователь с ником Don Joaquim.
"А как нам снабжать Украину энергией, если мы и так на пределе? Еще одно доказательство вашей непригодности", — отметил Dirk Hoffmeister.
"Ваше пустое бла-бла-бла становится таким же отвратительным, как и у канцлера. Вы отказываетесь предотвратить геноцид и травмирование миллионов", — возмутился MaxTresfeux.
"Ваш образ мышления идиотичен", — написал Luka Vess.
"А где энергоснабжение Германии?" — поинтересовался Dagmar L.
"Значит, в Германии больше нет кризиса? Ждем снижения цен на энергию", — с иронией отметил Bernd Rauh.
"Странно, мне плевать на Украину и ее нацистов. Как Путин назвал это с самого начала — денацификация! Почему 2,8 миллиона украинцев бежали в Россию?" — заявила Maria Maier.
"Вы тоже жаловались, когда украинская артиллерия восемь лет обстреливала восток Украины, убивая тысячи мирных жителей? Нет? Я так и думал", — подытожил Bill Miller.
В Минобороны России
заявили, что накануне по украинской системе военного управления и объектам энергетики был нанесен массированный удар. В ведомстве уточнили, что по Киеву
ударов не было, а разрушения в городе — следствие падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по инфраструктуре военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями России являются только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".