Рейтинг@Mail.ru
Заявление Бербок о России разозлило немцев - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/berbok-1833989133.html
Заявление Бербок о России разозлило немцев
Заявление Бербок о России разозлило немцев - РИА Новости, 24.11.2022
Заявление Бербок о России разозлило немцев
Немецкие пользователи Twitter осудили заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о российских ударах по украинской энергетической инфраструктуре. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:04
2022-11-24T18:03
в мире
анналена бербок
россия
украина
германия
twitter
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645001_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_d42ea8aee4d43f272a0eceb396582184.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter осудили заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о российских ударах по украинской энергетической инфраструктуре.Глава немецкого МИД назвала действия России "недопустимым преступлением". По словам министра, на следующей неделе на саммите "Большой семерки" в Бухаресте будет инициирован новый проект поддержки энергоснабжения Украины.Таким образом, комментаторы указали на политику двойных стандартов, которой следует Запад в отношении Украины."А как вы относитесь к военным преступлениям украинцев, к беспомощным русским военнопленным?" — спросил пользователь с ником Don Joaquim."А как нам снабжать Украину энергией, если мы и так на пределе? Еще одно доказательство вашей непригодности", — отметил Dirk Hoffmeister."Ваш образ мышления идиотичен", — написал Luka Vess."А где энергоснабжение Германии?" — поинтересовался Dagmar L."Странно, мне плевать на Украину и ее нацистов. Как Путин назвал это с самого начала — денацификация! Почему 2,8 миллиона украинцев бежали в Россию?" — заявила Maria Maier."Вы тоже жаловались, когда украинская артиллерия восемь лет обстреливала восток Украины, убивая тысячи мирных жителей? Нет? Я так и думал", — подытожил Bill Miller.В Минобороны России заявили, что накануне по украинской системе военного управления и объектам энергетики был нанесен массированный удар. В ведомстве уточнили, что по Киеву ударов не было, а разрушения в городе — следствие падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по инфраструктуре военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями России являются только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221110/berbok-1830469863.html
https://ria.ru/20221105/berbok-1829316704.html
https://ria.ru/20221109/berbok-1830210889.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645001_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_44f15b57d5f13bb8b8bd9bc1062551ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анналена бербок, россия, украина, германия, twitter, владимир путин
В мире, Анналена Бербок, Россия, Украина, Германия, Twitter, Владимир Путин
16:04 24.11.2022 (обновлено: 18:03 24.11.2022)
 
Заявление Бербок о России разозлило немцев

Пользователи Twitter осудили заявление Бербок об ударах по энергетической инфраструктуре

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter осудили заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о российских ударах по украинской энергетической инфраструктуре.
Глава немецкого МИД назвала действия России "недопустимым преступлением". По словам министра, на следующей неделе на саммите "Большой семерки" в Бухаресте будет инициирован новый проект поддержки энергоснабжения Украины.
Таким образом, комментаторы указали на политику двойных стандартов, которой следует Запад в отношении Украины.
"А как вы относитесь к военным преступлениям украинцев, к беспомощным русским военнопленным?" — спросил пользователь с ником Don Joaquim.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 12:59
Немцы потеряли дар речи после заявления Бербок
"А как нам снабжать Украину энергией, если мы и так на пределе? Еще одно доказательство вашей непригодности", — отметил Dirk Hoffmeister.
"Ваше пустое бла-бла-бла становится таким же отвратительным, как и у канцлера. Вы отказываетесь предотвратить геноцид и травмирование миллионов", — возмутился MaxTresfeux.
"Ваш образ мышления идиотичен", — написал Luka Vess.
"А где энергоснабжение Германии?" — поинтересовался Dagmar L.
"Значит, в Германии больше нет кризиса? Ждем снижения цен на энергию", — с иронией отметил Bernd Rauh.
"Странно, мне плевать на Украину и ее нацистов. Как Путин назвал это с самого начала — денацификация! Почему 2,8 миллиона украинцев бежали в Россию?" — заявила Maria Maier.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 08:56
"Катастрофа". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о Путине
"Вы тоже жаловались, когда украинская артиллерия восемь лет обстреливала восток Украины, убивая тысячи мирных жителей? Нет? Я так и думал", — подытожил Bill Miller.
В Минобороны России заявили, что накануне по украинской системе военного управления и объектам энергетики был нанесен массированный удар. В ведомстве уточнили, что по Киеву ударов не было, а разрушения в городе — следствие падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по инфраструктуре военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями России являются только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 13:50
В Сети возмутились лицемерным словам Бербок о нацистах
 
В миреАнналена БербокРоссияУкраинаГерманияTwitterВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала