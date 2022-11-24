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Выставка к 300-летию русского балета пройдет в петербургском Манеже в 2023 - РИА Новости, 24.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221124/balet-1833891350.html
Выставка к 300-летию русского балета пройдет в петербургском Манеже в 2023
Выставка к 300-летию русского балета пройдет в петербургском Манеже в 2023 - РИА Новости, 24.11.2022
Выставка к 300-летию русского балета пройдет в петербургском Манеже в 2023
Выставка к 300-летию русского балета пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году, рассказал РИА Новости гендиректор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ)... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:17
2022-11-24T12:18
культура
роман карманов
россия
санкт-петербург
манеж
новости культуры
куда сходить
балет
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Выставка к 300-летию русского балета пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году, рассказал РИА Новости гендиректор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов."В 2023 году планируется грандиозная выставка "Первая позиция. Русский балет", посвященная 300-летней истории балетного искусства в России. Она пройдет в санкт-петербургском Манеже", — сказал собеседник агентства.В организации проекта примут участие ведущие театры России, в том числе Большой и Мариинский.
https://ria.ru/20221124/karmanov-1833792931.html
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роман карманов, россия, санкт-петербург, манеж, новости культуры, куда сходить , балет, выставки, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Роман Карманов, Россия, Санкт-Петербург, Манеж, Новости культуры, куда сходить , Балет, Выставки, Президентский фонд культурных инициатив
12:17 24.11.2022 (обновлено: 12:18 24.11.2022)
 
Выставка к 300-летию русского балета пройдет в петербургском Манеже в 2023

Большая выставка к 300-летию русского балета пройдёт в петербургском Манеже в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВид на Исаакиевский собор через скульптуры Диоскуров у ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор через скульптуры Диоскуров у ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Выставка к 300-летию русского балета пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году, рассказал РИА Новости гендиректор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов.
"В 2023 году планируется грандиозная выставка "Первая позиция. Русский балет", посвященная 300-летней истории балетного искусства в России. Она пройдет в санкт-петербургском Манеже", — сказал собеседник агентства.
В организации проекта примут участие ведущие театры России, в том числе Большой и Мариинский.
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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КультураРоман КармановРоссияСанкт-ПетербургМанежНовости культурыкуда сходитьБалетВыставкиПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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