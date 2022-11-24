https://ria.ru/20221124/balet-1833891350.html

Выставка к 300-летию русского балета пройдет в петербургском Манеже в 2023

Выставка к 300-летию русского балета пройдет в петербургском Манеже в 2023 - РИА Новости, 24.11.2022

Выставка к 300-летию русского балета пройдет в петербургском Манеже в 2023

Выставка к 300-летию русского балета пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году, рассказал РИА Новости гендиректор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ)... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:17

2022-11-24T12:17

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культура

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Выставка к 300-летию русского балета пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году, рассказал РИА Новости гендиректор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов."В 2023 году планируется грандиозная выставка "Первая позиция. Русский балет", посвященная 300-летней истории балетного искусства в России. Она пройдет в санкт-петербургском Манеже", — сказал собеседник агентства.В организации проекта примут участие ведущие театры России, в том числе Большой и Мариинский.

https://ria.ru/20221124/karmanov-1833792931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

роман карманов, россия, санкт-петербург, манеж, новости культуры, куда сходить , балет, выставки, президентский фонд культурных инициатив