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В Арктике отмечают Международный день моржа - РИА Новости, 24.11.2022
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В Арктике отмечают Международный день моржа
В Арктике отмечают Международный день моржа - РИА Новости, 24.11.2022
В Арктике отмечают Международный день моржа
Сегодня во всем мире отмечается День моржа, в обновленном Экоцентре Ненецкого заповедника целая неделя посвящена морским гигантам – здесь проходят экологические РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:40
2022-11-24T15:40
туризм
туризм
арктика
чукотка
всемирный фонд дикой природы
российская академия наук
новости - туризм
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сегодня во всем мире отмечается День моржа, в обновленном Экоцентре Ненецкого заповедника целая неделя посвящена морским гигантам – здесь проходят экологические викторины, мастер-классы и просветительские лекции для взрослых и детей, сообщает пресс-служба WWF России.Праздник инициирован Всемирным фондом дикой природы, чтобы привлечь внимание к сохранению уникального млекопитающего."В заповеднике реализуется много проектов в разных направлениях. Вместе мы обустраиваем экологические тропы, обновляем кордоны, изучаем биоразнообразие Арктики, – рассказала Юлия Леонова, начальник отдела экологического просвещения, информационного обеспечения и туризма заповедника "Ненецкий". – Одно из любимейших совместных мероприятий – День моржа, к празднику мы готовимся с большим удовольствием".По ее словам, морж привлекал людей во все времена – раньше охотников, а теперь туристов и исследователей.Она напомнила, что праздник родился на Чукотке: впервые его отметили люди, которые сутками охраняли лежбище, ходили туда как на работу. За несколько лет, уточняют эксперты, День моржа вышел далеко за пределы Арктики.В WWF России поделились лайфхаками, как "найти подход" к диким моржам и не побеспокоить их. Так, рядом с ними нельзя шуметь, проплывать на моторных лодках и тем более летать на самолетах. Подходя к лежбищу, нужно пригнуться, чтобы оказаться такой же высоты, что и морж, или ниже. Советуют также держать дистанцию, избегать резких запахов на себе и быть готовым переодеться. У моржей очень чувствительное обоняние, но сами они пахнут сильно.Но эти правила – для исследователей. "Если вы оказались на лежбище моржей не как ученый, а как турист, то приближаться к животным ради забавы не стоит, – уточняют в WWF России. – Специально для безопасного наблюдения за моржами Всемирный фонд дикой природы совместно с Научно-экспедиционным центром по исследованию морских млекопитающих разработал правила поведения на моржовых пляжах". В WWF России пригласил всех на видеопрогулку в удивительный уголок Арктики – на лежбища моржей в море Лаптевых. Эти места практически не освоены человеком.Уникальные кадры сняты этой осенью во время совместной экспедиции Всемирного фонда дикой природы и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.
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туризм, арктика, чукотка, всемирный фонд дикой природы, российская академия наук, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Арктика, Чукотка, Всемирный фонд дикой природы, Российская академия наук, Новости - Туризм, туристы
15:40 24.11.2022
 
В Арктике отмечают Международный день моржа

В WWF России рассказали, как в Арктике отмечают День моржа

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкМорж на льдине в Северном Ледовитом океане
Морж на льдине в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сегодня во всем мире отмечается День моржа, в обновленном Экоцентре Ненецкого заповедника целая неделя посвящена морским гигантам – здесь проходят экологические викторины, мастер-классы и просветительские лекции для взрослых и детей, сообщает пресс-служба WWF России.
Праздник инициирован Всемирным фондом дикой природы, чтобы привлечь внимание к сохранению уникального млекопитающего.
"В заповеднике реализуется много проектов в разных направлениях. Вместе мы обустраиваем экологические тропы, обновляем кордоны, изучаем биоразнообразие Арктики, – рассказала Юлия Леонова, начальник отдела экологического просвещения, информационного обеспечения и туризма заповедника "Ненецкий". – Одно из любимейших совместных мероприятий – День моржа, к празднику мы готовимся с большим удовольствием".

"Морж – удивительный вид, который адаптировался и к низким температурам, и к полярной ночи. Он почему-то годами выбирает одни и те же места, чтобы выйти поваляться под арктическим солнышком, – рассказывает Варвара Семенова, главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики Всемирного фонда дикой природы. – А какие они любопытные! Ведь только кажутся неуклюжими, на самом деле в них есть все – и сила, и грация".

По ее словам, морж привлекал людей во все времена – раньше охотников, а теперь туристов и исследователей.
Она напомнила, что праздник родился на Чукотке: впервые его отметили люди, которые сутками охраняли лежбище, ходили туда как на работу. За несколько лет, уточняют эксперты, День моржа вышел далеко за пределы Арктики.
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В WWF России поделились лайфхаками, как "найти подход" к диким моржам и не побеспокоить их. Так, рядом с ними нельзя шуметь, проплывать на моторных лодках и тем более летать на самолетах. Подходя к лежбищу, нужно пригнуться, чтобы оказаться такой же высоты, что и морж, или ниже. Советуют также держать дистанцию, избегать резких запахов на себе и быть готовым переодеться. У моржей очень чувствительное обоняние, но сами они пахнут сильно.
Но эти правила – для исследователей. "Если вы оказались на лежбище моржей не как ученый, а как турист, то приближаться к животным ради забавы не стоит, – уточняют в WWF России. – Специально для безопасного наблюдения за моржами Всемирный фонд дикой природы совместно с Научно-экспедиционным центром по исследованию морских млекопитающих разработал правила поведения на моржовых пляжах".
В WWF России пригласил всех на видеопрогулку в удивительный уголок Арктики – на лежбища моржей в море Лаптевых. Эти места практически не освоены человеком.
Уникальные кадры сняты этой осенью во время совместной экспедиции Всемирного фонда дикой природы и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.
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