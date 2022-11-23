https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833609631.html

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 68 человек

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 68 человек - РИА Новости, 23.11.2022

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 68 человек

Число пострадавших в землетрясении на западе Турции возросло до 68, состояние одного человека тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:23

2022-11-23T12:23

2022-11-23T12:23

в мире

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

турция

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833572602_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_776051b04acebaf6948f379da33bb09d.jpg

АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в землетрясении на западе Турции возросло до 68, состояние одного человека тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены."Число раненых на данный момент составляет 68 человек, состояние одного тяжелое", - приводит слова министра Twitter агентства Анадолу.

https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833349497.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Землетрясение в Турции Турция: Землетрясение магнитудой 6,1 2022-11-23T12:23 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), турция, twitter