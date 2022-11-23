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Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 68 человек - РИА Новости, 23.11.2022
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Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 68 человек
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 68 человек - РИА Новости, 23.11.2022
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 68 человек
Число пострадавших в землетрясении на западе Турции возросло до 68, состояние одного человека тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:23
2022-11-23T12:23
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
турция
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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в землетрясении на западе Турции возросло до 68, состояние одного человека тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены."Число раненых на данный момент составляет 68 человек, состояние одного тяжелое", - приводит слова министра Twitter агентства Анадолу.
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Турция: Землетрясение магнитудой 6,1
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в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), турция, twitter
В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Турция, Twitter
12:23 23.11.2022
 
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 68 человек

Число пострадавших при землетрясении на западе Турции возросло до 68 человек

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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в землетрясении на западе Турции возросло до 68, состояние одного человека тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены.
"Число раненых на данный момент составляет 68 человек, состояние одного тяжелое", - приводит слова министра Twitter агентства Анадолу.
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В миреЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)ТурцияTwitter
 
 
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