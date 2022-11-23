https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833564181.html
Во Франции возмутились наглостью Зеленского после его просьбы о помощи
Во Франции возмутились наглостью Зеленского после его просьбы о помощи - РИА Новости, 23.11.2022
Во Франции возмутились наглостью Зеленского после его просьбы о помощи
Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter раскритиковал просьбу президента Украины Владимира Зеленского к мэрам французских городов помочь пережить... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:14
2022-11-23T10:14
2022-11-23T15:22
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Москва, 23 ноя — РИА Новости. Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter раскритиковал просьбу президента Украины Владимира Зеленского к мэрам французских городов помочь пережить зиму.Политик напомнил, что у других стран есть собственные проблемы и они не обязаны помогать Киеву.Накануне Филиппо потребовал прекратить поддерживать режим Зеленского за отказ Украины вести переговоры с Россией. Он также раскритиковал французские власти за поставки оружия Киеву. По мнению экс-депутата Европарламента, военная помощь только разжигает кризис.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221123/nesokrushimost-1833536512.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, франция, украина, москва, twitter, европарламент
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Франция, Украина, Москва, Twitter, Европарламент
10:14 23.11.2022 (обновлено: 15:22 23.11.2022)
Во Франции возмутились наглостью Зеленского после его просьбы о помощи
Экс-депутат Европарламента Филиппо призвал Францию очнуться от безумия Зеленского