https://ria.ru/20221123/zapad-1833523888.html

В США объяснили, что Запад не простит Зеленскому

В США объяснили, что Запад не простит Зеленскому - РИА Новости, 23.11.2022

В США объяснили, что Запад не простит Зеленскому

Реакция Запада на инцидент с падением украинской ракеты в Польше и на заявления по этому поводу Владимира Зеленского показала, что Киеву "простят" абсолютно... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T01:37

2022-11-23T01:37

2022-11-23T05:21

в мире

владимир зеленский

йенс столтенберг

анджей дуда

польша

украина

нато

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Реакция Запада на инцидент с падением украинской ракеты в Польше и на заявления по этому поводу Владимира Зеленского показала, что Киеву "простят" абсолютно все, кроме самостоятельных переговоров с Россией, пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.Как отмечает автор, несмотря на множество неизвестных переменных в первые часы после инцидента, Зеленский сразу же "ухватился за возможность выпросить больше помощи" от Запада, потребовав также применения пятой статьи устава НАТО. "Опасность того, что этот конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в третью мировую либо ядерную войну, никоим образом не сдержала Зеленского", - констатирует он.Когда выяснилось, что убившая двух поляков ракета была украинской, НАТО и даже сама Варшава ни слова не сказали о том, что пересмотрят свою явно неограниченную помощь Киеву, при этом секретарь альянса Йенс Столтенберг "едва не вывернулся наизнанку, чтобы оправдать этот инцидент", указывает Девлин.По его мнению, таким образом Украина получила "сигнал" о том, что не лишится поддержки Запада, "что бы ни делала". "Исключение составят самостоятельные попытки Украины урегулировать конфликт дипломатическим путем", - считает обозреватель. На фоне этого Зеленский "продолжил раздувать пламя войны", отрицая, что ракета была украинской, резюмирует автор.Вечером 15 ноября на территорию Польши, в Люблинском воеводстве близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.Владимир Зеленский сначала утверждал, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, где упали две ракеты и погибли два человека. Позже он сказал, что не уверен в том, что произошло, на 100 процентов. В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221122/ukraina-1833277015.html

https://ria.ru/20221122/duda-1833429964.html

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в мире, владимир зеленский, йенс столтенберг, анджей дуда, польша, украина, нато