01:37 23.11.2022 (обновлено: 05:21 23.11.2022)
В США объяснили, что Запад не простит Зеленскому
Журналист TAC Девлин: Запад не простит Украине переговоров с Россией по своей инициативе
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Реакция Запада на инцидент с падением украинской ракеты в Польше и на заявления по этому поводу Владимира Зеленского показала, что Киеву "простят" абсолютно все, кроме самостоятельных переговоров с Россией, пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.
Как отмечает автор, несмотря на множество неизвестных переменных в первые часы после инцидента, Зеленский сразу же "ухватился за возможность выпросить больше помощи" от Запада, потребовав также применения пятой статьи устава НАТО. "Опасность того, что этот конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в третью мировую либо ядерную войну, никоим образом не сдержала Зеленского", - констатирует он.
Когда выяснилось, что убившая двух поляков ракета была украинской, НАТО и даже сама Варшава ни слова не сказали о том, что пересмотрят свою явно неограниченную помощь Киеву, при этом секретарь альянса Йенс Столтенберг "едва не вывернулся наизнанку, чтобы оправдать этот инцидент", указывает Девлин.
По его мнению, таким образом Украина получила "сигнал" о том, что не лишится поддержки Запада, "что бы ни делала". "Исключение составят самостоятельные попытки Украины урегулировать конфликт дипломатическим путем", - считает обозреватель. На фоне этого Зеленский "продолжил раздувать пламя войны", отрицая, что ракета была украинской, резюмирует автор.
Вечером 15 ноября на территорию Польши, в Люблинском воеводстве близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.
Владимир Зеленский сначала утверждал, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, где упали две ракеты и погибли два человека. Позже он сказал, что не уверен в том, что произошло, на 100 процентов. В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.
В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>