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"Росатом" отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС
"Росатом" отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.11.2022
"Росатом" отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:03
2022-11-23T12:03
2022-11-23T12:19
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
алексей лихачев
рафаэль гросси
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно обсуждалась роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции, сообщил "Росатом"."...Была отмечена оперативная реакция МАГАТЭ на массированные обстрелы станции, имевшие место 20 ноября с.г... Состоявшийся разговор был предметным и откровенным", - говорится в сообщении."Стороны договорились продолжить взаимодействие", - отмечает "Росатом".Сообщается также, что во встрече принимал участие глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.В понедельник Лихачев сообщил журналистам, что после недавнего массированного обстрела ЗАЭС украинскими войсками в "Росатоме" "практически всю ночь были в переговорах с руководством МАГАТЭ".
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, алексей лихачев, рафаэль гросси
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси
12:03 23.11.2022 (обновлено: 12:19 23.11.2022)
"Росатом" отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС
"Росатом" отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на массированные обстрелы Запорожской АЭС ВСУ