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"Росатом" отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС

"Росатом" отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.11.2022

"Росатом" отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:03

2022-11-23T12:03

2022-11-23T12:19

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

запорожская аэс

алексей лихачев

рафаэль гросси

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно обсуждалась роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции, сообщил "Росатом"."...Была отмечена оперативная реакция МАГАТЭ на массированные обстрелы станции, имевшие место 20 ноября с.г... Состоявшийся разговор был предметным и откровенным", - говорится в сообщении."Стороны договорились продолжить взаимодействие", - отмечает "Росатом".Сообщается также, что во встрече принимал участие глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.В понедельник Лихачев сообщил журналистам, что после недавнего массированного обстрела ЗАЭС украинскими войсками в "Росатоме" "практически всю ночь были в переговорах с руководством МАГАТЭ".

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, алексей лихачев, рафаэль гросси