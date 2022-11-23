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"Росатом" отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.11.2022
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"Росатом" отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС
"Росатом" отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.11.2022
"Росатом" отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно РИА Новости, 23.11.2022
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
алексей лихачев
рафаэль гросси
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно обсуждалась роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции, сообщил "Росатом"."...Была отмечена оперативная реакция МАГАТЭ на массированные обстрелы станции, имевшие место 20 ноября с.г... Состоявшийся разговор был предметным и откровенным", - говорится в сообщении."Стороны договорились продолжить взаимодействие", - отмечает "Росатом".Сообщается также, что во встрече принимал участие глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.В понедельник Лихачев сообщил журналистам, что после недавнего массированного обстрела ЗАЭС украинскими войсками в "Росатоме" "практически всю ночь были в переговорах с руководством МАГАТЭ".
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, алексей лихачев, рафаэль гросси
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси
12:03 23.11.2022 (обновлено: 12:19 23.11.2022)
 
"Росатом" отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС

"Росатом" отметил оперативную реакцию МАГАТЭ на массированные обстрелы Запорожской АЭС ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно обсуждалась роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции, сообщил "Росатом".
"...Была отмечена оперативная реакция МАГАТЭ на массированные обстрелы станции, имевшие место 20 ноября с.г... Состоявшийся разговор был предметным и откровенным", - говорится в сообщении.
"Стороны договорились продолжить взаимодействие", - отмечает "Росатом".
Сообщается также, что во встрече принимал участие глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.

В понедельник Лихачев сообщил журналистам, что после недавнего массированного обстрела ЗАЭС украинскими войсками в "Росатоме" "практически всю ночь были в переговорах с руководством МАГАТЭ".
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭСАлексей ЛихачевРафаэль Гросси
 
 
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