https://ria.ru/20221123/zaes-1833591555.html
Глава МАГАТЭ провел переговоры с главой "Росатома" по ситуации на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ провел переговоры с главой "Росатома" по ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 23.11.2022
Глава МАГАТЭ провел переговоры с главой "Росатома" по ситуации на ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым в Стамбуле о создании... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:37
2022-11-23T11:37
2022-11-23T11:52
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
рафаэль гросси
алексей лихачев
стамбул
запорожская аэс
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ВЕНА, 23 ноя - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым в Стамбуле о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, сообщили в международной организации."Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым для консультаций по эксплуатационным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС <…>, и по срочному созданию зоны ядерной безопасности и защиты (на ЗАЭС – ред.)", - сообщили в МАГАТЭ в среду.Ранее в агентстве заявили, что Гросси активизировал усилия по созданию зоны ядерной безопасности на ЗАЭС после массированных обстрелов станции в минувшие выходные.
https://ria.ru/20221122/obstrely-1833399758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, рафаэль гросси, алексей лихачев, стамбул, запорожская аэс
МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Стамбул, Запорожская АЭС
11:37 23.11.2022 (обновлено: 11:52 23.11.2022)
Глава МАГАТЭ провел переговоры с главой "Росатома" по ситуации на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси обсудил с главой "Росатома" создание защитной зоны вокруг ЗАЭС