https://ria.ru/20221123/zaes-1833591555.html

Глава МАГАТЭ провел переговоры с главой "Росатома" по ситуации на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ провел переговоры с главой "Росатома" по ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 23.11.2022

Глава МАГАТЭ провел переговоры с главой "Росатома" по ситуации на ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым в Стамбуле о создании... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:37

2022-11-23T11:37

2022-11-23T11:52

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

рафаэль гросси

алексей лихачев

стамбул

запорожская аэс

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ВЕНА, 23 ноя - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым в Стамбуле о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, сообщили в международной организации."Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым для консультаций по эксплуатационным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС <…>, и по срочному созданию зоны ядерной безопасности и защиты (на ЗАЭС – ред.)", - сообщили в МАГАТЭ в среду.Ранее в агентстве заявили, что Гросси активизировал усилия по созданию зоны ядерной безопасности на ЗАЭС после массированных обстрелов станции в минувшие выходные.

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стамбул

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, рафаэль гросси, алексей лихачев, стамбул, запорожская аэс