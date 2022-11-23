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Пушков рассказал, какой вызов бросил Маск
Пушков рассказал, какой вызов бросил Маск - РИА Новости, 23.11.2022
Пушков рассказал, какой вызов бросил Маск
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова нового владельца Twitter Илона Маска о политике соцсети по блокировке пользователей. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T00:49
2022-11-23T00:49
2022-11-23T00:49
в мире
алексей пушков
дональд трамп
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илон маск
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова нового владельца Twitter Илона Маска о политике соцсети по блокировке пользователей.Ранее Маск сообщил, что под его началом социальная сеть не практикует постоянных блокировок аккаунтов и не отправит в "бан" даже агентство Ассошиэйтед Пресс за "совершенно вымышленную" заметку о падении российских ракет в Польше."По сути, какие бы позиции ни занимал Маск по тем или иным вопросам, он бросает вызов стерильному единомыслию и либеральной диктатуре в мире соцсетей. Думаю, бывший руководитель Twitter (Джек. – прим. ред.) Дорси, забанивший (Дональда. – прим. ред.) Трампа, продвигавший только ультралиберальную повестку и превративший Twitter в инструмент идейной диктатуры, сейчас испытывает рвотные позывы", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее Twitter разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после того, как за это высказалось большинство участников опроса, проведенного Маском. В ноябре, уже после приобретения Twitter бизнесменом, президент США Джо Байден выступал с критикой в адрес соцсети, в частности, утверждая, что она распространяет ложь по всему миру.Twitter заблокировал аккаунты Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы Байдена на президентских выборах.
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в мире, алексей пушков, дональд трамп, джо байден, сша, польша, twitter, илон маск
В мире, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Джо Байден, США, Польша, Twitter, Илон Маск
Пушков рассказал, какой вызов бросил Маск
Сенатор Пушков: политика Twitter при Илоне Маске бросает вызов "либеральной диктатуре"