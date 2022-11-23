https://ria.ru/20221123/vuz-1833599249.html
Для детей мобилизованных могут выделить бюджетные места в вузах
Для детей мобилизованных могут выделить бюджетные места в вузах - РИА Новости, 23.11.2022
Для детей мобилизованных могут выделить бюджетные места в вузах
Для детей мобилизованных могут быть со следующего года предусмотрены специально выделенные места при поступлении в вузы, такая возможность заложена в принятом... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:59
2022-11-23T11:59
2022-11-23T13:22
общество
вячеслав тимченко
россия
госдума рф
совет федерации рф
единая россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Для детей мобилизованных могут быть со следующего года предусмотрены специально выделенные места при поступлении в вузы, такая возможность заложена в принятом во втором чтении проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко."Совет Федерации направлял в Госдуму ко второму чтению проекта бюджета поправки о выделении дополнительных бюджетных мест в вузах для детей мобилизованных, эти поправки были учтены в рамках резервного фонда при принятии бюджета во втором чтении", - сказал сенатор.Госдума во вторник приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки правительства РФ, депутатов от "Единой России", ЛДПР, "Новых людей" и сенаторов по перераспределению бюджетных средств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав тимченко, россия, госдума рф, совет федерации рф, единая россия, навигатор абитуриента
Общество, Вячеслав Тимченко, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Навигатор абитуриента
11:59 23.11.2022 (обновлено: 13:22 23.11.2022)
Для детей мобилизованных могут выделить бюджетные места в вузах
Для детей мобилизованных могут со следующего года выделить бюджетные места в вузах