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Для детей мобилизованных могут выделить бюджетные места в вузах - РИА Новости, 23.11.2022
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Для детей мобилизованных могут выделить бюджетные места в вузах
Для детей мобилизованных могут выделить бюджетные места в вузах - РИА Новости, 23.11.2022
Для детей мобилизованных могут выделить бюджетные места в вузах
Для детей мобилизованных могут быть со следующего года предусмотрены специально выделенные места при поступлении в вузы, такая возможность заложена в принятом... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:59
2022-11-23T13:22
общество
вячеслав тимченко
россия
госдума рф
совет федерации рф
единая россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Для детей мобилизованных могут быть со следующего года предусмотрены специально выделенные места при поступлении в вузы, такая возможность заложена в принятом во втором чтении проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко."Совет Федерации направлял в Госдуму ко второму чтению проекта бюджета поправки о выделении дополнительных бюджетных мест в вузах для детей мобилизованных, эти поправки были учтены в рамках резервного фонда при принятии бюджета во втором чтении", - сказал сенатор.Госдума во вторник приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки правительства РФ, депутатов от "Единой России", ЛДПР, "Новых людей" и сенаторов по перераспределению бюджетных средств.
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общество, вячеслав тимченко, россия, госдума рф, совет федерации рф, единая россия, навигатор абитуриента
Общество, Вячеслав Тимченко, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Навигатор абитуриента
11:59 23.11.2022 (обновлено: 13:22 23.11.2022)
 
Для детей мобилизованных могут выделить бюджетные места в вузах

Для детей мобилизованных могут со следующего года выделить бюджетные места в вузах

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Для детей мобилизованных могут быть со следующего года предусмотрены специально выделенные места при поступлении в вузы, такая возможность заложена в принятом во втором чтении проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Совет Федерации направлял в Госдуму ко второму чтению проекта бюджета поправки о выделении дополнительных бюджетных мест в вузах для детей мобилизованных, эти поправки были учтены в рамках резервного фонда при принятии бюджета во втором чтении", - сказал сенатор.
Госдума во вторник приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки правительства РФ, депутатов от "Единой России", ЛДПР, "Новых людей" и сенаторов по перераспределению бюджетных средств.
Студенты медицинского университета - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 10:31
Правительство установило квоты приема на целевое обучение в вузах
 
ОбществоВячеслав ТимченкоРоссияГосдума РФСовет Федерации РФЕдиная РоссияНавигатор абитуриента
 
 
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