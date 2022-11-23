https://ria.ru/20221123/vstrecha-1833796730.html
В Кремле считают возможной встречу Эрдогана и Асада в России
В Кремле считают возможной встречу Эрдогана и Асада в России - РИА Новости, 23.11.2022
В Кремле считают возможной встречу Эрдогана и Асада в России
Договоренностей о встрече президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада на территории России сейчас нет, теоретически она возможна при... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:47
2022-11-23T21:47
2022-11-23T22:34
политика
россия
сирия
турция
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
башар асад
ибрагим калын
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Договоренностей о встрече президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада на территории России сейчас нет, теоретически она возможна при посредничестве РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Теоретически может, но никаких договоренностей на этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в октябре заявил, что Россия предлагает посредничество по встрече Эрдогана и Асада. Эрдоган, комментируя такую возможность, в середине ноября заявил, что Анкара может оценить предложение, когда придет время. Позднее близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что встреча Эрдогана и Асада может состояться в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина.
https://ria.ru/20221123/asad-1833672090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, сирия, турция, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, башар асад, ибрагим калын
Политика, Россия, Сирия, Турция, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Башар Асад, Ибрагим Калын
21:47 23.11.2022 (обновлено: 22:34 23.11.2022)
В Кремле считают возможной встречу Эрдогана и Асада в России
Песков: договоренностей о встрече Эрдогана и Асана в России нет, но она возможна