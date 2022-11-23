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В Кремле считают возможной встречу Эрдогана и Асада в России

В Кремле считают возможной встречу Эрдогана и Асада в России - РИА Новости, 23.11.2022

В Кремле считают возможной встречу Эрдогана и Асада в России

Договоренностей о встрече президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада на территории России сейчас нет, теоретически она возможна при... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T21:47

2022-11-23T21:47

2022-11-23T22:34

политика

россия

сирия

турция

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

башар асад

ибрагим калын

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Договоренностей о встрече президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада на территории России сейчас нет, теоретически она возможна при посредничестве РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Теоретически может, но никаких договоренностей на этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в октябре заявил, что Россия предлагает посредничество по встрече Эрдогана и Асада. Эрдоган, комментируя такую возможность, в середине ноября заявил, что Анкара может оценить предложение, когда придет время. Позднее близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что встреча Эрдогана и Асада может состояться в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина.

https://ria.ru/20221123/asad-1833672090.html

россия

сирия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сирия, турция, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, башар асад, ибрагим калын