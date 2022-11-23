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В Кремле считают возможной встречу Эрдогана и Асада в России - РИА Новости, 23.11.2022
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В Кремле считают возможной встречу Эрдогана и Асада в России
В Кремле считают возможной встречу Эрдогана и Асада в России - РИА Новости, 23.11.2022
В Кремле считают возможной встречу Эрдогана и Асада в России
Договоренностей о встрече президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада на территории России сейчас нет, теоретически она возможна при... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:47
2022-11-23T22:34
политика
россия
сирия
турция
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
башар асад
ибрагим калын
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Договоренностей о встрече президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада на территории России сейчас нет, теоретически она возможна при посредничестве РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Теоретически может, но никаких договоренностей на этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в октябре заявил, что Россия предлагает посредничество по встрече Эрдогана и Асада. Эрдоган, комментируя такую возможность, в середине ноября заявил, что Анкара может оценить предложение, когда придет время. Позднее близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что встреча Эрдогана и Асада может состояться в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина.
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политика, россия, сирия, турция, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, башар асад, ибрагим калын
Политика, Россия, Сирия, Турция, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Башар Асад, Ибрагим Калын
21:47 23.11.2022 (обновлено: 22:34 23.11.2022)
 
В Кремле считают возможной встречу Эрдогана и Асада в России

Песков: договоренностей о встрече Эрдогана и Асана в России нет, но она возможна

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в медиабанкТурецкий пост наблюдения на границе с Сирией
Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Договоренностей о встрече президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада на территории России сейчас нет, теоретически она возможна при посредничестве РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Теоретически может, но никаких договоренностей на этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в октябре заявил, что Россия предлагает посредничество по встрече Эрдогана и Асада. Эрдоган, комментируя такую возможность, в середине ноября заявил, что Анкара может оценить предложение, когда придет время. Позднее близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что встреча Эрдогана и Асада может состояться в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина.
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ПолитикаРоссияСирияТурцияДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганБашар АсадИбрагим Калын
 
 
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