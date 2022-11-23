https://ria.ru/20221123/voennye-1833633322.html

Более 20 прошедших переподготовку после ранений военных получили квартиры

Более 20 прошедших переподготовку после ранений военных получили квартиры - РИА Новости, 23.11.2022

Более 20 прошедших переподготовку после ранений военных получили квартиры

Более 20 офицеров и контрактников, получивших ранения в ходе спецоперации, решивших продолжить военную службу и прошедших переподготовку, получили документы на... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:35

2022-11-23T13:35

2022-11-23T13:35

сергей шойгу

владимир путин

донецкая народная республика

россия

военно-медицинская академия имени кирова

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91062/26/910622637_0:108:2887:1732_1920x0_80_0_0_e198e7268918f9384ad70625ca14af23.jpg

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Более 20 офицеров и контрактников, получивших ранения в ходе спецоперации, решивших продолжить военную службу и прошедших переподготовку, получили документы на подобранное им жилье, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Сегодня в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова состоялся выпуск военнослужащих, имеющих ограничения из-за ранений, полученных в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик, окончивших курс дополнительного профобразования", - говорится в сообщении."Более 20 военнослужащим сегодня были вручены жилищные документы. Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу", - добавили в Минобороны.Помимо документов на жильё, военнослужащие в ходе церемонии получили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и госнаграды.Начальник управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников передал переобученным военнослужащим слова благодарности министра обороны РФ Сергея Шойгу, который отметил их мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга.Также отличившимся военнослужащим были вручены семь госнаград: орден Мужества, медаль Жукова и пять медалей "За отвагу". Награды были вручены в соответствии с ранее подписанным президентом РФ Владимиром Путиным указом.Как рассказал замначальника Академии имени Кирова Валерий Толстошеев, для проходивших лечение были подобраны, изготовлены и настроены современные протезы.В военном ведомстве напомнили, что ранее Шойгу принял решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации, которые изъявят такое желание. Новые специальности позволят военнослужащим продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.Программы переподготовки включают базовую и индивидуальную части. Базовая подразумевает изучение федерального законодательства и нормативных правовых документов в области обороны государства и мобилизационной работы, а также деятельности военных комиссариатов. Индивидуальная часть направлена на обучение по должности, на которую назначается военнослужащий.Программы ведут квалифицированные сотрудники Военно-медицинской академии имени Кирова, в том числе кандидаты наук, имеющие опыт соответствующей подготовки офицеров.Также программа помощи раненным в ходе спецоперации военнослужащим предусматривает восстановление их здоровья и медицинскую реабилитацию, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение.

https://ria.ru/20221101/dvfu-1828300504.html

https://ria.ru/20221003/reabilitatsiya-1821260570.html

https://ria.ru/20221110/operatsiya-1830390464.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, владимир путин, донецкая народная республика, россия, военно-медицинская академия имени кирова, безопасность