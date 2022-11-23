https://ria.ru/20221123/ukraina-1833732356.html

В Днепропетровской области Украины сообщили об отключениях света

В Днепропетровской области Украины сообщили об отключениях света - РИА Новости, 23.11.2022

В Днепропетровской области Украины сообщили об отключениях света

В Днепропетровской области Украины происходят аварийные отключения света, есть перебои с водой, сообщили местные власти. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:07

2022-11-23T17:07

2022-11-23T17:07

специальная военная операция на украине

в мире

валентин резниченко

андрей садовой

владимир зеленский

украина

львов

днепропетровская область

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Днепропетровской области Украины происходят аварийные отключения света, есть перебои с водой, сообщили местные власти."Из-за резкого снижения напряжения в сети произошли аварийные отключения электричества по всей области. Обесточены и водоканалы. Есть перебои с водой", - написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221123/odessa-1833724638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, валентин резниченко, андрей садовой, владимир зеленский, украина, львов, днепропетровская область, вооруженные силы рф