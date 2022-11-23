https://ria.ru/20221123/ukraina-1833732356.html
В Днепропетровской области Украины сообщили об отключениях света
В Днепропетровской области Украины сообщили об отключениях света - РИА Новости, 23.11.2022
В Днепропетровской области Украины сообщили об отключениях света
В Днепропетровской области Украины происходят аварийные отключения света, есть перебои с водой, сообщили местные власти. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:07
2022-11-23T17:07
2022-11-23T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
валентин резниченко
андрей садовой
владимир зеленский
украина
львов
днепропетровская область
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Днепропетровской области Украины происходят аварийные отключения света, есть перебои с водой, сообщили местные власти."Из-за резкого снижения напряжения в сети произошли аварийные отключения электричества по всей области. Обесточены и водоканалы. Есть перебои с водой", - написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221123/odessa-1833724638.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валентин резниченко, андрей садовой, владимир зеленский, украина, львов, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валентин Резниченко, Андрей Садовой, Владимир Зеленский, Украина, Львов, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области Украины сообщили об отключениях света
Власти Днепропетровской области Украины сообщили об отключениях света и перебоях с водой