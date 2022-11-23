https://ria.ru/20221123/ukraina-1833688478.html
СМИ: шесть городов на Украине, включая Киев, частично остались без света
СМИ: шесть городов на Украине, включая Киев, частично остались без света - РИА Новости, 23.11.2022
СМИ: шесть городов на Украине, включая Киев, частично остались без света
Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:55
2022-11-23T15:55
2022-11-23T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
харьков
хмельницкий (город)
львов
николаев (украина)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения, передает украинское агентство УНИАН."Хмельницкий, Харьков, Киев, Львов, Николаев, Запорожье – частично без света", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства. По его данным, город Луцк, областной центр Волынской области на западе Украины, также частично лишился электроснабжения.Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ, мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221123/kiev-1833623907.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: шесть городов на Украине, включая Киев, частично остались без света
УНИАН: Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и Запорожье частично остались без света