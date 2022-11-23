Рейтинг@Mail.ru
Twitter потерял часть рекламодателей, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/twitter-1833649831.html
Twitter потерял часть рекламодателей, сообщили СМИ
Twitter потерял часть рекламодателей, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2022
Twitter потерял часть рекламодателей, сообщили СМИ
Более трети из 100 крупнейших рекламодателей, сотрудничающих с Twitter, не размещали рекламу в соцсети в последние две недели, сообщила газета Washington Post... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:17
2022-11-23T14:17
в мире
технологии
илон маск
дональд трамп
сша
twitter
mondelez international
audi a8
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более трети из 100 крупнейших рекламодателей, сотрудничающих с Twitter, не размещали рекламу в соцсети в последние две недели, сообщила газета Washington Post со ссылкой на данные маркетингового исследования.Согласно маркетинговому исследованию, проведенному компанией Pathmatics, на которое ссылается газета, десятки ведущих рекламодателей социальной сети, включая 14 из топ-50, уже несколько недель не размещают рекламу в Twitter.Речь идет в том числе о рекламе таких брендов, как Jeep, Mars, Merck, Kellogg и Verizon, отмечает Washington Post.Как пишет издание, соцсеть в значительной степени зависит от рекламы. В прошлом году почти 90% дохода компании, который в целом составил 5 миллиардов долларов, поступило именно от рекламы.Ранее несколько крупных компаний объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter после того, как соцсеть перешла под контроль американского предпринимателя Илона Маска. Среди них оказались немецкий автопроизводитель Audi, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International, французский производитель косметики L'Oréal и другие.В октябре глава отдела партнерских отношений в GroupM, ведущего рекламного агентства, которое представляет бренды "голубых фишек", Кили Тейлор, заявила, что возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Twitter станет для некоторых брендов "красной чертой". По ее словам, около десятка клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, дали указание агентству приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен. Другие клиенты занимают выжидательную позицию.В начале ноября газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что соцсеть Twitter столкнулась с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей после приобретения компании Маском.Ранее сам Маск также сообщал, что Twitter столкнулась с масштабным падением выручки из-за давления, которое оказывают активисты-общественники на рекламодателей. Он заявлял, что, вопреки опасениям, компания ничего не поменяла в политике модерации контента.Twitter разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после того, как за это высказалось большинство участников опроса, проведенного главой сервиса Илоном Маском.
https://ria.ru/20221122/twitter-1833408453.html
https://ria.ru/20221122/mask-1833286353.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_204:396:2407:2048_1920x0_80_0_0_5c29d2a908416bbf0863183154e51aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, илон маск, дональд трамп, сша, twitter, mondelez international, audi a8
В мире, Технологии, Илон Маск, Дональд Трамп, США, Twitter, Mondelez International, Audi A8
14:17 23.11.2022
 
Twitter потерял часть рекламодателей, сообщили СМИ

Washington Post: более трети крупнейших рекламодателей приостановили рекламу в Twitter

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более трети из 100 крупнейших рекламодателей, сотрудничающих с Twitter, не размещали рекламу в соцсети в последние две недели, сообщила газета Washington Post со ссылкой на данные маркетингового исследования.
Согласно маркетинговому исследованию, проведенному компанией Pathmatics, на которое ссылается газета, десятки ведущих рекламодателей социальной сети, включая 14 из топ-50, уже несколько недель не размещают рекламу в Twitter.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 16:08
Twitter будет шифровать личные переписки
Речь идет в том числе о рекламе таких брендов, как Jeep, Mars, Merck, Kellogg и Verizon, отмечает Washington Post.
Как пишет издание, соцсеть в значительной степени зависит от рекламы. В прошлом году почти 90% дохода компании, который в целом составил 5 миллиардов долларов, поступило именно от рекламы.
Ранее несколько крупных компаний объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter после того, как соцсеть перешла под контроль американского предпринимателя Илона Маска. Среди них оказались немецкий автопроизводитель Audi, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International, французский производитель косметики L'Oréal и другие.
В октябре глава отдела партнерских отношений в GroupM, ведущего рекламного агентства, которое представляет бренды "голубых фишек", Кили Тейлор, заявила, что возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Twitter станет для некоторых брендов "красной чертой". По ее словам, около десятка клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, дали указание агентству приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен. Другие клиенты занимают выжидательную позицию.
В начале ноября газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что соцсеть Twitter столкнулась с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей после приобретения компании Маском.
Ранее сам Маск также сообщал, что Twitter столкнулась с масштабным падением выручки из-за давления, которое оказывают активисты-общественники на рекламодателей. Он заявлял, что, вопреки опасениям, компания ничего не поменяла в политике модерации контента.
Twitter разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после того, как за это высказалось большинство участников опроса, проведенного главой сервиса Илоном Маском.
Кадр видео, опубликованного Илоном Маском
Вчера, 11:15
Маск изучит возможность обновления системы уведомлений в Twitter
 
В миреТехнологииИлон МаскДональд ТрампСШАTwitterMondelez InternationalAudi A8
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала