https://ria.ru/20221123/twitter-1833649831.html
Twitter потерял часть рекламодателей, сообщили СМИ
Twitter потерял часть рекламодателей, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2022
Twitter потерял часть рекламодателей, сообщили СМИ
Более трети из 100 крупнейших рекламодателей, сотрудничающих с Twitter, не размещали рекламу в соцсети в последние две недели, сообщила газета Washington Post... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:17
2022-11-23T14:17
2022-11-23T14:17
в мире
технологии
илон маск
дональд трамп
сша
twitter
mondelez international
audi a8
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более трети из 100 крупнейших рекламодателей, сотрудничающих с Twitter, не размещали рекламу в соцсети в последние две недели, сообщила газета Washington Post со ссылкой на данные маркетингового исследования.Согласно маркетинговому исследованию, проведенному компанией Pathmatics, на которое ссылается газета, десятки ведущих рекламодателей социальной сети, включая 14 из топ-50, уже несколько недель не размещают рекламу в Twitter.Речь идет в том числе о рекламе таких брендов, как Jeep, Mars, Merck, Kellogg и Verizon, отмечает Washington Post.Как пишет издание, соцсеть в значительной степени зависит от рекламы. В прошлом году почти 90% дохода компании, который в целом составил 5 миллиардов долларов, поступило именно от рекламы.Ранее несколько крупных компаний объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter после того, как соцсеть перешла под контроль американского предпринимателя Илона Маска. Среди них оказались немецкий автопроизводитель Audi, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International, французский производитель косметики L'Oréal и другие.В октябре глава отдела партнерских отношений в GroupM, ведущего рекламного агентства, которое представляет бренды "голубых фишек", Кили Тейлор, заявила, что возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Twitter станет для некоторых брендов "красной чертой". По ее словам, около десятка клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, дали указание агентству приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен. Другие клиенты занимают выжидательную позицию.В начале ноября газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что соцсеть Twitter столкнулась с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей после приобретения компании Маском.Ранее сам Маск также сообщал, что Twitter столкнулась с масштабным падением выручки из-за давления, которое оказывают активисты-общественники на рекламодателей. Он заявлял, что, вопреки опасениям, компания ничего не поменяла в политике модерации контента.Twitter разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после того, как за это высказалось большинство участников опроса, проведенного главой сервиса Илоном Маском.
https://ria.ru/20221122/twitter-1833408453.html
https://ria.ru/20221122/mask-1833286353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, дональд трамп, сша, twitter, mondelez international, audi a8
В мире, Технологии, Илон Маск, Дональд Трамп, США, Twitter, Mondelez International, Audi A8
Twitter потерял часть рекламодателей, сообщили СМИ
Washington Post: более трети крупнейших рекламодателей приостановили рекламу в Twitter
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Более трети из 100 крупнейших рекламодателей, сотрудничающих с Twitter, не размещали рекламу в соцсети в последние две недели, сообщила газета Washington Post
со ссылкой на данные маркетингового исследования.
Согласно маркетинговому исследованию, проведенному компанией Pathmatics, на которое ссылается газета, десятки ведущих рекламодателей социальной сети, включая 14 из топ-50, уже несколько недель не размещают рекламу в Twitter.
Речь идет в том числе о рекламе таких брендов, как Jeep, Mars, Merck, Kellogg и Verizon, отмечает Washington Post.
Как пишет издание, соцсеть в значительной степени зависит от рекламы. В прошлом году почти 90% дохода компании, который в целом составил 5 миллиардов долларов, поступило именно от рекламы.
Ранее несколько крупных компаний объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter после того, как соцсеть перешла под контроль американского предпринимателя Илона Маска
. Среди них оказались немецкий автопроизводитель Audi
, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International
, французский производитель косметики L'Oréal и другие.
В октябре глава отдела партнерских отношений в GroupM, ведущего рекламного агентства, которое представляет бренды "голубых фишек", Кили Тейлор, заявила, что возвращение экс-президента США Дональда Трампа
в Twitter станет для некоторых брендов "красной чертой". По ее словам, около десятка клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, дали указание агентству приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен. Другие клиенты занимают выжидательную позицию.
В начале ноября газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что соцсеть Twitter столкнулась с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей после приобретения компании Маском.
Ранее сам Маск также сообщал, что Twitter столкнулась с масштабным падением выручки из-за давления, которое оказывают активисты-общественники на рекламодателей. Он заявлял, что, вопреки опасениям, компания ничего не поменяла в политике модерации контента.
Twitter разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после того, как за это высказалось большинство участников опроса, проведенного главой сервиса Илоном Маском.