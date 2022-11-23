https://ria.ru/20221123/trevoga-1833633228.html

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.11.2022

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:35

2022-11-23T13:35

2022-11-23T13:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

владимир зеленский

полтавская область

служба безопасности украины

днепропетровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105471/15/1054711595_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_cd1ecab286e037ff24af5d54d5ee9438.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины."Сумская область: объявлена в 13:28. Полтавская область: объявлена в 13:27. Одесская область: объявлена в 13:28. Николаевская область: объявлена в 13:27. Днепропетровская область: объявлена в 13:26", — уточняет ведомство.Об аналогичном предупреждении для жителей также заявили в администрации Киева.Российские вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221115/udar-1831782534.html

украина

одесская область

полтавская область

днепропетровская область

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, одесская область, владимир зеленский, полтавская область, служба безопасности украины, днепропетровская область, николаевская область