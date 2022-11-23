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В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/trevoga-1833633228.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.11.2022
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:35
2022-11-23T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
владимир зеленский
полтавская область
служба безопасности украины
днепропетровская область
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины."Сумская область: объявлена в 13:28. Полтавская область: объявлена в 13:27. Одесская область: объявлена в 13:28. Николаевская область: объявлена в 13:27. Днепропетровская область: объявлена в 13:26", — уточняет ведомство.Об аналогичном предупреждении для жителей также заявили в администрации Киева.Российские вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221115/udar-1831782534.html
украина
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полтавская область
днепропетровская область
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в мире, украина, одесская область, владимир зеленский, полтавская область, служба безопасности украины, днепропетровская область, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Владимир Зеленский, Полтавская область, Служба безопасности Украины, Днепропетровская область, Николаевская область
13:35 23.11.2022 (обновлено: 13:59 23.11.2022)
 
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

© Flickr / Denis KorablevВид города Днепропетровск
Вид города Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Flickr / Denis Korablev
Вид города Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.
"Сумская область: объявлена в 13:28. Полтавская область: объявлена в 13:27. Одесская область: объявлена в 13:28. Николаевская область: объявлена в 13:27. Днепропетровская область: объявлена в 13:26", — уточняет ведомство.
Об аналогичном предупреждении для жителей также заявили в администрации Киева.
Российские вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.

С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 22:31Специальная военная операция на Украине
Глава Минэнерго Украины заявил о мощнейшем ракетном ударе с начала СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьВладимир ЗеленскийПолтавская областьСлужба безопасности УкраиныДнепропетровская областьНиколаевская область
 
 
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