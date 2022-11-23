https://ria.ru/20221123/trevoga-1833633228.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.11.2022
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:35
2022-11-23T13:35
2022-11-23T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
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одесская область
владимир зеленский
полтавская область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины."Сумская область: объявлена в 13:28. Полтавская область: объявлена в 13:27. Одесская область: объявлена в 13:28. Николаевская область: объявлена в 13:27. Днепропетровская область: объявлена в 13:26", — уточняет ведомство.Об аналогичном предупреждении для жителей также заявили в администрации Киева.Российские вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221115/udar-1831782534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:35 23.11.2022 (обновлено: 13:59 23.11.2022)
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу