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Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах - РИА Новости, 23.11.2022
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Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах
Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах - РИА Новости, 23.11.2022
Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах
Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:13
2022-11-23T17:21
политика
казахстан
одкб
выборы президента казахстана — 2022
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах.Президент РФ отметил, что эффективность мероприятий в рамках ОДКБ подтвердила и осуществленная в январе миротворческая операция ОДКБ в Казахстане, которая позволила предотвратить захват власти экстремистами, помогла стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике."Касым-Жомарт Кемелевич выражал признательность за оказанную поддержку и подставленное плечо, и пользуясь случаем, еще раз поздравляю его с убедительной победой на выборах и желаю успехов в осуществлении намеченных масштабных планов преобразования в политической, социальной и экономической жизни страны", - сказал Путин.
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политика, казахстан, одкб, выборы президента казахстана — 2022, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия
Политика, Казахстан, ОДКБ, Выборы президента Казахстана — 2022, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Россия
17:13 23.11.2022 (обновлено: 17:21 23.11.2022)
 
Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Путин поздравил Токаева с убедительной победой на выборах президента Казахстана

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах.
Президент РФ отметил, что эффективность мероприятий в рамках ОДКБ подтвердила и осуществленная в январе миротворческая операция ОДКБ в Казахстане, которая позволила предотвратить захват власти экстремистами, помогла стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике.
"Касым-Жомарт Кемелевич выражал признательность за оказанную поддержку и подставленное плечо, и пользуясь случаем, еще раз поздравляю его с убедительной победой на выборах и желаю успехов в осуществлении намеченных масштабных планов преобразования в политической, социальной и экономической жизни страны", - сказал Путин.
Президент Казахстана Касым-Жомарт - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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"Тучи сгущаются". Зачем Токаев переизбрался президентом Казахстана
 
ПолитикаКазахстанОДКБВыборы президента Казахстана — 2022Владимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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