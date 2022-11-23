https://ria.ru/20221123/tokaev-1833734905.html

Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах - РИА Новости, 23.11.2022

Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:13

2022-11-23T17:13

2022-11-23T17:21

политика

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выборы президента казахстана — 2022

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах.Президент РФ отметил, что эффективность мероприятий в рамках ОДКБ подтвердила и осуществленная в январе миротворческая операция ОДКБ в Казахстане, которая позволила предотвратить захват власти экстремистами, помогла стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике."Касым-Жомарт Кемелевич выражал признательность за оказанную поддержку и подставленное плечо, и пользуясь случаем, еще раз поздравляю его с убедительной победой на выборах и желаю успехов в осуществлении намеченных масштабных планов преобразования в политической, социальной и экономической жизни страны", - сказал Путин.

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Кирилл Волков

политика, казахстан, одкб, выборы президента казахстана — 2022, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия