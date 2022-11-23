https://ria.ru/20221123/tokaev-1833734905.html
Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах
Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах - РИА Новости, 23.11.2022
Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах
Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:13
2022-11-23T17:13
2022-11-23T17:21
политика
казахстан
одкб
выборы президента казахстана — 2022
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810834220_229:0:1616:780_1920x0_80_0_0_840c4b96cc196fb48e2f8ca702f4a18b.jpg
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах.Президент РФ отметил, что эффективность мероприятий в рамках ОДКБ подтвердила и осуществленная в январе миротворческая операция ОДКБ в Казахстане, которая позволила предотвратить захват власти экстремистами, помогла стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике."Касым-Жомарт Кемелевич выражал признательность за оказанную поддержку и подставленное плечо, и пользуясь случаем, еще раз поздравляю его с убедительной победой на выборах и желаю успехов в осуществлении намеченных масштабных планов преобразования в политической, социальной и экономической жизни страны", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221122/kazakhstan-1833136443.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810834220_0:0:1849:1388_1920x0_80_0_0_40229a947d0df5b6fd4d5bd0f7daa6fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, казахстан, одкб, выборы президента казахстана — 2022, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия
Политика, Казахстан, ОДКБ, Выборы президента Казахстана — 2022, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Россия
17:13 23.11.2022 (обновлено: 17:21 23.11.2022)
Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах
Путин поздравил Токаева с убедительной победой на выборах президента Казахстана
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах.
Президент РФ отметил, что эффективность мероприятий в рамках ОДКБ подтвердила и осуществленная в январе миротворческая операция ОДКБ в Казахстане, которая позволила предотвратить захват власти экстремистами, помогла стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике.
"Касым-Жомарт Кемелевич выражал признательность за оказанную поддержку и подставленное плечо, и пользуясь случаем, еще раз поздравляю его с убедительной победой на выборах и желаю успехов в осуществлении намеченных масштабных планов преобразования в политической, социальной и экономической жизни страны", - сказал Путин.