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США отговаривают курдов от диалога с Дамаском, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 23.11.2022
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США отговаривают курдов от диалога с Дамаском, заявил Лаврентьев
США отговаривают курдов от диалога с Дамаском, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 23.11.2022
США отговаривают курдов от диалога с Дамаском, заявил Лаврентьев
США отговаривают сирийских курдов от диалога с Дамаском, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:17
2022-11-23T15:18
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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. США отговаривают сирийских курдов от диалога с Дамаском, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы надеемся все-таки, что курдские власти, особенно на северо-востоке Сирии, примут правильное решение – о необходимости воссоединения с Дамаском в рамках единой Сирии. Для этого есть все условия", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам "астанинских" переговоров.При этом спецпредставитель президента РФ добавил, что на курдов оказывается серьезное давление со стороны Запада."Только за последний месяц было несколько визитов высокопоставленных делегаций из Вашингтона, которые предостерегли сирийских курдов от шагов навстречу Дамаску и грозили при этом приостановкой оказания им помощи. Фактически сирийские курды находятся в качестве заложников у США", - добавил Лаврентьев.При этом у курдов, считает российский спецпредставитель, нет возражений против нахождения в составе единой Сирии.Лаврентьев также выразил надежду на то, что США поймут необходимость вывода своего контингента из Сирии.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-ом раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН
https://ria.ru/20221123/siriya-1833626235.html
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в мире, сша, дамаск (город), александр лаврентьев, цены на нефть, сирия, россия, оон
В мире, США, Дамаск (город), Александр Лаврентьев, Цены на нефть, Сирия, Россия, ООН
14:17 23.11.2022 (обновлено: 15:18 23.11.2022)
 
США отговаривают курдов от диалога с Дамаском, заявил Лаврентьев

Лаврентьев: США отговаривают курдов от диалога с Дамаском, угрожая отказом от их поддержки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкАлександр Лаврентьев
Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Александр Лаврентьев. Архивное фото
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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. США отговаривают сирийских курдов от диалога с Дамаском, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы надеемся все-таки, что курдские власти, особенно на северо-востоке Сирии, примут правильное решение – о необходимости воссоединения с Дамаском в рамках единой Сирии. Для этого есть все условия", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам "астанинских" переговоров.
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При этом спецпредставитель президента РФ добавил, что на курдов оказывается серьезное давление со стороны Запада.
"Только за последний месяц было несколько визитов высокопоставленных делегаций из Вашингтона, которые предостерегли сирийских курдов от шагов навстречу Дамаску и грозили при этом приостановкой оказания им помощи. Фактически сирийские курды находятся в качестве заложников у США", - добавил Лаврентьев.
При этом у курдов, считает российский спецпредставитель, нет возражений против нахождения в составе единой Сирии.
Лаврентьев также выразил надежду на то, что США поймут необходимость вывода своего контингента из Сирии.
Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-ом раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН
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