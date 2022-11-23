https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833806054.html

Спецоперация, 23 ноября: 35 российских военных вернулись из плена

Спецоперация, 23 ноября: 35 российских военных вернулись из плена - РИА Новости, 23.11.2022

Спецоперация, 23 ноября: 35 российских военных вернулись из плена

Минобороны России сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T23:10

2022-11-23T23:10

2022-11-23T23:10

специальная военная операция на украине

алексей лихачев

эммануэль макрон

рафаэль гросси

россия

украина

киев

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.Ход спецоперацииРоссийские войска продолжали наступательные действия на донецком направлении. За сутки здесь уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.Огнем артиллерии и действиями российских войск подавлены атаки украинских силовиков на южно-донецком, купянском и красно-лиманском направлениях. Потери противника составили: более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ, восемь пикапов и автомобилей, три минометных расчета.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады украинских силовиков в районе Вольнянска Запорожской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144-х районах, два склада боеприпасов.В районе Николаевки (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя.Минобороны России сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами ВКС России освобожденных военных доставят в Москву для лечения и реабилитации, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.Ситуация на УкраинеВоздушная тревога объявлялась по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично оставались без электроснабжения. О полном отключении электроснабжения региона сообщали также власти Одесской области. Киевская область была полностью обесточена, заявили в администрации региона.Министерство энергетики Украины сообщило, что ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех АЭС, большинства ТЭС и ГЭС. В министерстве предупредили, что из-за отключения электроэнергии возможны перебои с отоплением и водоснабжением.Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился, показатели в норме, сообщили в украинском "Энергоатоме". В компании подтвердили срабатывание защиты на трех украинских АЭС: Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены."Украинские железные дороги" сообщили о перебоях в отправлении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре, задействуют резервные тепловозы.Мэр Киева Кличко в интервью Bild не исключил, что зимой при худшем сценарии из-за проблем с электричеством придется эвакуировать часть жителей города. Водоснабжение всего Киева приостановлено. В Киеве очереди в магазинах, в банкоматах массово снимают наличные, в регионах Украины очереди на заправках.Активность ЦРУ И СБУФСБ РФ сообщила, что в Воронежской области пресечена попытка диверсии на военных и энергетических объектах, ее готовила законспирированная ячейка сторонников украинской националистической идеологии. Спецслужба попыталась задержать главаря ячейки и двух его сообщников, когда они забирали из тайника средства террора - но те оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены, больше никто не пострадал.ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу.СБУ сообщило, что в результате "контрразведывательных мероприятий" в помещениях Украинской православной церкви найдена "пророссийская литература", допрошены более 50 человек, в том числе на полиграфе.В Верховную раду внесен законопроект о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, входящих в ее состав или признающих подчиненность ей в канонических, организационных и других вопросах.Ситуация вокруг ЗАЭСГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно обсуждалась обстановка на Запорожской АЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции, сообщил "Росатом".Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни, в том числе по вопросу ЗАЭС.Номера для новых регионовМВД России закрепило коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров машин новых регионов, вошедших в состав РФ, соответствующий ведомственный приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. ДНР получила код 80, ЛНР - 81, Херсонская область - 84, а Запорожская область - 85.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

киев

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Наталья Макарова

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