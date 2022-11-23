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Спецоперация, 23 ноября: 35 российских военных вернулись из плена - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833806054.html
Спецоперация, 23 ноября: 35 российских военных вернулись из плена
Спецоперация, 23 ноября: 35 российских военных вернулись из плена - РИА Новости, 23.11.2022
Спецоперация, 23 ноября: 35 российских военных вернулись из плена
Минобороны России сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T23:10
2022-11-23T23:10
специальная военная операция на украине
алексей лихачев
эммануэль макрон
рафаэль гросси
россия
украина
киев
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.Ход спецоперацииРоссийские войска продолжали наступательные действия на донецком направлении. За сутки здесь уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.Огнем артиллерии и действиями российских войск подавлены атаки украинских силовиков на южно-донецком, купянском и красно-лиманском направлениях. Потери противника составили: более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ, восемь пикапов и автомобилей, три минометных расчета.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады украинских силовиков в районе Вольнянска Запорожской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144-х районах, два склада боеприпасов.В районе Николаевки (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя.Минобороны России сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами ВКС России освобожденных военных доставят в Москву для лечения и реабилитации, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.Ситуация на УкраинеВоздушная тревога объявлялась по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично оставались без электроснабжения. О полном отключении электроснабжения региона сообщали также власти Одесской области. Киевская область была полностью обесточена, заявили в администрации региона.Министерство энергетики Украины сообщило, что ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех АЭС, большинства ТЭС и ГЭС. В министерстве предупредили, что из-за отключения электроэнергии возможны перебои с отоплением и водоснабжением.Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился, показатели в норме, сообщили в украинском "Энергоатоме". В компании подтвердили срабатывание защиты на трех украинских АЭС: Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены."Украинские железные дороги" сообщили о перебоях в отправлении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре, задействуют резервные тепловозы.Мэр Киева Кличко в интервью Bild не исключил, что зимой при худшем сценарии из-за проблем с электричеством придется эвакуировать часть жителей города. Водоснабжение всего Киева приостановлено. В Киеве очереди в магазинах, в банкоматах массово снимают наличные, в регионах Украины очереди на заправках.Активность ЦРУ И СБУФСБ РФ сообщила, что в Воронежской области пресечена попытка диверсии на военных и энергетических объектах, ее готовила законспирированная ячейка сторонников украинской националистической идеологии. Спецслужба попыталась задержать главаря ячейки и двух его сообщников, когда они забирали из тайника средства террора - но те оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены, больше никто не пострадал.ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу.СБУ сообщило, что в результате "контрразведывательных мероприятий" в помещениях Украинской православной церкви найдена "пророссийская литература", допрошены более 50 человек, в том числе на полиграфе.В Верховную раду внесен законопроект о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, входящих в ее состав или признающих подчиненность ей в канонических, организационных и других вопросах.Ситуация вокруг ЗАЭСГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно обсуждалась обстановка на Запорожской АЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции, сообщил "Росатом".Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни, в том числе по вопросу ЗАЭС.Номера для новых регионовМВД России закрепило коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров машин новых регионов, вошедших в состав РФ, соответствующий ведомственный приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. ДНР получила код 80, ЛНР - 81, Херсонская область - 84, а Запорожская область - 85.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
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Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа разведчиков в условиях ночной видимости в Запорожской области
Российские разведчики показали РИА Новости, как отслеживают украинские позиции в Запорожской области по ночам.
2022-11-23T23:10
true
PT2M44S
Российские разведчики о дефиците электричества в подконтрольном Киеву Запорожье
Российские разведчики фиксируют в подконтрольном Киеву Запорожье дефицит электричества. Видео РИА Новости с позиций наблюдения
2022-11-23T23:10
true
PT1M37S
Противотанковые укрепления на сватовском оборонительном рубеже
Противотанковые укрепления на сватовском оборонительном рубеже.
2022-11-23T23:10
true
PT1M48S
Работа металлургических заводов в Донбассе
Самый крупный в ДНР Енакиевский металлургический завод сегодня произвел 125-й юбилейный выпуск чугуна. А на "Лугастали" в ЛНР рассказали, как с открытием перспективного российского рынка хотят удвоить объем производства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей лихачев, эммануэль макрон, рафаэль гросси, россия, украина, киев, центральное разведывательное управление (цру), служба безопасности украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Алексей Лихачев, Эммануэль Макрон, Рафаэль Гросси, Россия, Украина, Киев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба безопасности Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
23:10 23.11.2022
 
Спецоперация, 23 ноября: 35 российских военных вернулись из плена

Спецоперация, 23 ноября: Тридцать пять российских военных вернулись из украинского плена

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкПредставители российской стороны во время обмена пленными
Представители российской стороны во время обмена пленными - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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Представители российской стороны во время обмена пленными. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Ход спецоперации

Российские войска продолжали наступательные действия на донецком направлении. За сутки здесь уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.
Огнем артиллерии и действиями российских войск подавлены атаки украинских силовиков на южно-донецком, купянском и красно-лиманском направлениях. Потери противника составили: более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ, восемь пикапов и автомобилей, три минометных расчета.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады украинских силовиков в районе Вольнянска Запорожской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144-х районах, два склада боеприпасов.
В районе Николаевки (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя.
Минобороны России сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами ВКС России освобожденных военных доставят в Москву для лечения и реабилитации, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ситуация на Украине

Воздушная тревога объявлялась по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично оставались без электроснабжения. О полном отключении электроснабжения региона сообщали также власти Одесской области. Киевская область была полностью обесточена, заявили в администрации региона.
Министерство энергетики Украины сообщило, что ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех АЭС, большинства ТЭС и ГЭС. В министерстве предупредили, что из-за отключения электроэнергии возможны перебои с отоплением и водоснабжением.
Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился, показатели в норме, сообщили в украинском "Энергоатоме". В компании подтвердили срабатывание защиты на трех украинских АЭС: Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.
"Украинские железные дороги" сообщили о перебоях в отправлении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре, задействуют резервные тепловозы.
Мэр Киева Кличко в интервью Bild не исключил, что зимой при худшем сценарии из-за проблем с электричеством придется эвакуировать часть жителей города. Водоснабжение всего Киева приостановлено. В Киеве очереди в магазинах, в банкоматах массово снимают наличные, в регионах Украины очереди на заправках.

Активность ЦРУ И СБУ

ФСБ РФ сообщила, что в Воронежской области пресечена попытка диверсии на военных и энергетических объектах, ее готовила законспирированная ячейка сторонников украинской националистической идеологии. Спецслужба попыталась задержать главаря ячейки и двух его сообщников, когда они забирали из тайника средства террора - но те оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены, больше никто не пострадал.
ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу.
СБУ сообщило, что в результате "контрразведывательных мероприятий" в помещениях Украинской православной церкви найдена "пророссийская литература", допрошены более 50 человек, в том числе на полиграфе.
В Верховную раду внесен законопроект о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, входящих в ее состав или признающих подчиненность ей в канонических, организационных и других вопросах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Ситуация вокруг ЗАЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно обсуждалась обстановка на Запорожской АЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции, сообщил "Росатом".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни, в том числе по вопросу ЗАЭС.

Номера для новых регионов

МВД России закрепило коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров машин новых регионов, вошедших в состав РФ, соответствующий ведомственный приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. ДНР получила код 80, ЛНР - 81, Херсонская область - 84, а Запорожская область - 85.
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЛихачевЭммануэль МакронРафаэль ГроссиРоссияУкраинаКиевЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба безопасности УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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