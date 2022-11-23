Спецоперация, 23 ноября: 35 российских военных вернулись из плена
Спецоперация, 23 ноября: Тридцать пять российских военных вернулись из украинского плена
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкПредставители российской стороны во время обмена пленными
Представители российской стороны во время обмена пленными. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
Ход спецоперации
Российские войска продолжали наступательные действия на донецком направлении. За сутки здесь уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.
Огнем артиллерии и действиями российских войск подавлены атаки украинских силовиков на южно-донецком, купянском и красно-лиманском направлениях. Потери противника составили: более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ, восемь пикапов и автомобилей, три минометных расчета.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады украинских силовиков в районе Вольнянска Запорожской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144-х районах, два склада боеприпасов.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя.
Минобороны России сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами ВКС России освобожденных военных доставят в Москву для лечения и реабилитации, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ситуация на Украине
Воздушная тревога объявлялась по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично оставались без электроснабжения. О полном отключении электроснабжения региона сообщали также власти Одесской области. Киевская область была полностью обесточена, заявили в администрации региона.
Министерство энергетики Украины сообщило, что ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех АЭС, большинства ТЭС и ГЭС. В министерстве предупредили, что из-за отключения электроэнергии возможны перебои с отоплением и водоснабжением.
Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился, показатели в норме, сообщили в украинском "Энергоатоме". В компании подтвердили срабатывание защиты на трех украинских АЭС: Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.
"Украинские железные дороги" сообщили о перебоях в отправлении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре, задействуют резервные тепловозы.
Мэр Киева Кличко в интервью Bild не исключил, что зимой при худшем сценарии из-за проблем с электричеством придется эвакуировать часть жителей города. Водоснабжение всего Киева приостановлено. В Киеве очереди в магазинах, в банкоматах массово снимают наличные, в регионах Украины очереди на заправках.
Активность ЦРУ И СБУ
ФСБ РФ сообщила, что в Воронежской области пресечена попытка диверсии на военных и энергетических объектах, ее готовила законспирированная ячейка сторонников украинской националистической идеологии. Спецслужба попыталась задержать главаря ячейки и двух его сообщников, когда они забирали из тайника средства террора - но те оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены, больше никто не пострадал.
ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу.
СБУ сообщило, что в результате "контрразведывательных мероприятий" в помещениях Украинской православной церкви найдена "пророссийская литература", допрошены более 50 человек, в том числе на полиграфе.
В Верховную раду внесен законопроект о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, входящих в ее состав или признающих подчиненность ей в канонических, организационных и других вопросах.
Ситуация вокруг ЗАЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду в Стамбуле провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подробно обсуждалась обстановка на Запорожской АЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции, сообщил "Росатом".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни, в том числе по вопросу ЗАЭС.
Номера для новых регионов
МВД России закрепило коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров машин новых регионов, вошедших в состав РФ, соответствующий ведомственный приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. ДНР получила код 80, ЛНР - 81, Херсонская область - 84, а Запорожская область - 85.