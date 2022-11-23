https://ria.ru/20221123/siriya-1833641406.html
Сирия поддерживает "астанинский" процесс, заявил замглавы МИД
Сирия поддерживает "астанинский" процесс, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 23.11.2022
Сирия поддерживает "астанинский" процесс, заявил замглавы МИД
Сирия поддерживает "астанинский" процесс и всеми силами стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе, заявил в среду заместитель министра... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:57
2022-11-23T13:57
2022-11-23T13:57
в мире
айман сусан
сирия
иран
казахстан
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151154/73/1511547360_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_42af0c4097b178edd0dcc4cdfb2f6266.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сирия поддерживает "астанинский" процесс и всеми силами стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан."Сирийская Арабская Республика в сотрудничестве с Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран всеми силами стремится поддерживать этот ("астанинский" - ред.) формат в реализации национальных интересов Сирии, укреплении стабильности в Сирии, мира и безопасности в регионе", - сказал он на итоговой пресс-конференции.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
https://ria.ru/20221123/siriya-1833610634.html
сирия
иран
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151154/73/1511547360_329:0:2200:1403_1920x0_80_0_0_aecb51344dae8ebde6efbd5a92e3a85b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, айман сусан, сирия, иран, казахстан, оон
В мире, Айман Сусан, Сирия, Иран, Казахстан, ООН
Сирия поддерживает "астанинский" процесс, заявил замглавы МИД
Замглавы МИД Сусан: Сирия стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе