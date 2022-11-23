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Сирия поддерживает "астанинский" процесс, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 23.11.2022
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Сирия поддерживает "астанинский" процесс, заявил замглавы МИД
Сирия поддерживает "астанинский" процесс, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 23.11.2022
Сирия поддерживает "астанинский" процесс, заявил замглавы МИД
Сирия поддерживает "астанинский" процесс и всеми силами стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе, заявил в среду заместитель министра... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:57
2022-11-23T13:57
в мире
айман сусан
сирия
иран
казахстан
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сирия поддерживает "астанинский" процесс и всеми силами стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан."Сирийская Арабская Республика в сотрудничестве с Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран всеми силами стремится поддерживать этот ("астанинский" - ред.) формат в реализации национальных интересов Сирии, укреплении стабильности в Сирии, мира и безопасности в регионе", - сказал он на итоговой пресс-конференции.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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в мире, айман сусан, сирия, иран, казахстан, оон
В мире, Айман Сусан, Сирия, Иран, Казахстан, ООН
13:57 23.11.2022
 
Сирия поддерживает "астанинский" процесс, заявил замглавы МИД

Замглавы МИД Сусан: Сирия стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкПереговоры по Сирии в Астане
Переговоры по Сирии в Астане - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сирия поддерживает "астанинский" процесс и всеми силами стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан.
"Сирийская Арабская Республика в сотрудничестве с Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран всеми силами стремится поддерживать этот ("астанинский" - ред.) формат в реализации национальных интересов Сирии, укреплении стабильности в Сирии, мира и безопасности в регионе", - сказал он на итоговой пресс-конференции.
Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
Участники переговоров в астанинском формате по Сирии - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
12:26Война в Сирии
Россия, Турция и Иран договорились о новом раунде "Астаны" по Сирии
 
В миреАйман СусанСирияИранКазахстанООН
 
 
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