https://ria.ru/20221123/siriya-1833641406.html

Сирия поддерживает "астанинский" процесс, заявил замглавы МИД

Сирия поддерживает "астанинский" процесс, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 23.11.2022

Сирия поддерживает "астанинский" процесс, заявил замглавы МИД

Сирия поддерживает "астанинский" процесс и всеми силами стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе, заявил в среду заместитель министра... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:57

2022-11-23T13:57

2022-11-23T13:57

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сирия поддерживает "астанинский" процесс и всеми силами стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан."Сирийская Арабская Республика в сотрудничестве с Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран всеми силами стремится поддерживать этот ("астанинский" - ред.) формат в реализации национальных интересов Сирии, укреплении стабильности в Сирии, мира и безопасности в регионе", - сказал он на итоговой пресс-конференции.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

https://ria.ru/20221123/siriya-1833610634.html

сирия

иран

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, айман сусан, сирия, иран, казахстан, оон