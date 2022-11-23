https://ria.ru/20221123/siriya-1833630082.html

Сирия заявила о несоблюдении Турцией обязательств по "астанинскому" формату

Сирия заявила о несоблюдении Турцией обязательств по "астанинскому" формату - РИА Новости, 23.11.2022

Сирия заявила о несоблюдении Турцией обязательств по "астанинскому" формату

Турция не соблюдает взятые на себя обязательства в рамках "астанинского" процесса, заявил замглавы МИД Сирии Айман Сусан. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:23

2022-11-23T13:23

2022-11-23T13:23

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турция

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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Турция не соблюдает взятые на себя обязательства в рамках "астанинского" процесса, заявил замглавы МИД Сирии Айман Сусан."Астанинский" формат мог бы достигнуть еще больших достижений, если бы турецкий режим соблюдал все рекомендации, и взаимопонимание, которое было достигнуто с российскими друзьями. Но проблема в том, что Турция не выполняет взятые на себя обязательства, хотя и согласились с ними", - сказал он на итоговой пресс-конференции.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

https://ria.ru/20221123/siriya-1833625878.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, турция, сирия, айман сусан, мид сирии