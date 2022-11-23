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Сирия заявила о несоблюдении Турцией обязательств по "астанинскому" формату - РИА Новости, 23.11.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221123/siriya-1833630082.html
Сирия заявила о несоблюдении Турцией обязательств по "астанинскому" формату
Сирия заявила о несоблюдении Турцией обязательств по "астанинскому" формату - РИА Новости, 23.11.2022
Сирия заявила о несоблюдении Турцией обязательств по "астанинскому" формату
Турция не соблюдает взятые на себя обязательства в рамках "астанинского" процесса, заявил замглавы МИД Сирии Айман Сусан. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:23
2022-11-23T13:23
война в сирии
в мире
турция
сирия
айман сусан
мид сирии
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Турция не соблюдает взятые на себя обязательства в рамках "астанинского" процесса, заявил замглавы МИД Сирии Айман Сусан."Астанинский" формат мог бы достигнуть еще больших достижений, если бы турецкий режим соблюдал все рекомендации, и взаимопонимание, которое было достигнуто с российскими друзьями. Но проблема в том, что Турция не выполняет взятые на себя обязательства, хотя и согласились с ними", - сказал он на итоговой пресс-конференции.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
https://ria.ru/20221123/siriya-1833625878.html
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в мире, турция, сирия, айман сусан, мид сирии
Война в Сирии, В мире, Турция, Сирия, Айман Сусан, МИД Сирии
13:23 23.11.2022
 
Сирия заявила о несоблюдении Турцией обязательств по "астанинскому" формату

МИД Сирии: Турция не соблюдает взятые на себя обязательства по "астанинскому" процессу

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в медиабанкСирийский флаг
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Турция не соблюдает взятые на себя обязательства в рамках "астанинского" процесса, заявил замглавы МИД Сирии Айман Сусан.
"Астанинский" формат мог бы достигнуть еще больших достижений, если бы турецкий режим соблюдал все рекомендации, и взаимопонимание, которое было достигнуто с российскими друзьями. Но проблема в том, что Турция не выполняет взятые на себя обязательства, хотя и согласились с ними", - сказал он на итоговой пресс-конференции.
Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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Война в СирииВ миреТурцияСирияАйман СусанМИД Сирии
 
 
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