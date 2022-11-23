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В Астане призвали к проведению сессии конституционного комитета Сирии

В Астане призвали к проведению сессии конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 23.11.2022

В Астане призвали к проведению сессии конституционного комитета Сирии

РФ, Турция и Иран заявили о необходимости проведения сессии конституционного комитета Сирии, говорится в заявлении трех стран по итогам "астанинских"... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:26

2022-11-23T12:26

2022-11-23T12:26

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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. РФ, Турция и Иран заявили о необходимости проведения сессии конституционного комитета Сирии, говорится в заявлении трех стран по итогам "астанинских" переговоров по Сирии.Стороны подчеркнули важную роль сирийского конституционного комитета."Призвали к скорейшему проведению девятой сессии редакционной комиссии конституционного комитета при конструктивном подходе сирийских сторон", - следует из заявления.В этой связи Россия, Турция и Иран подтвердили решимость оказывать поддержку работе комитета путем взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном."Подчеркнули необходимость того, чтобы конституционный комитет осуществлял свою деятельность без каких-либо бюрократических и логистических препятствий", - отметили страны-гаранты "астанинского" процесса в своем заявлении.Они также заявили, что в своей работе комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры с тем, чтобы комитет мог добиться прогресса в своей деятельности.Россия, Турция и Иран добавили, что комитет должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов.Москва ранее поставила вопрос о переносе площадки для заседаний конституционного комитета Сирии из Женевы в другое место – Россия сочла, что она утратила свой нейтральный статус. Кроме того, российские представители указывали на сложности логистического характера.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-ом раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833383038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сирия, россия, турция, иран, оон, гейр педерсен