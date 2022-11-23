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В Астане призвали к проведению сессии конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221123/siriya-1833610195.html
В Астане призвали к проведению сессии конституционного комитета Сирии
В Астане призвали к проведению сессии конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
В Астане призвали к проведению сессии конституционного комитета Сирии
РФ, Турция и Иран заявили о необходимости проведения сессии конституционного комитета Сирии, говорится в заявлении трех стран по итогам "астанинских"... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:26
2022-11-23T12:26
война в сирии
в мире
сирия
россия
турция
иран
оон
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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. РФ, Турция и Иран заявили о необходимости проведения сессии конституционного комитета Сирии, говорится в заявлении трех стран по итогам "астанинских" переговоров по Сирии.Стороны подчеркнули важную роль сирийского конституционного комитета."Призвали к скорейшему проведению девятой сессии редакционной комиссии конституционного комитета при конструктивном подходе сирийских сторон", - следует из заявления.В этой связи Россия, Турция и Иран подтвердили решимость оказывать поддержку работе комитета путем взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном."Подчеркнули необходимость того, чтобы конституционный комитет осуществлял свою деятельность без каких-либо бюрократических и логистических препятствий", - отметили страны-гаранты "астанинского" процесса в своем заявлении.Они также заявили, что в своей работе комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры с тем, чтобы комитет мог добиться прогресса в своей деятельности.Россия, Турция и Иран добавили, что комитет должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов.Москва ранее поставила вопрос о переносе площадки для заседаний конституционного комитета Сирии из Женевы в другое место – Россия сочла, что она утратила свой нейтральный статус. Кроме того, российские представители указывали на сложности логистического характера.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-ом раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833383038.html
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в мире, сирия, россия, турция, иран, оон, гейр педерсен
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Турция, Иран, ООН, Гейр Педерсен
12:26 23.11.2022
 
В Астане призвали к проведению сессии конституционного комитета Сирии

Россия, Турция и Иран призвали к проведению сессии конституционного комитета Сирии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в медиабанкВид на Дамаск
Вид на Дамаск - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. РФ, Турция и Иран заявили о необходимости проведения сессии конституционного комитета Сирии, говорится в заявлении трех стран по итогам "астанинских" переговоров по Сирии.
Стороны подчеркнули важную роль сирийского конституционного комитета.
"Призвали к скорейшему проведению девятой сессии редакционной комиссии конституционного комитета при конструктивном подходе сирийских сторон", - следует из заявления.
В этой связи Россия, Турция и Иран подтвердили решимость оказывать поддержку работе комитета путем взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
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"Подчеркнули необходимость того, чтобы конституционный комитет осуществлял свою деятельность без каких-либо бюрократических и логистических препятствий", - отметили страны-гаранты "астанинского" процесса в своем заявлении.
Они также заявили, что в своей работе комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры с тем, чтобы комитет мог добиться прогресса в своей деятельности.
Россия, Турция и Иран добавили, что комитет должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов.
Москва ранее поставила вопрос о переносе площадки для заседаний конституционного комитета Сирии из Женевы в другое место – Россия сочла, что она утратила свой нейтральный статус. Кроме того, российские представители указывали на сложности логистического характера.
Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-ом раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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