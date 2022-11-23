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Россия, Турция и Иран обсудили выполнение договоренностей по Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221123/siriya-1833607609.html
Россия, Турция и Иран обсудили выполнение договоренностей по Сирии
Россия, Турция и Иран обсудили выполнение договоренностей по Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
Россия, Турция и Иран обсудили выполнение договоренностей по Сирии
Россия, Турция и Иран заявили о необходимости выполнения договоренностей по северу Сирии. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:18
2022-11-23T12:18
война в сирии
в мире
россия
турция
иран
сирия
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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. Россия, Турция и Иран заявили о необходимости выполнения договоренностей по северу Сирии.Кроме того, представители Москвы, Анкары и Тегерана подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в там, включая гуманитарную обстановку."Подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу", - отметили страны-гаранты "астанинского" процесса в своем заявлении.РФ и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
https://ria.ru/20221122/siriya-1833468002.html
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в мире, россия, турция, иран, сирия
Война в Сирии, В мире, Россия, Турция, Иран, Сирия
12:18 23.11.2022
 
Россия, Турция и Иран обсудили выполнение договоренностей по Сирии

Россия, Турция и Иран заявили о необходимости выполнения договоренностей по северу Сирии

© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ / Перейти в медиабанкСамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим во время совместного патрулирования военных России и Сирии
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим во время совместного патрулирования военных России и Сирии - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ
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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим во время совместного патрулирования военных России и Сирии. Архивное фото
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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. Россия, Турция и Иран заявили о необходимости выполнения договоренностей по северу Сирии.
"Подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии", - следует из заявления трех стран по итогам "астанинских" переговоров по Сирии.
Кроме того, представители Москвы, Анкары и Тегерана подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в там, включая гуманитарную обстановку.
"Подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу", - отметили страны-гаранты "астанинского" процесса в своем заявлении.
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Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
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