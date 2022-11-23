Россия, Турция и Иран обсудили выполнение договоренностей по Сирии
Россия, Турция и Иран заявили о необходимости выполнения договоренностей по северу Сирии
© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ / Перейти в медиабанкСамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим во время совместного патрулирования военных России и Сирии
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим во время совместного патрулирования военных России и Сирии. Архивное фото
АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. Россия, Турция и Иран заявили о необходимости выполнения договоренностей по северу Сирии.
"Подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии", - следует из заявления трех стран по итогам "астанинских" переговоров по Сирии.
Кроме того, представители Москвы, Анкары и Тегерана подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в там, включая гуманитарную обстановку.
"Подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу", - отметили страны-гаранты "астанинского" процесса в своем заявлении.
РФ и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.