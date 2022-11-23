https://ria.ru/20221123/siriya-1833607609.html

Россия, Турция и Иран обсудили выполнение договоренностей по Сирии

Россия, Турция и Иран обсудили выполнение договоренностей по Сирии - РИА Новости, 23.11.2022

Россия, Турция и Иран обсудили выполнение договоренностей по Сирии

Россия, Турция и Иран заявили о необходимости выполнения договоренностей по северу Сирии. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:18

2022-11-23T12:18

2022-11-23T12:18

война в сирии

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сирия

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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. Россия, Турция и Иран заявили о необходимости выполнения договоренностей по северу Сирии.Кроме того, представители Москвы, Анкары и Тегерана подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в там, включая гуманитарную обстановку."Подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу", - отметили страны-гаранты "астанинского" процесса в своем заявлении.РФ и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.

https://ria.ru/20221122/siriya-1833468002.html

https://ria.ru/20221122/operatsiya-1833416198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, турция, иран, сирия