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Александринка покажет спектакль "Шекспир.Сонеты" на трех языках - РИА Новости, 23.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221123/shakespeare-1833617823.html
Александринка покажет спектакль "Шекспир.Сонеты" на трех языках
Александринка покажет спектакль "Шекспир.Сонеты" на трех языках - РИА Новости, 23.11.2022
Александринка покажет спектакль "Шекспир.Сонеты" на трех языках
В Александринском театре 23 ноября состоится премьера спектакля "Шекспир. Сонеты". Он пройдет офлайн и онлайн на русском, марийском и татарском языках, сообщили РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:39
2022-11-23T17:43
культура
россия
альметьевск
йошкар-ола
александринский театр
уильям шекспир
спектакль
театр
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В Александринском театре 23 ноября состоится премьера спектакля "Шекспир. Сонеты". Он пройдет офлайн и онлайн на русском, марийском и татарском языках, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Режиссер Антон Оконешников работал над постановкой для мультижанровой программы Александринки "Другая сцена".Новый спектакль "Шеспир.Сонеты" одновременно будет демонстрироваться зрителям офлайн и онлайн. Кроме того, часть артистов будет подключаться к происходящему онлайн из других городов России – Альметьевска и Йошкар-Олы. Премьера реализована под эгидой Ассоциации национальных театров.Наряду с актерами Александринки в постановке задействованы Алсу Сибгатуллина и Ильсур Хаертдинов (Альметьевский татарский драмтеатр), Светлана Александрова и Роман Алексеев (Марийский национальный театр драмы имени Шкетана).Драматургическая основа премьерного спектакля, авторами которой стали Алина Шклярская и Антон Оконешников, строится на одной из переводческих интерпретаций сонетов Шекспира. Согласно ей, эти произведения – это любовная переписка графа Рэтленда и его жены Елизаветы Сидни. Спектакль Оконешниковва – своеобразная реконструкция отношений двух влюбленных от зарождения до умирания любви.На сцене прозвучат 14 сонетов Шекспира в переводе на русский язык Сергея Степанова, на татарский – Шарафа Мударриса, на марийский сонеты были переведены с русского языка народным поэтом Республики Марий Эл Геннадием Сабанцевым.Спектакли будут транслироваться на официальных страницах Александринского театра ВКонтакте и на YouTube.В дни показов и до середины декабря в фойе Новой сцены будет развернута выставка, которая аудиально и визуально будет погружать зрителей в контекст событий.
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россия
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россия, альметьевск, йошкар-ола, александринский театр, уильям шекспир, спектакль, театр, выставки, санкт-петербург, новости культуры
Культура, Россия, Альметьевск, Йошкар-Ола, Александринский театр, Уильям Шекспир, Спектакль, Театр, Выставки, Санкт-Петербург, Новости культуры
17:39 23.11.2022 (обновлено: 17:43 23.11.2022)
 
Александринка покажет спектакль "Шекспир.Сонеты" на трех языках

Спектакль "Шекспир.Сонеты" в Александринке пройдет офлайн и онлайн на трех языках

© РИА Новости / Роман Сапоньков / Перейти в медиабанкЗдание Александринского театра
Здание Александринского театра - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Роман Сапоньков
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В Александринском театре 23 ноября состоится премьера спектакля "Шекспир. Сонеты". Он пройдет офлайн и онлайн на русском, марийском и татарском языках, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Режиссер Антон Оконешников работал над постановкой для мультижанровой программы Александринки "Другая сцена".
Новый спектакль "Шеспир.Сонеты" одновременно будет демонстрироваться зрителям офлайн и онлайн. Кроме того, часть артистов будет подключаться к происходящему онлайн из других городов РоссииАльметьевска и Йошкар-Олы. Премьера реализована под эгидой Ассоциации национальных театров.
Наряду с актерами Александринки в постановке задействованы Алсу Сибгатуллина и Ильсур Хаертдинов (Альметьевский татарский драмтеатр), Светлана Александрова и Роман Алексеев (Марийский национальный театр драмы имени Шкетана).
Драматургическая основа премьерного спектакля, авторами которой стали Алина Шклярская и Антон Оконешников, строится на одной из переводческих интерпретаций сонетов Шекспира. Согласно ей, эти произведения – это любовная переписка графа Рэтленда и его жены Елизаветы Сидни. Спектакль Оконешниковва – своеобразная реконструкция отношений двух влюбленных от зарождения до умирания любви.
На сцене прозвучат 14 сонетов Шекспира в переводе на русский язык Сергея Степанова, на татарский – Шарафа Мударриса, на марийский сонеты были переведены с русского языка народным поэтом Республики Марий Эл Геннадием Сабанцевым.
Спектакли будут транслироваться на официальных страницах Александринского театра ВКонтакте и на YouTube.
В дни показов и до середины декабря в фойе Новой сцены будет развернута выставка, которая аудиально и визуально будет погружать зрителей в контекст событий.
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КультураРоссияАльметьевскЙошкар-ОлаАлександринский театрУильям ШекспирСпектакльТеатрВыставкиСанкт-ПетербургНовости культуры
 
 
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