https://ria.ru/20221123/shakespeare-1833617823.html

Александринка покажет спектакль "Шекспир.Сонеты" на трех языках

Александринка покажет спектакль "Шекспир.Сонеты" на трех языках - РИА Новости, 23.11.2022

Александринка покажет спектакль "Шекспир.Сонеты" на трех языках

В Александринском театре 23 ноября состоится премьера спектакля "Шекспир. Сонеты". Он пройдет офлайн и онлайн на русском, марийском и татарском языках, сообщили РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:39

2022-11-23T17:39

2022-11-23T17:43

культура

россия

альметьевск

йошкар-ола

александринский театр

уильям шекспир

спектакль

театр

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В Александринском театре 23 ноября состоится премьера спектакля "Шекспир. Сонеты". Он пройдет офлайн и онлайн на русском, марийском и татарском языках, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Режиссер Антон Оконешников работал над постановкой для мультижанровой программы Александринки "Другая сцена".Новый спектакль "Шеспир.Сонеты" одновременно будет демонстрироваться зрителям офлайн и онлайн. Кроме того, часть артистов будет подключаться к происходящему онлайн из других городов России – Альметьевска и Йошкар-Олы. Премьера реализована под эгидой Ассоциации национальных театров.Наряду с актерами Александринки в постановке задействованы Алсу Сибгатуллина и Ильсур Хаертдинов (Альметьевский татарский драмтеатр), Светлана Александрова и Роман Алексеев (Марийский национальный театр драмы имени Шкетана).Драматургическая основа премьерного спектакля, авторами которой стали Алина Шклярская и Антон Оконешников, строится на одной из переводческих интерпретаций сонетов Шекспира. Согласно ей, эти произведения – это любовная переписка графа Рэтленда и его жены Елизаветы Сидни. Спектакль Оконешниковва – своеобразная реконструкция отношений двух влюбленных от зарождения до умирания любви.На сцене прозвучат 14 сонетов Шекспира в переводе на русский язык Сергея Степанова, на татарский – Шарафа Мударриса, на марийский сонеты были переведены с русского языка народным поэтом Республики Марий Эл Геннадием Сабанцевым.Спектакли будут транслироваться на официальных страницах Александринского театра ВКонтакте и на YouTube.В дни показов и до середины декабря в фойе Новой сцены будет развернута выставка, которая аудиально и визуально будет погружать зрителей в контекст событий.

https://ria.ru/20221121/mkhat-1833159478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

россия, альметьевск, йошкар-ола, александринский театр, уильям шекспир, спектакль, театр, выставки, санкт-петербург, новости культуры