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В Госдуме предложили выдавать отказавшимся от абортов родовой сертификат - РИА Новости, 23.11.2022
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В Госдуме предложили выдавать отказавшимся от абортов родовой сертификат
В Госдуме предложили выдавать отказавшимся от абортов родовой сертификат - РИА Новости, 23.11.2022
В Госдуме предложили выдавать отказавшимся от абортов родовой сертификат
Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) в ходе пленарного заседания в среду предложил выдавать женщинам, отказавшимся от абортов, родовой сертификат. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:51
2022-11-23T15:51
общество
михаил матвеев
госдума рф
кпрф
россия
материнский капитал
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) в ходе пленарного заседания в среду предложил выдавать женщинам, отказавшимся от абортов, родовой сертификат."Нужно все-таки подумать о том, чтобы женщинам, которые отказываются от абортов, тоже выплачивать какой-то родовой сертификат", - сказал он.Инициатива прозвучала в ходе обсуждения законопроекта о возможности рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала без предоставления договора об оказании платных образовательных услуг.
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общество, михаил матвеев, госдума рф, кпрф, россия, материнский капитал
Общество, Михаил Матвеев, Госдума РФ, КПРФ, Россия, Материнский капитал
15:51 23.11.2022
 
В Госдуме предложили выдавать отказавшимся от абортов родовой сертификат

Депутат Матвеев предложил выдавать родовой сертификат женщинам, отказавшимся от абортов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) в ходе пленарного заседания в среду предложил выдавать женщинам, отказавшимся от абортов, родовой сертификат.
"Нужно все-таки подумать о том, чтобы женщинам, которые отказываются от абортов, тоже выплачивать какой-то родовой сертификат", - сказал он.
Инициатива прозвучала в ходе обсуждения законопроекта о возможности рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала без предоставления договора об оказании платных образовательных услуг.
Вице-премьер России Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 17:02
Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей
 
ОбществоМихаил МатвеевГосдума РФКПРФРоссияМатеринский капитал
 
 
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