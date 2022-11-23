https://ria.ru/20221123/sertifikat-1833686244.html
В Госдуме предложили выдавать отказавшимся от абортов родовой сертификат
В Госдуме предложили выдавать отказавшимся от абортов родовой сертификат - РИА Новости, 23.11.2022
В Госдуме предложили выдавать отказавшимся от абортов родовой сертификат
Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) в ходе пленарного заседания в среду предложил выдавать женщинам, отказавшимся от абортов, родовой сертификат. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:51
2022-11-23T15:51
2022-11-23T15:51
общество
михаил матвеев
госдума рф
кпрф
россия
материнский капитал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) в ходе пленарного заседания в среду предложил выдавать женщинам, отказавшимся от абортов, родовой сертификат."Нужно все-таки подумать о том, чтобы женщинам, которые отказываются от абортов, тоже выплачивать какой-то родовой сертификат", - сказал он.Инициатива прозвучала в ходе обсуждения законопроекта о возможности рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала без предоставления договора об оказании платных образовательных услуг.
https://ria.ru/20221111/abort-1830888353.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил матвеев, госдума рф, кпрф, россия, материнский капитал
Общество, Михаил Матвеев, Госдума РФ, КПРФ, Россия, Материнский капитал
В Госдуме предложили выдавать отказавшимся от абортов родовой сертификат
Депутат Матвеев предложил выдавать родовой сертификат женщинам, отказавшимся от абортов