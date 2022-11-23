https://ria.ru/20221123/sertifikat-1833686244.html

В Госдуме предложили выдавать отказавшимся от абортов родовой сертификат

В Госдуме предложили выдавать отказавшимся от абортов родовой сертификат - РИА Новости, 23.11.2022

В Госдуме предложили выдавать отказавшимся от абортов родовой сертификат

Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) в ходе пленарного заседания в среду предложил выдавать женщинам, отказавшимся от абортов, родовой сертификат. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:51

2022-11-23T15:51

2022-11-23T15:51

общество

михаил матвеев

госдума рф

кпрф

россия

материнский капитал

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) в ходе пленарного заседания в среду предложил выдавать женщинам, отказавшимся от абортов, родовой сертификат."Нужно все-таки подумать о том, чтобы женщинам, которые отказываются от абортов, тоже выплачивать какой-то родовой сертификат", - сказал он.Инициатива прозвучала в ходе обсуждения законопроекта о возможности рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала без предоставления договора об оказании платных образовательных услуг.

https://ria.ru/20221111/abort-1830888353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, михаил матвеев, госдума рф, кпрф, россия, материнский капитал