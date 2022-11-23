https://ria.ru/20221123/sammit-1833797176.html

На саммите ОДКБ обсудили конфликт между Таджикистаном и Киргизией

На саммите ОДКБ обсудили конфликт между Таджикистаном и Киргизией - РИА Новости, 23.11.2022

На саммите ОДКБ обсудили конфликт между Таджикистаном и Киргизией

Конфликт между Таджикистаном и Киргизией обсуждался в ходе саммита ОДКБ, работа по урегулированию сложная, но она будет продолжена, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T21:50

2022-11-23T21:50

2022-11-23T22:07

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Конфликт между Таджикистаном и Киргизией обсуждался в ходе саммита ОДКБ, работа по урегулированию сложная, но она будет продолжена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Затрагивалась (на саммите ОДКБ ситуация между Таджикистаном и Киргизией - ред.). Есть в организации в целом политическая воля, чтобы избавиться от этих конфликтных ситуаций между странами-участниками. Президенты понимают необходимость, но работа сложная, и она будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киргизия, таджикистан, одкб, дмитрий песков