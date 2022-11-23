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На саммите ОДКБ обсудили конфликт между Таджикистаном и Киргизией
На саммите ОДКБ обсудили конфликт между Таджикистаном и Киргизией - РИА Новости, 23.11.2022
На саммите ОДКБ обсудили конфликт между Таджикистаном и Киргизией
Конфликт между Таджикистаном и Киргизией обсуждался в ходе саммита ОДКБ, работа по урегулированию сложная, но она будет продолжена, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:50
2022-11-23T21:50
2022-11-23T22:07
в мире
киргизия
таджикистан
одкб
дмитрий песков
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Конфликт между Таджикистаном и Киргизией обсуждался в ходе саммита ОДКБ, работа по урегулированию сложная, но она будет продолжена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Затрагивалась (на саммите ОДКБ ситуация между Таджикистаном и Киргизией - ред.). Есть в организации в целом политическая воля, чтобы избавиться от этих конфликтных ситуаций между странами-участниками. Президенты понимают необходимость, но работа сложная, и она будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, одкб, дмитрий песков
В мире, Киргизия, Таджикистан, ОДКБ, Дмитрий Песков
21:50 23.11.2022 (обновлено: 22:07 23.11.2022)
На саммите ОДКБ обсудили конфликт между Таджикистаном и Киргизией
Песков: на саммите ОДКБ обсудили конфликт между Таджикистаном и Киргизией