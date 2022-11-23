https://ria.ru/20221123/rossiya-1833787597.html
Если рухнет Россия, страны ОДКБ окажутся под обломками, заявил Лукашенко
Если рухнет Россия, страны ОДКБ окажутся под обломками, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.11.2022
Если рухнет Россия, страны ОДКБ окажутся под обломками, заявил Лукашенко
Если рухнет Россия, страны ОДКБ окажутся под обломками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T20:44
2022-11-23T20:44
2022-11-23T20:44
александр лукашенко
россия
белоруссия
ереван
одкб
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Если рухнет Россия, страны ОДКБ окажутся под обломками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава белорусского государства в среду принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване и озвучил приоритеты председательства Белоруссии в организации в 2023 году."В последнее время в СМИ развивается тезис: судьба ОДКБ от операции Российской Федерации в Украине. Если Россия победит, ОДКБ будет жить; если, не дай Бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению: если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками – наше место", - сказал белорусский лидер."Мы не собираемся с политической и военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно", - резюмировал Лукашенко.
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александр лукашенко, россия, белоруссия, ереван, одкб
Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Ереван, ОДКБ
Если рухнет Россия, страны ОДКБ окажутся под обломками, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: если рухнет Россия, страны ОДКБ окажутся под обломками