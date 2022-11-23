Рейтинг@Mail.ru
Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска перенесли на неделю - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221123/reysy-1833531082.html
Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска перенесли на неделю
Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска перенесли на неделю - РИА Новости, 23.11.2022
Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска перенесли на неделю
Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска сдвинули на неделю позже, на 15 декабря, сообщает пресс-служба российского аэропорта. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T05:41
2022-11-23T11:13
туризм
казахстан
хабаровск
алма-ата
хабаровский аэропорт
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
ХАБАРОВСК, 23 ноя - РИА Новости. Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска сдвинули на неделю позже, на 15 декабря, сообщает пресс-служба российского аэропорта.Ранее пресс-служба хабаровского аэропорта сообщала, что прямые рейсы в Казахстан планируют запустить с 8 декабря. Полеты в Алма-Ату планировались еженедельно по четвергам и обратным рейсом - по средам."В старом терминале внутренних авиалиний представителям хабаровских туркомпаний и агентств по продажам билетов рассказали о туристических возможностях Казахстана и транзитном потенциале аэропорта Алма-Аты. Директор туроператора Atlas-1 Андрей Хало в ходе беседы презентовал новый прямой рейс в Казахстан - прямые вылеты из аэропорта Хабаровск планируется запустить с 15 декабря", - говорится в сообщении воздушной гавани.АО "Хабаровский аэропорт" - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск имени Геннадия Невельского. Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ.
https://ria.ru/20221108/perelety-1829845406.html
казахстан
хабаровск
алма-ата
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, хабаровск, алма-ата, хабаровский аэропорт, новости - туризм
Туризм, Казахстан, Хабаровск, Алма-Ата, Хабаровский аэропорт, Новости - Туризм
05:41 23.11.2022 (обновлено: 11:13 23.11.2022)
 
Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска перенесли на неделю

Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска сдвинули на неделю позже, на 15 декабря

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 ноя - РИА Новости. Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска сдвинули на неделю позже, на 15 декабря, сообщает пресс-служба российского аэропорта.
Ранее пресс-служба хабаровского аэропорта сообщала, что прямые рейсы в Казахстан планируют запустить с 8 декабря. Полеты в Алма-Ату планировались еженедельно по четвергам и обратным рейсом - по средам.
"В старом терминале внутренних авиалиний представителям хабаровских туркомпаний и агентств по продажам билетов рассказали о туристических возможностях Казахстана и транзитном потенциале аэропорта Алма-Аты. Директор туроператора Atlas-1 Андрей Хало в ходе беседы презентовал новый прямой рейс в Казахстан - прямые вылеты из аэропорта Хабаровск планируется запустить с 15 декабря", - говорится в сообщении воздушной гавани.
АО "Хабаровский аэропорт" - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск имени Геннадия Невельского. Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 07:24Туризм
Росавиация одобрила запуск рейсов в Таиланд из Приморья
 
ТуризмКазахстанХабаровскАлма-АтаХабаровский аэропортНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала