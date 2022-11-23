https://ria.ru/20221123/reysy-1833531082.html
Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска перенесли на неделю
Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска перенесли на неделю - РИА Новости, 23.11.2022
Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска перенесли на неделю
Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска сдвинули на неделю позже, на 15 декабря, сообщает пресс-служба российского аэропорта. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T05:41
2022-11-23T05:41
2022-11-23T11:13
туризм
казахстан
хабаровск
алма-ата
хабаровский аэропорт
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
ХАБАРОВСК, 23 ноя - РИА Новости. Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска сдвинули на неделю позже, на 15 декабря, сообщает пресс-служба российского аэропорта.Ранее пресс-служба хабаровского аэропорта сообщала, что прямые рейсы в Казахстан планируют запустить с 8 декабря. Полеты в Алма-Ату планировались еженедельно по четвергам и обратным рейсом - по средам."В старом терминале внутренних авиалиний представителям хабаровских туркомпаний и агентств по продажам билетов рассказали о туристических возможностях Казахстана и транзитном потенциале аэропорта Алма-Аты. Директор туроператора Atlas-1 Андрей Хало в ходе беседы презентовал новый прямой рейс в Казахстан - прямые вылеты из аэропорта Хабаровск планируется запустить с 15 декабря", - говорится в сообщении воздушной гавани.АО "Хабаровский аэропорт" - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск имени Геннадия Невельского. Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ.
https://ria.ru/20221108/perelety-1829845406.html
казахстан
хабаровск
алма-ата
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, хабаровск, алма-ата, хабаровский аэропорт, новости - туризм
Туризм, Казахстан, Хабаровск, Алма-Ата, Хабаровский аэропорт, Новости - Туризм
05:41 23.11.2022 (обновлено: 11:13 23.11.2022)
Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска перенесли на неделю
Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска сдвинули на неделю позже, на 15 декабря