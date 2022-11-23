https://ria.ru/20221123/reysy-1833531082.html

Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска перенесли на неделю

Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска перенесли на неделю - РИА Новости, 23.11.2022

Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска перенесли на неделю

Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска сдвинули на неделю позже, на 15 декабря, сообщает пресс-служба российского аэропорта. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T05:41

2022-11-23T05:41

2022-11-23T11:13

туризм

казахстан

хабаровск

алма-ата

хабаровский аэропорт

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg

ХАБАРОВСК, 23 ноя - РИА Новости. Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска сдвинули на неделю позже, на 15 декабря, сообщает пресс-служба российского аэропорта.Ранее пресс-служба хабаровского аэропорта сообщала, что прямые рейсы в Казахстан планируют запустить с 8 декабря. Полеты в Алма-Ату планировались еженедельно по четвергам и обратным рейсом - по средам."В старом терминале внутренних авиалиний представителям хабаровских туркомпаний и агентств по продажам билетов рассказали о туристических возможностях Казахстана и транзитном потенциале аэропорта Алма-Аты. Директор туроператора Atlas-1 Андрей Хало в ходе беседы презентовал новый прямой рейс в Казахстан - прямые вылеты из аэропорта Хабаровск планируется запустить с 15 декабря", - говорится в сообщении воздушной гавани.АО "Хабаровский аэропорт" - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск имени Геннадия Невельского. Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ.

https://ria.ru/20221108/perelety-1829845406.html

казахстан

хабаровск

алма-ата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, хабаровск, алма-ата, хабаровский аэропорт, новости - туризм