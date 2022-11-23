17:20 23.11.2022 (обновлено: 17:47 23.11.2022)
Путин призвал ОДКБ уделить внимание нагорно-карабахскому урегулированию
Президент Путин: делимитация границ позволит Баку и Еревану выйти к мирному договору
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров стран ОДКБ заявил, что усилия по комплексному решению острых вопросов нагорно-карабахского урегулирования требуют дальнейшего внимания.
"Нашего дальнейшего внимания, конечно, требуют - я согласен с коллегами, которые уже об этом говорили - и вопросы, связанные с усилиями по достижению комплексного армяно-азербайджанского урегулирования. Безусловно, это острые вопросы, которые нашего внимания требуют", - сказал Путин в ходе выступления на заседании в узком составе.
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Он добавил, что трехсторонние переговоры в Сочи в конце октября лидеров России, Армении и Азербайджана создали "хорошую основу для будущих компромиссов по принципиальным вопросам".
"Только последовательно выполняя эти договоренности (раннее достигнутые) в вопросах делимитации границ, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана. Надеемся, что это в конечном итоге позволит выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку", - сказал Путин.