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Путин призвал ОДКБ уделить внимание нагорно-карабахскому урегулированию - РИА Новости, 23.11.2022
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Путин призвал ОДКБ уделить внимание нагорно-карабахскому урегулированию
Путин призвал ОДКБ уделить внимание нагорно-карабахскому урегулированию - РИА Новости, 23.11.2022
Путин призвал ОДКБ уделить внимание нагорно-карабахскому урегулированию
Президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров стран ОДКБ заявил, что усилия по комплексному решению острых вопросов нагорно-карабахского урегулирования требуют РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:20
2022-11-23T17:47
в мире
одкб
владимир путин
ереван
баку
россия
армения
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров стран ОДКБ заявил, что усилия по комплексному решению острых вопросов нагорно-карабахского урегулирования требуют дальнейшего внимания."Нашего дальнейшего внимания, конечно, требуют - я согласен с коллегами, которые уже об этом говорили - и вопросы, связанные с усилиями по достижению комплексного армяно-азербайджанского урегулирования. Безусловно, это острые вопросы, которые нашего внимания требуют", - сказал Путин в ходе выступления на заседании в узком составе.Он добавил, что трехсторонние переговоры в Сочи в конце октября лидеров России, Армении и Азербайджана создали "хорошую основу для будущих компромиссов по принципиальным вопросам"."Только последовательно выполняя эти договоренности (раннее достигнутые) в вопросах делимитации границ, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана. Надеемся, что это в конечном итоге позволит выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221110/karabakh-1830429125.html
https://ria.ru/20221123/karabakh-1833739621.html
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в мире, одкб, владимир путин, ереван, баку, россия, армения, азербайджан
В мире, ОДКБ, Владимир Путин, Ереван, Баку, Россия, Армения, Азербайджан
17:20 23.11.2022 (обновлено: 17:47 23.11.2022)
 
Путин призвал ОДКБ уделить внимание нагорно-карабахскому урегулированию

Президент Путин: делимитация границ позволит Баку и Еревану выйти к мирному договору

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров стран ОДКБ заявил, что усилия по комплексному решению острых вопросов нагорно-карабахского урегулирования требуют дальнейшего внимания.
"Нашего дальнейшего внимания, конечно, требуют - я согласен с коллегами, которые уже об этом говорили - и вопросы, связанные с усилиями по достижению комплексного армяно-азербайджанского урегулирования. Безусловно, это острые вопросы, которые нашего внимания требуют", - сказал Путин в ходе выступления на заседании в узком составе.
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Он добавил, что трехсторонние переговоры в Сочи в конце октября лидеров России, Армении и Азербайджана создали "хорошую основу для будущих компромиссов по принципиальным вопросам".
"Только последовательно выполняя эти договоренности (раннее достигнутые) в вопросах делимитации границ, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана. Надеемся, что это в конечном итоге позволит выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку", - сказал Путин.
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В миреОДКБВладимир ПутинЕреванБакуРоссияАрменияАзербайджан
 
 
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