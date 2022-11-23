https://ria.ru/20221123/putin-1833738599.html

Путин призвал ОДКБ уделить внимание нагорно-карабахскому урегулированию

Путин призвал ОДКБ уделить внимание нагорно-карабахскому урегулированию - РИА Новости, 23.11.2022

Путин призвал ОДКБ уделить внимание нагорно-карабахскому урегулированию

Президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров стран ОДКБ заявил, что усилия по комплексному решению острых вопросов нагорно-карабахского урегулирования требуют РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:20

2022-11-23T17:20

2022-11-23T17:47

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров стран ОДКБ заявил, что усилия по комплексному решению острых вопросов нагорно-карабахского урегулирования требуют дальнейшего внимания."Нашего дальнейшего внимания, конечно, требуют - я согласен с коллегами, которые уже об этом говорили - и вопросы, связанные с усилиями по достижению комплексного армяно-азербайджанского урегулирования. Безусловно, это острые вопросы, которые нашего внимания требуют", - сказал Путин в ходе выступления на заседании в узком составе.Он добавил, что трехсторонние переговоры в Сочи в конце октября лидеров России, Армении и Азербайджана создали "хорошую основу для будущих компромиссов по принципиальным вопросам"."Только последовательно выполняя эти договоренности (раннее достигнутые) в вопросах делимитации границ, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана. Надеемся, что это в конечном итоге позволит выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221110/karabakh-1830429125.html

https://ria.ru/20221123/karabakh-1833739621.html

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Дарья Буймова

в мире, одкб, владимир путин, ереван, баку, россия, армения, азербайджан