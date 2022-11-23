https://ria.ru/20221123/pechen-1833523190.html

Диетолог назвала продукт, который особенно опасен для печени

Диетолог назвала продукт, который особенно опасен для печени - РИА Новости, 23.11.2022

Диетолог назвала продукт, который особенно опасен для печени

Навредить печени и спровоцировать развитие гепатита может злоупотребление одним популярным продуктом питания, а не только спиртными напитками, предупредила в... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T02:10

2022-11-23T02:10

2022-11-23T02:41

общество

здоровье - общество

анна белоусова

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Навредить печени и спровоцировать развитие гепатита может злоупотребление одним популярным продуктом питания, а не только спиртными напитками, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова.Обилие нездоровой пищи в рационе, как и пристрастие к алкоголю, может стать причиной тяжелого заболевания печени. Регулярное употребление сала, например, увеличивает риск развития неинфекционного гепатита, отметила Белоусова. Продукты с высоким содержанием жиров заставляют печень работать на износ, пояснила диетолог.По ее словам, из-за привычки ежедневно есть сало можно стать пациентом хирурга."Если вам привезли из деревни в подарок большой кусок сала, то сразу возникает желание каждый день съедать по кусочку. Такое систематическое употребление может закончиться операционным столом в больнице", – уверена Белоусова.К салу следует относиться, как к деликатесу, только такой подход поможет сохранить здоровье, добавила диетолог."Сало – это продукт из разряда деликатесов. Этот продукт человек может себе позволить так же часто, как, например, натуральную черную икру", – уточнила Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20221112/donor-1831060745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, анна белоусова