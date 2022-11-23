https://ria.ru/20221123/pechen-1833523190.html
Диетолог назвала продукт, который особенно опасен для печени
Диетолог назвала продукт, который особенно опасен для печени - РИА Новости, 23.11.2022
Диетолог назвала продукт, который особенно опасен для печени
Навредить печени и спровоцировать развитие гепатита может злоупотребление одним популярным продуктом питания, а не только спиртными напитками, предупредила в... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T02:10
2022-11-23T02:10
2022-11-23T02:41
общество
здоровье - общество
анна белоусова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577266991_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_c83ab6e7950e51c4b1bf319d15dfe078.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Навредить печени и спровоцировать развитие гепатита может злоупотребление одним популярным продуктом питания, а не только спиртными напитками, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова.Обилие нездоровой пищи в рационе, как и пристрастие к алкоголю, может стать причиной тяжелого заболевания печени. Регулярное употребление сала, например, увеличивает риск развития неинфекционного гепатита, отметила Белоусова. Продукты с высоким содержанием жиров заставляют печень работать на износ, пояснила диетолог.По ее словам, из-за привычки ежедневно есть сало можно стать пациентом хирурга."Если вам привезли из деревни в подарок большой кусок сала, то сразу возникает желание каждый день съедать по кусочку. Такое систематическое употребление может закончиться операционным столом в больнице", – уверена Белоусова.К салу следует относиться, как к деликатесу, только такой подход поможет сохранить здоровье, добавила диетолог."Сало – это продукт из разряда деликатесов. Этот продукт человек может себе позволить так же часто, как, например, натуральную черную икру", – уточнила Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20221112/donor-1831060745.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577266991_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_05fc59dec57258f8af4fe577dfa6e0ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, анна белоусова
Общество, Здоровье - Общество, Анна Белоусова
02:10 23.11.2022 (обновлено: 02:41 23.11.2022)
Диетолог назвала продукт, который особенно опасен для печени
Врач Белоусова предупредила об опасности для печени продуктов с высоким содержанием жиров
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Навредить печени и спровоцировать развитие гепатита может злоупотребление одним популярным продуктом питания, а не только спиртными напитками, предупредила
в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова.
Обилие нездоровой пищи в рационе, как и пристрастие к алкоголю, может стать причиной тяжелого заболевания печени. Регулярное употребление сала, например, увеличивает риск развития неинфекционного гепатита, отметила Белоусова. Продукты с высоким содержанием жиров заставляют печень работать на износ, пояснила диетолог.
"Сало – это гипержировой продукт. Такая еда всегда плохо действует на печень, потому что именно этот орган ответственен за переваривание жиров. После употребления сала печень начинает работать на износ, поэтому, если она была недостаточно здорова, такая еда может спровоцировать развитие неинфекционного гепатита", – сказала Белоусова.
По ее словам, из-за привычки ежедневно есть сало можно стать пациентом хирурга.
"Если вам привезли из деревни в подарок большой кусок сала, то сразу возникает желание каждый день съедать по кусочку. Такое систематическое употребление может закончиться операционным столом в больнице", – уверена Белоусова.
К салу следует относиться, как к деликатесу, только такой подход поможет сохранить здоровье, добавила диетолог.
"Сало – это продукт из разряда деликатесов. Этот продукт человек может себе позволить так же часто, как, например, натуральную черную икру", – уточнила Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.