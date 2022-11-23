https://ria.ru/20221123/ostanki-1833526087.html

В Приморье возбудили уголовные дела после обнаружения останков тигров

В Приморье возбудили уголовные дела после обнаружения останков тигров - РИА Новости, 23.11.2022

В Приморье возбудили уголовные дела после обнаружения останков тигров

Полицейские возбудили уголовные дела после того, как у жителя Приморья обнаружили гранаты, патроны и останки двух амурских тигров, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T02:41

2022-11-23T02:41

2022-11-23T05:40

происшествия

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пожарский район

хабаровский край

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовные дела после того, как у жителя Приморья обнаружили гранаты, патроны и останки двух амурских тигров, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.В начале октября в ведомстве рассказали об изъятии гранаты РГД-5, патронов калибра 7,62 миллиметра и останков двух тигров в доме в Пожарском районе. Нанесенный природе ущерб оценивался приблизительно в пять миллионов рублей."Следственным подразделением отдела МВД России по Пожарскому району возбуждены уголовные дела о незаконных добыче особо ценных диких животных и хранении взрывных устройств" , - говорится в сообщении пресс-службы УМВД края.Останки тигра, патроны и гранату нашли в селе Верхний Перевал, на территории дома 54-летнего мужчины, уточнили в ведомстве. За незаконную добычу и оборот ценных диких животных закон предусматривает тюремный срок до семи лет и крупный штраф.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20220318/tigr-1778772684.html

https://ria.ru/20220207/tigr-1771441378.html

россия

пожарский район

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происшествия, россия, пожарский район, хабаровский край