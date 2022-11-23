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Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2022
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Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован, заявил Путин
Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2022
Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован, заявил Путин
Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован, Россия поддерживает решения об оснащении сил ОДКБ современными вооружениями, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:15
2022-11-23T17:30
казахстан
россия
одкб
владимир путин
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован, Россия поддерживает решения об оснащении сил ОДКБ современными вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин."Полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане весьма ценный практический опыт был проанализирован нами и секретариатом организации, и Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами", - сказал он на саммите ОДКБ.
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казахстан, россия, одкб, владимир путин
Казахстан, Россия, ОДКБ, Владимир Путин
17:15 23.11.2022 (обновлено: 17:30 23.11.2022)
 
Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован, заявил Путин

Путин: после применения сил ОДКБ в Казахстане, Россия поддерживает оснащение вооружением

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване
 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован, Россия поддерживает решения об оснащении сил ОДКБ современными вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане весьма ценный практический опыт был проанализирован нами и секретариатом организации, и Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами", - сказал он на саммите ОДКБ.
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КазахстанРоссияОДКБВладимир Путин
 
 
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