https://ria.ru/20221123/odkb-1833736057.html

Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован, заявил Путин

Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2022

Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован, заявил Путин

Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован, Россия поддерживает решения об оснащении сил ОДКБ современными вооружениями, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:15

2022-11-23T17:15

2022-11-23T17:30

казахстан

россия

одкб

владимир путин

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован, Россия поддерживает решения об оснащении сил ОДКБ современными вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин."Полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане весьма ценный практический опыт был проанализирован нами и секретариатом организации, и Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами", - сказал он на саммите ОДКБ.

https://ria.ru/20221123/shveytsariya-1833704220.html

казахстан

россия

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казахстан, россия, одкб, владимир путин