https://ria.ru/20221123/odkb-1833681152.html
Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов
Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов - РИА Новости, 23.11.2022
Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов
Обязанности генсека ОДКБ с 2023 года в ближайшие три года будет исполнять представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов, заявил в среду в ходе саммита... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:36
2022-11-23T15:36
2022-11-23T15:46
в мире
казахстан
одкб
имангали тасмагамбетов
никол пашинян
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155987/29/1559872995_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f4c54d6553ce67f3da4890e5060bd089.jpg
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Обязанности генсека ОДКБ с 2023 года в ближайшие три года будет исполнять представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов, заявил в среду в ходе саммита организации в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян."Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если Касым-Жомарт Кемелевич (президент Казахстана Токаев -ред.) представит нам его, если сочтет целесобразным", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20221101/odkb-1828362702.html
казахстан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155987/29/1559872995_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_ada9c70cd355686fc099525f113f1bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, одкб, имангали тасмагамбетов, никол пашинян, армения
В мире, Казахстан, ОДКБ, Имангали Тасмагамбетов, Никол Пашинян, Армения
15:36 23.11.2022 (обновлено: 15:46 23.11.2022)
Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов
Пашинян: с 2023 года генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов