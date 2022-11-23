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Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов - РИА Новости, 23.11.2022
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Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов
Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов - РИА Новости, 23.11.2022
Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов
Обязанности генсека ОДКБ с 2023 года в ближайшие три года будет исполнять представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов, заявил в среду в ходе саммита... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:36
2022-11-23T15:46
в мире
казахстан
одкб
имангали тасмагамбетов
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Обязанности генсека ОДКБ с 2023 года в ближайшие три года будет исполнять представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов, заявил в среду в ходе саммита организации в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян."Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если Касым-Жомарт Кемелевич (президент Казахстана Токаев -ред.) представит нам его, если сочтет целесобразным", - сказал Пашинян.
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в мире, казахстан, одкб, имангали тасмагамбетов, никол пашинян, армения
В мире, Казахстан, ОДКБ, Имангали Тасмагамбетов, Никол Пашинян, Армения
15:36 23.11.2022 (обновлено: 15:46 23.11.2022)
 
Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов

Пашинян: с 2023 года генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкИмангали Тасмагамбетов
Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Имангали Тасмагамбетов. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Обязанности генсека ОДКБ с 2023 года в ближайшие три года будет исполнять представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов, заявил в среду в ходе саммита организации в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если Касым-Жомарт Кемелевич (президент Казахстана Токаев -ред.) представит нам его, если сочтет целесобразным", - сказал Пашинян.
Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 12:11
Зась предложил увеличить срок полномочий генерального секретаря ОДКБ
 
В миреКазахстанОДКБИмангали ТасмагамбетовНикол ПашинянАрмения
 
 
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