https://ria.ru/20221123/odkb-1833681152.html

Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов

Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов - РИА Новости, 23.11.2022

Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов

Обязанности генсека ОДКБ с 2023 года в ближайшие три года будет исполнять представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов, заявил в среду в ходе саммита... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:36

2022-11-23T15:36

2022-11-23T15:46

в мире

казахстан

одкб

имангали тасмагамбетов

никол пашинян

армения

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Обязанности генсека ОДКБ с 2023 года в ближайшие три года будет исполнять представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов, заявил в среду в ходе саммита организации в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян."Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если Касым-Жомарт Кемелевич (президент Казахстана Токаев -ред.) представит нам его, если сочтет целесобразным", - сказал Пашинян.

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казахстан

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Кирилл Волков

в мире, казахстан, одкб, имангали тасмагамбетов, никол пашинян, армения