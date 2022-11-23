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Секретари Совбезов стран ОДКБ осудили героизацию нацизма и экстремизма - РИА Новости, 23.11.2022
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Секретари Совбезов стран ОДКБ осудили героизацию нацизма и экстремизма
Секретари Совбезов стран ОДКБ осудили героизацию нацизма и экстремизма - РИА Новости, 23.11.2022
Секретари Совбезов стран ОДКБ осудили героизацию нацизма и экстремизма
Секретари Советов безопасности стран-членов ОДКБ приняли совместное заявление, в котором осудили героизацию нацизма, неонацизма и экстремизма, сообщили в среду... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:40
2022-11-23T14:40
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Секретари Советов безопасности стран-членов ОДКБ приняли совместное заявление, в котором осудили героизацию нацизма, неонацизма и экстремизма, сообщили в среду в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.Данное заявление было принято в Ереване в ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Россию на заседании представляли секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу."В совместном заявлении секретари советов безопасности государств-членов ОДКБ выражают обеспокоенность и осуждают рост проявлений героизации нацизма, неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии, ненависти, расового и национального превосходства, которые создают реальную угрозу демократическим и общечеловеческим ценностям, безопасности, социальной стабильности и единству общества", - говорится в сообщении.Кроме того, секретари Совбезов ОДКБ осудили любые действия, направленные на распространение и оправдание нацизма и националистических идеологий, а также приветствовали усилия государств и международных организаций, нацеленные на противодействие и борьбу с проявлениями героизации нацизма, неонацизма и экстремизма.
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в мире, одкб, россия
В мире, ОДКБ, Россия
14:40 23.11.2022
 
Секретари Совбезов стран ОДКБ осудили героизацию нацизма и экстремизма

Секретари Совбезов стран ОДКБ в заявлении осудили героизацию нацизма и экстремизма

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкСовместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ
Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Секретари Советов безопасности стран-членов ОДКБ приняли совместное заявление, в котором осудили героизацию нацизма, неонацизма и экстремизма, сообщили в среду в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Данное заявление было принято в Ереване в ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Россию на заседании представляли секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.
"В совместном заявлении секретари советов безопасности государств-членов ОДКБ выражают обеспокоенность и осуждают рост проявлений героизации нацизма, неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии, ненависти, расового и национального превосходства, которые создают реальную угрозу демократическим и общечеловеческим ценностям, безопасности, социальной стабильности и единству общества", - говорится в сообщении.
Кроме того, секретари Совбезов ОДКБ осудили любые действия, направленные на распространение и оправдание нацизма и националистических идеологий, а также приветствовали усилия государств и международных организаций, нацеленные на противодействие и борьбу с проявлениями героизации нацизма, неонацизма и экстремизма.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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