https://ria.ru/20221123/odkb-1833658612.html
Секретари Совбезов стран ОДКБ осудили героизацию нацизма и экстремизма
Секретари Совбезов стран ОДКБ осудили героизацию нацизма и экстремизма - РИА Новости, 23.11.2022
Секретари Совбезов стран ОДКБ осудили героизацию нацизма и экстремизма
Секретари Советов безопасности стран-членов ОДКБ приняли совместное заявление, в котором осудили героизацию нацизма, неонацизма и экстремизма, сообщили в среду... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:40
2022-11-23T14:40
2022-11-23T14:40
в мире
одкб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833647159_0:300:3107:2048_1920x0_80_0_0_d00daa9f63bad63ecc7a320e11a820ac.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Секретари Советов безопасности стран-членов ОДКБ приняли совместное заявление, в котором осудили героизацию нацизма, неонацизма и экстремизма, сообщили в среду в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.Данное заявление было принято в Ереване в ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Россию на заседании представляли секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу."В совместном заявлении секретари советов безопасности государств-членов ОДКБ выражают обеспокоенность и осуждают рост проявлений героизации нацизма, неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии, ненависти, расового и национального превосходства, которые создают реальную угрозу демократическим и общечеловеческим ценностям, безопасности, социальной стабильности и единству общества", - говорится в сообщении.Кроме того, секретари Совбезов ОДКБ осудили любые действия, направленные на распространение и оправдание нацизма и националистических идеологий, а также приветствовали усилия государств и международных организаций, нацеленные на противодействие и борьбу с проявлениями героизации нацизма, неонацизма и экстремизма.
https://ria.ru/20221105/natsizm-1829346533.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833647159_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_7d6ef30bd4ece8eca11838bbdc5e7960.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одкб, россия
Секретари Совбезов стран ОДКБ осудили героизацию нацизма и экстремизма
Секретари Совбезов стран ОДКБ в заявлении осудили героизацию нацизма и экстремизма
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Секретари Советов безопасности стран-членов ОДКБ приняли совместное заявление, в котором осудили героизацию нацизма, неонацизма и экстремизма, сообщили в среду в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Данное заявление было принято в Ереване
в ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Россию на заседании представляли секретарь Совбеза Николай Патрушев
, министр иностранных дел Сергей Лавров
и министр обороны Сергей Шойгу
.
"В совместном заявлении секретари советов безопасности государств-членов ОДКБ выражают обеспокоенность и осуждают рост проявлений героизации нацизма, неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии, ненависти, расового и национального превосходства, которые создают реальную угрозу демократическим и общечеловеческим ценностям, безопасности, социальной стабильности и единству общества", - говорится в сообщении.
Кроме того, секретари Совбезов ОДКБ осудили любые действия, направленные на распространение и оправдание нацизма и националистических идеологий, а также приветствовали усилия государств и международных организаций, нацеленные на противодействие и борьбу с проявлениями героизации нацизма, неонацизма и экстремизма.