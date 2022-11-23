https://ria.ru/20221123/odkb-1833658612.html

Секретари Совбезов стран ОДКБ осудили героизацию нацизма и экстремизма

Секретари Совбезов стран ОДКБ осудили героизацию нацизма и экстремизма - РИА Новости, 23.11.2022

Секретари Совбезов стран ОДКБ осудили героизацию нацизма и экстремизма

Секретари Советов безопасности стран-членов ОДКБ приняли совместное заявление, в котором осудили героизацию нацизма, неонацизма и экстремизма, сообщили в среду... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:40

2022-11-23T14:40

2022-11-23T14:40

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Секретари Советов безопасности стран-членов ОДКБ приняли совместное заявление, в котором осудили героизацию нацизма, неонацизма и экстремизма, сообщили в среду в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.Данное заявление было принято в Ереване в ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Россию на заседании представляли секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу."В совместном заявлении секретари советов безопасности государств-членов ОДКБ выражают обеспокоенность и осуждают рост проявлений героизации нацизма, неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии, ненависти, расового и национального превосходства, которые создают реальную угрозу демократическим и общечеловеческим ценностям, безопасности, социальной стабильности и единству общества", - говорится в сообщении.Кроме того, секретари Совбезов ОДКБ осудили любые действия, направленные на распространение и оправдание нацизма и националистических идеологий, а также приветствовали усилия государств и международных организаций, нацеленные на противодействие и борьбу с проявлениями героизации нацизма, неонацизма и экстремизма.

https://ria.ru/20221105/natsizm-1829346533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одкб, россия