https://ria.ru/20221123/odkb-1833605038.html
Генсек ОДКБ обратил внимание на обстановку на таджикско-киргизской границе
Генсек ОДКБ обратил внимание на обстановку на таджикско-киргизской границе - РИА Новости, 23.11.2022
Генсек ОДКБ обратил внимание на обстановку на таджикско-киргизской границе
Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил в среду, что у организации есть ресурсы для помощи в нормализации обстановки на таджикско-киргизской границе, если оба... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:12
2022-11-23T12:12
2022-11-23T12:12
в мире
станислав зась
таджикистан
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил в среду, что у организации есть ресурсы для помощи в нормализации обстановки на таджикско-киргизской границе, если оба государства посчитают это необходимым."В Центрально-Азиатском регионе придаем особое значение дальнейшей нормализации отношений на таджикско-киргизской границе. Считаем, что у ОДКБ есть необходимые ресурсы и опыт для оказания помощи двум нашим государствам в достижении этой цели", - сказал Зась в ходе заседании уставных органов ОДКБ в Ереване.По его словам, ОДКБ может оказать содействие, если Таджикистан и Киргизия посчитают это необходимым.Неопределенные территории между Киргизией и Таджикистаном периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на границе двух стран обострялась 14-16 сентября. Тогда в результате боев с обеих сторон погибли более 100 человек, порядка 400 получили ранения.
https://ria.ru/20221019/odkb-1825026855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, станислав зась, таджикистан, киргизия, ереван, одкб
В мире, Станислав Зась, Таджикистан, Киргизия, Ереван, ОДКБ
Генсек ОДКБ обратил внимание на обстановку на таджикско-киргизской границе
Генсек ОДКБ Зась: организация может помочь нормализации на таджикско-киргизской границе