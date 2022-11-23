https://ria.ru/20221123/odkb-1833605038.html

Генсек ОДКБ обратил внимание на обстановку на таджикско-киргизской границе

Генсек ОДКБ обратил внимание на обстановку на таджикско-киргизской границе - РИА Новости, 23.11.2022

Генсек ОДКБ обратил внимание на обстановку на таджикско-киргизской границе

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил в среду, что у организации есть ресурсы для помощи в нормализации обстановки на таджикско-киргизской границе, если оба... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:12

2022-11-23T12:12

2022-11-23T12:12

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил в среду, что у организации есть ресурсы для помощи в нормализации обстановки на таджикско-киргизской границе, если оба государства посчитают это необходимым."В Центрально-Азиатском регионе придаем особое значение дальнейшей нормализации отношений на таджикско-киргизской границе. Считаем, что у ОДКБ есть необходимые ресурсы и опыт для оказания помощи двум нашим государствам в достижении этой цели", - сказал Зась в ходе заседании уставных органов ОДКБ в Ереване.По его словам, ОДКБ может оказать содействие, если Таджикистан и Киргизия посчитают это необходимым.Неопределенные территории между Киргизией и Таджикистаном периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на границе двух стран обострялась 14-16 сентября. Тогда в результате боев с обеих сторон погибли более 100 человек, порядка 400 получили ранения.

https://ria.ru/20221019/odkb-1825026855.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, станислав зась, таджикистан, киргизия, ереван, одкб