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Генсек ОДКБ обратил внимание на обстановку на таджикско-киргизской границе - РИА Новости, 23.11.2022
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Генсек ОДКБ обратил внимание на обстановку на таджикско-киргизской границе
Генсек ОДКБ обратил внимание на обстановку на таджикско-киргизской границе - РИА Новости, 23.11.2022
Генсек ОДКБ обратил внимание на обстановку на таджикско-киргизской границе
Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил в среду, что у организации есть ресурсы для помощи в нормализации обстановки на таджикско-киргизской границе, если оба... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:12
2022-11-23T12:12
в мире
станислав зась
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил в среду, что у организации есть ресурсы для помощи в нормализации обстановки на таджикско-киргизской границе, если оба государства посчитают это необходимым."В Центрально-Азиатском регионе придаем особое значение дальнейшей нормализации отношений на таджикско-киргизской границе. Считаем, что у ОДКБ есть необходимые ресурсы и опыт для оказания помощи двум нашим государствам в достижении этой цели", - сказал Зась в ходе заседании уставных органов ОДКБ в Ереване.По его словам, ОДКБ может оказать содействие, если Таджикистан и Киргизия посчитают это необходимым.Неопределенные территории между Киргизией и Таджикистаном периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на границе двух стран обострялась 14-16 сентября. Тогда в результате боев с обеих сторон погибли более 100 человек, порядка 400 получили ранения.
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в мире, станислав зась, таджикистан, киргизия, ереван, одкб
В мире, Станислав Зась, Таджикистан, Киргизия, Ереван, ОДКБ
12:12 23.11.2022
 
Генсек ОДКБ обратил внимание на обстановку на таджикско-киргизской границе

Генсек ОДКБ Зась: организация может помочь нормализации на таджикско-киргизской границе

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил в среду, что у организации есть ресурсы для помощи в нормализации обстановки на таджикско-киргизской границе, если оба государства посчитают это необходимым.
"В Центрально-Азиатском регионе придаем особое значение дальнейшей нормализации отношений на таджикско-киргизской границе. Считаем, что у ОДКБ есть необходимые ресурсы и опыт для оказания помощи двум нашим государствам в достижении этой цели", - сказал Зась в ходе заседании уставных органов ОДКБ в Ереване.
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По его словам, ОДКБ может оказать содействие, если Таджикистан и Киргизия посчитают это необходимым.
Неопределенные территории между Киргизией и Таджикистаном периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на границе двух стран обострялась 14-16 сентября. Тогда в результате боев с обеих сторон погибли более 100 человек, порядка 400 получили ранения.
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В миреСтанислав ЗасьТаджикистанКиргизияЕреванОДКБ
 
 
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