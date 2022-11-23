https://ria.ru/20221123/obse-1833786982.html

Главы МИД ОДКБ не согласились с недопуском Лаврова на СМИД ОБСЕ

Главы МИД ОДКБ не согласились с недопуском Лаврова на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 23.11.2022

Главы МИД ОДКБ не согласились с недопуском Лаврова на СМИД ОБСЕ

Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление, выражающее несогласие с решением о недопуске российской делегации на СМИД ОБСЕ, заявил журналистам генсек организации... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T20:40

2022-11-23T20:40

2022-11-23T20:40

в мире

станислав зась

сергей лавров

александр лукашевич

польша

лодзь

обсе

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление, выражающее несогласие с решением о недопуске российской делегации на СМИД ОБСЕ, заявил журналистам генсек организации Станислав Зась."Сегодня принято заявление министров иностранных дел наших государств, касающееся действий ОБСЕ... В заявлении выражается коллективное несогласие наших министров иностранных дел с решением действующего председателя ОБСЕ, Польши, сделавшим невозможным участие делегации министра иностранных дел Российской Федерации в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ", - сказал Зась.По его словам, это решение наносит ущерб самой ОБСЕ. Зась напомнил также, что вопреки многолетней традиции приглашение не было направлено и ОДКБ.Ранее стало известно о решении Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.

https://ria.ru/20221116/obse-1831896950.html

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в мире, станислав зась, сергей лавров, александр лукашевич, польша, лодзь, обсе, одкб, санкции в отношении россии