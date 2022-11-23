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Главы МИД ОДКБ не согласились с недопуском Лаврова на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 23.11.2022
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Главы МИД ОДКБ не согласились с недопуском Лаврова на СМИД ОБСЕ
Главы МИД ОДКБ не согласились с недопуском Лаврова на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 23.11.2022
Главы МИД ОДКБ не согласились с недопуском Лаврова на СМИД ОБСЕ
Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление, выражающее несогласие с решением о недопуске российской делегации на СМИД ОБСЕ, заявил журналистам генсек организации... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T20:40
2022-11-23T20:40
в мире
станислав зась
сергей лавров
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обсе
одкб
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление, выражающее несогласие с решением о недопуске российской делегации на СМИД ОБСЕ, заявил журналистам генсек организации Станислав Зась."Сегодня принято заявление министров иностранных дел наших государств, касающееся действий ОБСЕ... В заявлении выражается коллективное несогласие наших министров иностранных дел с решением действующего председателя ОБСЕ, Польши, сделавшим невозможным участие делегации министра иностранных дел Российской Федерации в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ", - сказал Зась.По его словам, это решение наносит ущерб самой ОБСЕ. Зась напомнил также, что вопреки многолетней традиции приглашение не было направлено и ОДКБ.Ранее стало известно о решении Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.
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в мире, станислав зась, сергей лавров, александр лукашевич, польша, лодзь, обсе, одкб, санкции в отношении россии
В мире, Станислав Зась, Сергей Лавров, Александр Лукашевич, Польша, Лодзь, ОБСЕ, ОДКБ, Санкции в отношении России
20:40 23.11.2022
 
Главы МИД ОДКБ не согласились с недопуском Лаврова на СМИД ОБСЕ

Зась: главы МИД ОДКБ не согласились с недопуском российской делегации на СМИД ОБСЕ

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Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление, выражающее несогласие с решением о недопуске российской делегации на СМИД ОБСЕ, заявил журналистам генсек организации Станислав Зась.
"Сегодня принято заявление министров иностранных дел наших государств, касающееся действий ОБСЕ... В заявлении выражается коллективное несогласие наших министров иностранных дел с решением действующего председателя ОБСЕ, Польши, сделавшим невозможным участие делегации министра иностранных дел Российской Федерации в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ", - сказал Зась.
По его словам, это решение наносит ущерб самой ОБСЕ. Зась напомнил также, что вопреки многолетней традиции приглашение не было направлено и ОДКБ.
Ранее стало известно о решении Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 12:50
Парламентская ассамблея ОБСЕ боится неудобных выступлений, заявил Толстой
 
В миреСтанислав ЗасьСергей ЛавровАлександр ЛукашевичПольшаЛодзьОБСЕОДКБСанкции в отношении России
 
 
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