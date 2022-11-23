Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США добились более умеренной позиции НАТО по России - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/nato-1833647322.html
СМИ: США добились более умеренной позиции НАТО по России
СМИ: США добились более умеренной позиции НАТО по России - РИА Новости, 23.11.2022
СМИ: США добились более умеренной позиции НАТО по России
США добились в НАТО "более умеренной" позиции по отношению к России, несмотря на призывы стран Восточной Европы, Скандинавии и Британии к усилению соперничества РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:11
2022-11-23T14:11
специальная военная операция на украине
россия
сша
нато
в мире
евросоюз
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_224b99f283b91cfebfe5eff0bd1fd71a.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США добились в НАТО "более умеренной" позиции по отношению к России, несмотря на призывы стран Восточной Европы, Скандинавии и Британии к усилению соперничества на фоне конфликта на Украине, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источник в альянсе."Источник в НАТО подчеркнул, что, "к счастью", Вашингтон взял на себя инициативу в НАТО, и, таким образом, "более умеренный" подход возобладал", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что за такой подход выступают "традиционные" члены альянса - Франция, Турция, Италия и Греция.Согласно источнику, ряд членов НАТО призывали к "меньшей умеренности" в отношениях с РФ, это страны Восточной Европы и бывшей Югославии, скандинавские государства и Британия. По мнению источника, Лондон после выхода из состава ЕС пытается найти себе новую роль в НАТО, а Германия в последние пару лет "как будто не является" частью альянса. "Немцы платят, отдают и не разговаривают", - добавил источник портала.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Ранее представитель оборонного ведомства США говорил РИА Новости, что Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с министерством обороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов. По его словам, США по-прежнему сохраняют с РФ ряд каналов коммуникации "для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации". Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока отмечал, что альянс нацелен на сохранение каналов связи с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций.
https://ria.ru/20221123/nato-1833612616.html
https://ria.ru/20221121/nato-1833214773.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_e28486c561482b444ab549b8a2c82581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, нато, в мире, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, НАТО, В мире, Евросоюз, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:11 23.11.2022
 
СМИ: США добились более умеренной позиции НАТО по России

Euractiv: в НАТО благодаря действиям США возобладал более умеренный подход к России

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США добились в НАТО "более умеренной" позиции по отношению к России, несмотря на призывы стран Восточной Европы, Скандинавии и Британии к усилению соперничества на фоне конфликта на Украине, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источник в альянсе.
"Источник в НАТО подчеркнул, что, "к счастью", Вашингтон взял на себя инициативу в НАТО, и, таким образом, "более умеренный" подход возобладал", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что за такой подход выступают "традиционные" члены альянса - Франция, Турция, Италия и Греция.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
12:34
В США раскрыли, что приведет НАТО к прямому участию в конфликте на Украине
Согласно источнику, ряд членов НАТО призывали к "меньшей умеренности" в отношениях с РФ, это страны Восточной Европы и бывшей Югославии, скандинавские государства и Британия. По мнению источника, Лондон после выхода из состава ЕС пытается найти себе новую роль в НАТО, а Германия в последние пару лет "как будто не является" частью альянса. "Немцы платят, отдают и не разговаривают", - добавил источник портала.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Ранее представитель оборонного ведомства США говорил РИА Новости, что Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с министерством обороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов. По его словам, США по-прежнему сохраняют с РФ ряд каналов коммуникации "для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации". Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока отмечал, что альянс нацелен на сохранение каналов связи с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 21:40
TAC: Зеленский загнал НАТО в ловушку
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАНАТОВ миреЕвросоюзУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала