https://ria.ru/20221123/nato-1833647322.html

СМИ: США добились более умеренной позиции НАТО по России

СМИ: США добились более умеренной позиции НАТО по России - РИА Новости, 23.11.2022

СМИ: США добились более умеренной позиции НАТО по России

США добились в НАТО "более умеренной" позиции по отношению к России, несмотря на призывы стран Восточной Европы, Скандинавии и Британии к усилению соперничества РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:11

2022-11-23T14:11

2022-11-23T14:11

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США добились в НАТО "более умеренной" позиции по отношению к России, несмотря на призывы стран Восточной Европы, Скандинавии и Британии к усилению соперничества на фоне конфликта на Украине, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источник в альянсе."Источник в НАТО подчеркнул, что, "к счастью", Вашингтон взял на себя инициативу в НАТО, и, таким образом, "более умеренный" подход возобладал", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что за такой подход выступают "традиционные" члены альянса - Франция, Турция, Италия и Греция.Согласно источнику, ряд членов НАТО призывали к "меньшей умеренности" в отношениях с РФ, это страны Восточной Европы и бывшей Югославии, скандинавские государства и Британия. По мнению источника, Лондон после выхода из состава ЕС пытается найти себе новую роль в НАТО, а Германия в последние пару лет "как будто не является" частью альянса. "Немцы платят, отдают и не разговаривают", - добавил источник портала.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Ранее представитель оборонного ведомства США говорил РИА Новости, что Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с министерством обороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов. По его словам, США по-прежнему сохраняют с РФ ряд каналов коммуникации "для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации". Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока отмечал, что альянс нацелен на сохранение каналов связи с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

https://ria.ru/20221123/nato-1833612616.html

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сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, нато, в мире, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр