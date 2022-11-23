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МИД Китая потребовал от НАТО соблюдать географические рамки - РИА Новости, 23.11.2022
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МИД Китая потребовал от НАТО соблюдать географические рамки
МИД Китая потребовал от НАТО соблюдать географические рамки - РИА Новости, 23.11.2022
МИД Китая потребовал от НАТО соблюдать географические рамки
НАТО должна соблюдать свои географические рамки, не следует пытаться устанавливать свои порядки и превышать полномочия, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:36
2022-11-23T13:44
чжао лицзянь
китай
нато
в мире
мид кнр
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ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. НАТО должна соблюдать свои географические рамки, не следует пытаться устанавливать свои порядки и превышать полномочия, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай делает все возможное для усиления своего контроля над важной инфраструктурой, цепочками поставок и ключевыми промышленными секторами западных стран, по его словам, авторитарным государствам нельзя давать возможность использовать слабости Запада для ведения подрывной деятельности."После окончания холодной войны щупальца расширения НАТО становились все глубже и шире. НАТО не только включила киберпространство и космос, которыми изначально должны были заниматься ООН и специализированные международные агентства, в сферу коллективной обороны государств-членов, но также расширила свое вмешательство в широкий спектр гражданских областей, включая изменение климата, базовую инфраструктуру, технологические инновации, цепочки поставок, энергоносители и здравоохранение", - заявил дипломат. Он подчеркнул, что "НАТО, будучи региональной организацией, должна строго соблюдать свои географические рамки, не следует пытаться устанавливать свои собственные правила или порядки и стремиться превысить свои полномочия"."Формирование и развитие глобальных производственных цепочек и цепей поставок является результатом совместного действия рыночных правил и выбора предприятий. В последние годы Китай наладил положительное и равноправное сотрудничество в соответствующих областях со странами и предприятиями различных регионов, в том числе с государствами-членами НАТО, что принесло значительную пользу народам всех сторон", - указал он. По его словам, использование идеологии и системы ценностей для проведения разделительных линий в сфере торгово-экономического сотрудничества не только нанесет ущерб общим интересам международного сообщества, но также станет выстрелом себе в ногу.
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чжао лицзянь, китай, нато, в мире, мид кнр
Чжао Лицзянь, Китай, НАТО, В мире, МИД КНР
13:36 23.11.2022 (обновлено: 13:44 23.11.2022)
 
МИД Китая потребовал от НАТО соблюдать географические рамки

МИД Китая потребовал от НАТО соблюдать географические рамки и не превышать полномочий

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. НАТО должна соблюдать свои географические рамки, не следует пытаться устанавливать свои порядки и превышать полномочия, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай делает все возможное для усиления своего контроля над важной инфраструктурой, цепочками поставок и ключевыми промышленными секторами западных стран, по его словам, авторитарным государствам нельзя давать возможность использовать слабости Запада для ведения подрывной деятельности.
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"После окончания холодной войны щупальца расширения НАТО становились все глубже и шире. НАТО не только включила киберпространство и космос, которыми изначально должны были заниматься ООН и специализированные международные агентства, в сферу коллективной обороны государств-членов, но также расширила свое вмешательство в широкий спектр гражданских областей, включая изменение климата, базовую инфраструктуру, технологические инновации, цепочки поставок, энергоносители и здравоохранение", - заявил дипломат. Он подчеркнул, что "НАТО, будучи региональной организацией, должна строго соблюдать свои географические рамки, не следует пытаться устанавливать свои собственные правила или порядки и стремиться превысить свои полномочия".
"Формирование и развитие глобальных производственных цепочек и цепей поставок является результатом совместного действия рыночных правил и выбора предприятий. В последние годы Китай наладил положительное и равноправное сотрудничество в соответствующих областях со странами и предприятиями различных регионов, в том числе с государствами-членами НАТО, что принесло значительную пользу народам всех сторон", - указал он. По его словам, использование идеологии и системы ценностей для проведения разделительных линий в сфере торгово-экономического сотрудничества не только нанесет ущерб общим интересам международного сообщества, но также станет выстрелом себе в ногу.
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