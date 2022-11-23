13:36 23.11.2022 (обновлено: 13:44 23.11.2022)
МИД Китая потребовал от НАТО соблюдать географические рамки
МИД Китая потребовал от НАТО соблюдать географические рамки и не превышать полномочий
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. НАТО должна соблюдать свои географические рамки, не следует пытаться устанавливать свои порядки и превышать полномочия, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай делает все возможное для усиления своего контроля над важной инфраструктурой, цепочками поставок и ключевыми промышленными секторами западных стран, по его словам, авторитарным государствам нельзя давать возможность использовать слабости Запада для ведения подрывной деятельности.
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"После окончания холодной войны щупальца расширения НАТО становились все глубже и шире. НАТО не только включила киберпространство и космос, которыми изначально должны были заниматься ООН и специализированные международные агентства, в сферу коллективной обороны государств-членов, но также расширила свое вмешательство в широкий спектр гражданских областей, включая изменение климата, базовую инфраструктуру, технологические инновации, цепочки поставок, энергоносители и здравоохранение", - заявил дипломат. Он подчеркнул, что "НАТО, будучи региональной организацией, должна строго соблюдать свои географические рамки, не следует пытаться устанавливать свои собственные правила или порядки и стремиться превысить свои полномочия".
"Формирование и развитие глобальных производственных цепочек и цепей поставок является результатом совместного действия рыночных правил и выбора предприятий. В последние годы Китай наладил положительное и равноправное сотрудничество в соответствующих областях со странами и предприятиями различных регионов, в том числе с государствами-членами НАТО, что принесло значительную пользу народам всех сторон", - указал он. По его словам, использование идеологии и системы ценностей для проведения разделительных линий в сфере торгово-экономического сотрудничества не только нанесет ущерб общим интересам международного сообщества, но также станет выстрелом себе в ногу.
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