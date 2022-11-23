https://ria.ru/20221123/moskvich-1833780141.html

Источник назвал цену нового кроссовера "Москвич-3"

Источник назвал цену нового кроссовера "Москвич-3" - РИА Новости, 23.11.2022

Источник назвал цену нового кроссовера "Москвич-3"

Стоимость нового городского кроссовера "Москвич-3" может составить около 1,6-2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник на рынке. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T19:58

2022-11-23T19:58

2022-11-23T20:22

экономика

москва

россия

авто

центральный банк рф (цб рф)

renault logan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833595432_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2691b2db87b92e28c13796ffbda3501d.png

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Стоимость нового городского кроссовера "Москвич-3" может составить около 1,6-2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник на рынке."Его стоимость может составить 27-33 тысячи долларов (около 1,6-2 миллионов рублей по курсу ЦБ. — Прим. ред.). Если учитывать, что автомобиль в перспективе планируется включить в программу льготного автокредитования, цена, соответственно, может быть еще ниже", — отметил источник.Другой собеседник агентства отметил, что, по некоторой информации, автомобиль будет сопоставим по цене с китайским аналогом."Москвич-3" — компактный кроссовер с полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Его устанавливают в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) либо шестиступенчатой "механикой".Планируется, что до конца года на заводе будет произведено 400 таких машин. Согласно документам о сертификации, модель представляет собой версию китайского кроссовера JAC JS4.В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

https://ria.ru/20221123/moskvich-1833597551.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Городской кроссовер "Москвич-3" Городской кроссовер "Москвич-3" 2022-11-23T19:58 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, россия, авто, центральный банк рф (цб рф), renault logan