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Источник назвал цену нового кроссовера "Москвич-3" - РИА Новости, 23.11.2022
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Источник назвал цену нового кроссовера "Москвич-3"
Источник назвал цену нового кроссовера "Москвич-3" - РИА Новости, 23.11.2022
Источник назвал цену нового кроссовера "Москвич-3"
Стоимость нового городского кроссовера "Москвич-3" может составить около 1,6-2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник на рынке. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:58
2022-11-23T20:22
экономика
москва
россия
авто
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Стоимость нового городского кроссовера "Москвич-3" может составить около 1,6-2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник на рынке."Его стоимость может составить 27-33 тысячи долларов (около 1,6-2 миллионов рублей по курсу ЦБ. — Прим. ред.). Если учитывать, что автомобиль в перспективе планируется включить в программу льготного автокредитования, цена, соответственно, может быть еще ниже", — отметил источник.Другой собеседник агентства отметил, что, по некоторой информации, автомобиль будет сопоставим по цене с китайским аналогом."Москвич-3" — компактный кроссовер с полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Его устанавливают в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) либо шестиступенчатой "механикой".Планируется, что до конца года на заводе будет произведено 400 таких машин. Согласно документам о сертификации, модель представляет собой версию китайского кроссовера JAC JS4.В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
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РИА Новости
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Городской кроссовер "Москвич-3"
Городской кроссовер "Москвич-3"
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экономика, москва, россия, авто, центральный банк рф (цб рф), renault logan
Экономика, Москва, Россия, Авто, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Renault Logan
19:58 23.11.2022 (обновлено: 20:22 23.11.2022)
 
Источник назвал цену нового кроссовера "Москвич-3"

Цена нового городского кроссовера "Москвич-3" может составить около двух миллионов рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Стоимость нового городского кроссовера "Москвич-3" может составить около 1,6-2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник на рынке.
"Его стоимость может составить 27-33 тысячи долларов (около 1,6-2 миллионов рублей по курсу ЦБ. — Прим. ред.). Если учитывать, что автомобиль в перспективе планируется включить в программу льготного автокредитования, цена, соответственно, может быть еще ниже", — отметил источник.
Новый "Москвич": чем будет удивлять легендарный автозавод
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

Автомобили Москвич на Московском автомобильном заводе Москвич
1 из 8

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильном заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
2 из 8

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

Московский автомобильный завод Москвич начал сборку автомобилей
3 из 8

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильно заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
4 из 8

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

Автомобили Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
5 из 8

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич
6 из 8

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Салон нового "Москвича".

Салон автомобиля Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
7 из 8

Салон нового "Москвича".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

Детали на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
8 из 8

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Салон нового "Москвича".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Другой собеседник агентства отметил, что, по некоторой информации, автомобиль будет сопоставим по цене с китайским аналогом.
"Москвич-3" — компактный кроссовер с полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Его устанавливают в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) либо шестиступенчатой "механикой".
Планируется, что до конца года на заводе будет произведено 400 таких машин. Согласно документам о сертификации, модель представляет собой версию китайского кроссовера JAC JS4.
В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Московском автомобильно заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Собянин назвал запуск новой модели "Москвича" историческим событием
 
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