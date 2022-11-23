https://ria.ru/20221123/moskvich-1833606555.html

Продажи нового кроссовера "Москвич 3" начнутся в Москве в декабре

Продажи нового кроссовера "Москвич 3" начнутся в Москве в декабре - РИА Новости, 23.11.2022

Продажи нового кроссовера "Москвич 3" начнутся в Москве в декабре

Продажи нового городского кроссовера "Москвич 3", серийное производство которого было запущено на заводе "Москвич" в среду, начнутся в Москве уже в декабре,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:15

2022-11-23T12:15

2022-11-23T15:18

авто

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россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

renault logan

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Продажи нового городского кроссовера "Москвич 3", серийное производство которого было запущено на заводе "Москвич" в среду, начнутся в Москве уже в декабре, говорится в сообщении Минпромторга РФ."Продажи нового городского кроссовера "Москвич 3" в Москве и Центральном Федеральном округе начнутся уже в декабре этого года", - отметили в министерстве.Автомобиль представляет собой модель кроссовера, он оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

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авто, москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), renault logan