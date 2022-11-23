https://ria.ru/20221123/moskvich-1833597551.html

Собянин назвал запуск новой модели "Москвича" историческим событием

Собянин назвал запуск новой модели "Москвича" историческим событием - РИА Новости, 23.11.2022

Собянин назвал запуск новой модели "Москвича" историческим событием

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал запуск новой модели под брендом "Москвич" историческим событием, отметив, что в перспективе завод будет выпускать... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:54

2022-11-23T11:54

2022-11-23T15:18

технологии

сергей собянин

денис мантуров

сергей когогин

москва

камаз (завод)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал запуск новой модели под брендом "Москвич" историческим событием, отметив, что в перспективе завод будет выпускать электротранспорт.В среду мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин открыли серийную сборку автомобилей на московском автозаводе "Москвич"."Не прошло и шести месяцев, мы запускаем завод, который в своё время "Рено" оставило и ушло с российской площадки. Многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало ещё одним стимулом возрождения нового производства. Москва сегодня запускает новую модель под старым брендом "Москвич", и это историческое событие", - сказал Собянин.Мэр отметил, что начинают с крупноузловой сборки. "Но через несколько лет, я уверен, что Москва будет выпускать уже на собственной платформе, более того это будет электромобиль, потому что у Москвы есть большая компетенция в области электротранспорта, начиная от рельсового транспорта и заканчивая речными электрическими трамвайчиками. И всё больше и больше на улицах Москвы электротранспорта. Это будущее и с точки зрения технологий, и с точки зрения экологии большого города", - добавил мэр.Как сообщается в материалах мэрии, первенец возрожденного автозавода "Москвич 3" представляет собой востребованную жителями крупных городов модель кроссовера – сравнительно большого и в то же время достаточно компактного, комфортного и экономичного автомобиля, предназначенного для ежедневных поездок – на работу и по личным делам, в одиночестве и всей семьей. Следуя современной международной классификации, модели возрожденного бренда "Москвич" будут иметь цифровые коды, указывающие на размер автомобиля и его старшинство в семействе. В зависимости от модификации коды могут содержать дополнительные буквенные индексы. Например, индекс "е" будет означать электромобиль.Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней. Это компактный кроссовер длиной 4410 мм, шириной 1800 мм и высотой 1660 мм с колесной базой 2620 мм и просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями. Модель оборудована бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м) в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) или шестиступенчатой механической коробкой передач. В массовую продажу в Москве и регионах ЦФО новый городской кроссовер "Москвич 3" поступит в декабре текущего года.В марте 2022 года французская компания "Рено" объявила о том, что закрывает московский автозавод и покидает российский рынок. При этом бывший владелец не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство. Зато остались долги перед трудовым коллективом по зарплате за 2021 год – 691 миллион рублей, которые правительство Москвы выплатило сразу, как только стало собственником "Москвича". Возрождение автозавода "Москвич" будет происходить в три этапа со сроком реализации 6 лет. Для сбыта и технического обслуживания автомобилей "Москвич" уже сейчас формируется собственная дилерская сеть.

https://ria.ru/20220802/elektro-1806454857.html

https://ria.ru/20220707/moskvich-1800999694.html

https://ria.ru/20220517/moskvich-1789093404.html

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Кирилл Волков

технологии, сергей собянин, денис мантуров, сергей когогин, москва, камаз (завод)