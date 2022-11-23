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Собянин назвал запуск новой модели "Москвича" историческим событием - РИА Новости, 23.11.2022
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Собянин назвал запуск новой модели "Москвича" историческим событием
Собянин назвал запуск новой модели "Москвича" историческим событием - РИА Новости, 23.11.2022
Собянин назвал запуск новой модели "Москвича" историческим событием
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал запуск новой модели под брендом "Москвич" историческим событием, отметив, что в перспективе завод будет выпускать... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:54
2022-11-23T15:18
технологии
сергей собянин
денис мантуров
сергей когогин
москва
камаз (завод)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал запуск новой модели под брендом "Москвич" историческим событием, отметив, что в перспективе завод будет выпускать электротранспорт.В среду мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин открыли серийную сборку автомобилей на московском автозаводе "Москвич"."Не прошло и шести месяцев, мы запускаем завод, который в своё время "Рено" оставило и ушло с российской площадки. Многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало ещё одним стимулом возрождения нового производства. Москва сегодня запускает новую модель под старым брендом "Москвич", и это историческое событие", - сказал Собянин.Мэр отметил, что начинают с крупноузловой сборки. "Но через несколько лет, я уверен, что Москва будет выпускать уже на собственной платформе, более того это будет электромобиль, потому что у Москвы есть большая компетенция в области электротранспорта, начиная от рельсового транспорта и заканчивая речными электрическими трамвайчиками. И всё больше и больше на улицах Москвы электротранспорта. Это будущее и с точки зрения технологий, и с точки зрения экологии большого города", - добавил мэр.Как сообщается в материалах мэрии, первенец возрожденного автозавода "Москвич 3" представляет собой востребованную жителями крупных городов модель кроссовера – сравнительно большого и в то же время достаточно компактного, комфортного и экономичного автомобиля, предназначенного для ежедневных поездок – на работу и по личным делам, в одиночестве и всей семьей. Следуя современной международной классификации, модели возрожденного бренда "Москвич" будут иметь цифровые коды, указывающие на размер автомобиля и его старшинство в семействе. В зависимости от модификации коды могут содержать дополнительные буквенные индексы. Например, индекс "е" будет означать электромобиль.Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней. Это компактный кроссовер длиной 4410 мм, шириной 1800 мм и высотой 1660 мм с колесной базой 2620 мм и просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями. Модель оборудована бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м) в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) или шестиступенчатой механической коробкой передач. В массовую продажу в Москве и регионах ЦФО новый городской кроссовер "Москвич 3" поступит в декабре текущего года.В марте 2022 года французская компания "Рено" объявила о том, что закрывает московский автозавод и покидает российский рынок. При этом бывший владелец не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство. Зато остались долги перед трудовым коллективом по зарплате за 2021 год – 691 миллион рублей, которые правительство Москвы выплатило сразу, как только стало собственником "Москвича". Возрождение автозавода "Москвич" будет происходить в три этапа со сроком реализации 6 лет. Для сбыта и технического обслуживания автомобилей "Москвич" уже сейчас формируется собственная дилерская сеть.
https://ria.ru/20220802/elektro-1806454857.html
https://ria.ru/20220707/moskvich-1800999694.html
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технологии, сергей собянин, денис мантуров, сергей когогин, москва, камаз (завод)
Технологии, Сергей Собянин, Денис Мантуров, Сергей Когогин, Москва, КамАЗ (завод)
11:54 23.11.2022 (обновлено: 15:18 23.11.2022)
 
Собянин назвал запуск новой модели "Москвича" историческим событием

Собянин назвал запуск новой модели под брендом "Москвич" историческим событием

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Московском автомобильно заводе "Москвич"
Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Московском автомобильно заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Московском автомобильно заводе "Москвич"
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал запуск новой модели под брендом "Москвич" историческим событием, отметив, что в перспективе завод будет выпускать электротранспорт.
В среду мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин открыли серийную сборку автомобилей на московском автозаводе "Москвич".
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"Не прошло и шести месяцев, мы запускаем завод, который в своё время "Рено" оставило и ушло с российской площадки. Многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало ещё одним стимулом возрождения нового производства. Москва сегодня запускает новую модель под старым брендом "Москвич", и это историческое событие", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что начинают с крупноузловой сборки. "Но через несколько лет, я уверен, что Москва будет выпускать уже на собственной платформе, более того это будет электромобиль, потому что у Москвы есть большая компетенция в области электротранспорта, начиная от рельсового транспорта и заканчивая речными электрическими трамвайчиками. И всё больше и больше на улицах Москвы электротранспорта. Это будущее и с точки зрения технологий, и с точки зрения экологии большого города", - добавил мэр.
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Как сообщается в материалах мэрии, первенец возрожденного автозавода "Москвич 3" представляет собой востребованную жителями крупных городов модель кроссовера – сравнительно большого и в то же время достаточно компактного, комфортного и экономичного автомобиля, предназначенного для ежедневных поездок – на работу и по личным делам, в одиночестве и всей семьей.
Следуя современной международной классификации, модели возрожденного бренда "Москвич" будут иметь цифровые коды, указывающие на размер автомобиля и его старшинство в семействе. В зависимости от модификации коды могут содержать дополнительные буквенные индексы. Например, индекс "е" будет означать электромобиль.
Новый "Москвич": чем будет удивлять легендарный автозавод
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

Автомобили Москвич на Московском автомобильном заводе Москвич
1 из 8

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильном заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
2 из 8

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

Московский автомобильный завод Москвич начал сборку автомобилей
3 из 8

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильно заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
4 из 8

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

Автомобили Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
5 из 8

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич
6 из 8

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Салон нового "Москвича".

Салон автомобиля Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
7 из 8

Салон нового "Москвича".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

Детали на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
8 из 8

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Салон нового "Москвича".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней. Это компактный кроссовер длиной 4410 мм, шириной 1800 мм и высотой 1660 мм с колесной базой 2620 мм и просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями. Модель оборудована бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м) в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) или шестиступенчатой механической коробкой передач. В массовую продажу в Москве и регионах ЦФО новый городской кроссовер "Москвич 3" поступит в декабре текущего года.
В марте 2022 года французская компания "Рено" объявила о том, что закрывает московский автозавод и покидает российский рынок. При этом бывший владелец не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство. Зато остались долги перед трудовым коллективом по зарплате за 2021 год – 691 миллион рублей, которые правительство Москвы выплатило сразу, как только стало собственником "Москвича". Возрождение автозавода "Москвич" будет происходить в три этапа со сроком реализации 6 лет. Для сбыта и технического обслуживания автомобилей "Москвич" уже сейчас формируется собственная дилерская сеть.
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