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Автозавод "Москвич" возобновил работу - РИА Новости, 23.11.2022
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Автозавод "Москвич" возобновил работу
Автозавод "Москвич" возобновил работу - РИА Новости, 23.11.2022
Автозавод "Москвич" возобновил работу
Столичный автомобильный завод "Москвич" возобновил работу, сообщил корреспондент РИА Новости с церемонии запуска. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:19
2022-11-23T15:17
экономика
денис мантуров
сергей собянин
москва
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Столичный автомобильный завод "Москвич" возобновил работу, сообщил корреспондент РИА Новости с церемонии запуска.На предприятии стартовало серийное производство городского кроссовера "Москвич 3".Серийную сборку открыли вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор "Камаза" Сергей Когогин..Министр уточнил, что в этом году запускается не только крупноузловая сборка автомобиля "Москвич 3", но и производство электромобилей. Он назвал это направление работы приоритетом для завода. По словам вице-премьера, у предприятия есть четкие согласованные планы развития до 2025 года. Так, завод будет работать над уровнем локализации по этапам сварки и покраски для выхода на полную технологическую независимость к 2027 году. В Минпромторге также отметили, что шестилетнюю стратегию развития предприятия разработали совместно с ПАО "Камаз", ставшем технологическим партнером "Москвича".В свою очередь, Собянин напомнил, что завод запускают меньше чем через полгода после ухода "Рено" с предприятия.Он отметил, что производство начинают с крупноузловой сборки, но через несколько лет завод будет выпускать электромобили уже на собственной платформе.В Минпромторге уточнили, что продажи кроссовера "Москвич 3" начнутся в столице уже в декабре. При этом автомобили бренда планируют в будущем включить в госпрограммы поддержки спроса.Запуск полномасштабного производства на обеспечит работой еще около 40 тысяч человек."Москвич 3" — компактный кроссовер с полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадинных сил. Его устанавливают в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором), либо шестиступенчатой "механикой".В ноябре завод сертифицировал электромобиль "Москвич 3е", Росстандарт выдал соответствующее одобрение типа транспортного средства.Следуя современной международной классификации, модели возрожденного бренда будут иметь цифровые коды, указывающие на размер автомобиля и его старшинство в семействе. В зависимости от модификации коды могут содержать дополнительные буквенные индексы. Например, индекс "е" будет означать электромобиль.В марте 2022 года французская компания "Рено" объявила о том, что закрывает московский автозавод и покидает российский рынок, а в мае передала предприятие правительству столицы. Вскоре после завершения сделки название завода изменили на "Москвич".При этом бывший владелец не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство. Зато остались долги перед трудовым коллективом по зарплате за 2021 год — 691 миллион рублей, которые правительство Москвы выплатило сразу, как только стало собственником предприятия. Возрождение завода "Москвич" будет происходить в три этапа со сроком реализации шесть лет. Для сбыта и технического обслуживания автомобилей уже сейчас формируется собственная дилерская сеть.Согласно планам компании, на заводе будут производить четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
https://ria.ru/20221004/moskva-1821324196.html
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Городской кроссовер "Москвич 3"
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экономика, денис мантуров, сергей собянин, москва, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Денис Мантуров, Сергей Собянин, Москва, Авто, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
11:19 23.11.2022 (обновлено: 15:17 23.11.2022)
 
Автозавод "Москвич" возобновил работу

Кроссовер "Москвич 3" запустили в серийное производство

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Столичный автомобильный завод "Москвич" возобновил работу, сообщил корреспондент РИА Новости с церемонии запуска.
На предприятии стартовало серийное производство городского кроссовера "Москвич 3".
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"Москвич" сформирует дилерскую сеть
Серийную сборку открыли вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор "Камаза" Сергей Когогин..
Министр уточнил, что в этом году запускается не только крупноузловая сборка автомобиля "Москвич 3", но и производство электромобилей.
"Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года", — сказал Мантуров.
Он назвал это направление работы приоритетом для завода. По словам вице-премьера, у предприятия есть четкие согласованные планы развития до 2025 года. Так, завод будет работать над уровнем локализации по этапам сварки и покраски для выхода на полную технологическую независимость к 2027 году.
В Минпромторге также отметили, что шестилетнюю стратегию развития предприятия разработали совместно с ПАО "Камаз", ставшем технологическим партнером "Москвича".
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"Стереотип есть, но…": автоэксперт о запуске сборки "Москвича"
В свою очередь, Собянин напомнил, что завод запускают меньше чем через полгода после ухода "Рено" с предприятия.
"Многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало еще одним стимулом возрождения нового производства. Москва сегодня запускает новую модель под старым брендом "Москвич", и это историческое событие", — сказал мэр столицы.
Он отметил, что производство начинают с крупноузловой сборки, но через несколько лет завод будет выпускать электромобили уже на собственной платформе.
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

Автомобили Москвич на Московском автомобильном заводе Москвич
1 из 8

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильном заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
2 из 8

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

Московский автомобильный завод Москвич начал сборку автомобилей
3 из 8

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильно заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
4 из 8

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

Автомобили Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
5 из 8

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич
6 из 8

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Салон нового "Москвича".

Салон автомобиля Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
7 из 8

Салон нового "Москвича".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

Детали на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
8 из 8

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Салон нового "Москвича".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
В Минпромторге уточнили, что продажи кроссовера "Москвич 3" начнутся в столице уже в декабре. При этом автомобили бренда планируют в будущем включить в госпрограммы поддержки спроса.
Запуск полномасштабного производства на обеспечит работой еще около 40 тысяч человек.
"Москвич 3" — компактный кроссовер с полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадинных сил. Его устанавливают в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором), либо шестиступенчатой "механикой".
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Кама, Evolute и eМосквич: что известно о российских электромобилях
В ноябре завод сертифицировал электромобиль "Москвич 3е", Росстандарт выдал соответствующее одобрение типа транспортного средства.
Следуя современной международной классификации, модели возрожденного бренда будут иметь цифровые коды, указывающие на размер автомобиля и его старшинство в семействе. В зависимости от модификации коды могут содержать дополнительные буквенные индексы. Например, индекс "е" будет означать электромобиль.
В марте 2022 года французская компания "Рено" объявила о том, что закрывает московский автозавод и покидает российский рынок, а в мае передала предприятие правительству столицы. Вскоре после завершения сделки название завода изменили на "Москвич".
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При этом бывший владелец не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство. Зато остались долги перед трудовым коллективом по зарплате за 2021 год — 691 миллион рублей, которые правительство Москвы выплатило сразу, как только стало собственником предприятия.
Возрождение завода "Москвич" будет происходить в три этапа со сроком реализации шесть лет. Для сбыта и технического обслуживания автомобилей уже сейчас формируется собственная дилерская сеть.
Согласно планам компании, на заводе будут производить четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
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