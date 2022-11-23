https://ria.ru/20221123/moskvich-1833586917.html

Автозавод "Москвич" возобновил работу

Автозавод "Москвич" возобновил работу - РИА Новости, 23.11.2022

Автозавод "Москвич" возобновил работу

Столичный автомобильный завод "Москвич" возобновил работу, сообщил корреспондент РИА Новости с церемонии запуска. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:19

2022-11-23T11:19

2022-11-23T15:17

экономика

денис мантуров

сергей собянин

москва

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833595432_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2691b2db87b92e28c13796ffbda3501d.png

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Столичный автомобильный завод "Москвич" возобновил работу, сообщил корреспондент РИА Новости с церемонии запуска.На предприятии стартовало серийное производство городского кроссовера "Москвич 3".Серийную сборку открыли вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор "Камаза" Сергей Когогин..Министр уточнил, что в этом году запускается не только крупноузловая сборка автомобиля "Москвич 3", но и производство электромобилей. Он назвал это направление работы приоритетом для завода. По словам вице-премьера, у предприятия есть четкие согласованные планы развития до 2025 года. Так, завод будет работать над уровнем локализации по этапам сварки и покраски для выхода на полную технологическую независимость к 2027 году. В Минпромторге также отметили, что шестилетнюю стратегию развития предприятия разработали совместно с ПАО "Камаз", ставшем технологическим партнером "Москвича".В свою очередь, Собянин напомнил, что завод запускают меньше чем через полгода после ухода "Рено" с предприятия.Он отметил, что производство начинают с крупноузловой сборки, но через несколько лет завод будет выпускать электромобили уже на собственной платформе.В Минпромторге уточнили, что продажи кроссовера "Москвич 3" начнутся в столице уже в декабре. При этом автомобили бренда планируют в будущем включить в госпрограммы поддержки спроса.Запуск полномасштабного производства на обеспечит работой еще около 40 тысяч человек."Москвич 3" — компактный кроссовер с полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадинных сил. Его устанавливают в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором), либо шестиступенчатой "механикой".В ноябре завод сертифицировал электромобиль "Москвич 3е", Росстандарт выдал соответствующее одобрение типа транспортного средства.Следуя современной международной классификации, модели возрожденного бренда будут иметь цифровые коды, указывающие на размер автомобиля и его старшинство в семействе. В зависимости от модификации коды могут содержать дополнительные буквенные индексы. Например, индекс "е" будет означать электромобиль.В марте 2022 года французская компания "Рено" объявила о том, что закрывает московский автозавод и покидает российский рынок, а в мае передала предприятие правительству столицы. Вскоре после завершения сделки название завода изменили на "Москвич".При этом бывший владелец не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство. Зато остались долги перед трудовым коллективом по зарплате за 2021 год — 691 миллион рублей, которые правительство Москвы выплатило сразу, как только стало собственником предприятия. Возрождение завода "Москвич" будет происходить в три этапа со сроком реализации шесть лет. Для сбыта и технического обслуживания автомобилей уже сейчас формируется собственная дилерская сеть.Согласно планам компании, на заводе будут производить четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

https://ria.ru/20221004/moskva-1821324196.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/moskvich-1832410613.html

https://ria.ru/20220802/elektro-1806454857.html

https://ria.ru/20220517/moskvich-1789093404.html

https://ria.ru/20220707/moskvich-1800999694.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Городской кроссовер "Москвич 3" Городской кроссовер "Москвич 3" 2022-11-23T11:19 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, денис мантуров, сергей собянин, москва, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)