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В России выяснили, возле каких школ больше всего ДТП с участием детей - РИА Новости, 23.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221123/miiigaik-1833312286.html
В России выяснили, возле каких школ больше всего ДТП с участием детей
В России выяснили, возле каких школ больше всего ДТП с участием детей - РИА Новости, 23.11.2022
В России выяснили, возле каких школ больше всего ДТП с участием детей
Школы с наиболее опасными для детей автодорогами в шаговой доступности выявили ученые МИИГАиК. Об этом сообщила пресс-служба вуза. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T03:00
2022-11-23T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
общество
россия
москва
санкт-петербург
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Школы с наиболее опасными для детей автодорогами в шаговой доступности выявили ученые МИИГАиК. Об этом сообщила пресс-служба вуза.Минимизировать физические риски для ребенка по пути от дома к школе и на территориях рядом с ней – важнейшая задача в области детской безопасности, считают в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК).Вместе с тем, одной из основных угроз для здоровья и жизни школьников может быть дорожное движение. Исследования специалистов вуза показали, что проблема ДТП с участием детей на ближайших к школам автодорогах существует, как минимум, в пяти крупнейших городах России.Специалисты использовали открытые данные о ДТП с детьми от семи до 16 лет за период с 2015 по 2022 год. Всего за семь лет в таких локациях пострадали 4372 ребенка, дополнили в вузе.Как отметил ученый, специалисты использовали точные координаты учебного заведения, строили буферную зону, то есть местность в пяти минутах ходьбы пешком от объекта, и находили участки автомобильных дорог, находящиеся в этой зоне.Затем сотрудники вуза собирали статистику ДТП на выбранных отрезках и выделяли из нее случаи с пострадавшими пешеходами-детьми."Далее мы детально изучим, как именно наличие трасы возле образовательных учреждений влияет на вероятность попадания детей в ДТП. Также мы разрабатываем проект изучения комплексной детской безопасности в школах и возле них", – дополнил младший научный сотрудник Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК Андрей Дорожный.Результаты уже имеющихся исследований могут быть использованы для создания новых разметок и светофоров, а также введения скоростных ограничений на наиболее аварийных участках, уточнил исследователь. А в рамках дальнейшей работы будут проанализированы такие факторы, как наличие неподалеку от мест обучения детей алкогольных ларьков и камер наблюдения.Согласно планам вуза карту продолжат расширять за счет других крупных городов России, а в глобальное исследование безопасности школьников включат критерии взаимоотношения в классах и различные особенности внутри школ.Исследователи уточнили, что для них принципиально важна открытость и доступность получаемых данных, чтобы каждый родитель располагал информацией о возможных рисках для ребенка. Подробная презентация по результатам исследования опубликована на сайте вуза.
https://ria.ru/20220411/vyatgu-1782334303.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, общество, россия, москва, санкт-петербург, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), детские вопросы, дтп
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Детские вопросы, ДТП
03:00 23.11.2022
 

В России выяснили, возле каких школ больше всего ДТП с участием детей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРебенок переходит дорогу
Ребенок переходит дорогу - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Школы с наиболее опасными для детей автодорогами в шаговой доступности выявили ученые МИИГАиК. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Минимизировать физические риски для ребенка по пути от дома к школе и на территориях рядом с ней – важнейшая задача в области детской безопасности, считают в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК).
Вместе с тем, одной из основных угроз для здоровья и жизни школьников может быть дорожное движение. Исследования специалистов вуза показали, что проблема ДТП с участием детей на ближайших к школам автодорогах существует, как минимум, в пяти крупнейших городах России.
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Специалисты использовали открытые данные о ДТП с детьми от семи до 16 лет за период с 2015 по 2022 год. Всего за семь лет в таких локациях пострадали 4372 ребенка, дополнили в вузе.

"Максимум пострадавших зафиксирован возле школы №1852 в Москве и №122 в Санкт-Петербурге (по 21 человеку за период). В Новосибирске больше всего детей попали в ДТП около двух школ: №94 и №142. В Ростове-на-Дону антирейтинг возглавила школа №65", – рассказал заведующий Лабораторией городских технологий и пространственного развития МИИГАиК Алексей Курлов.

Как отметил ученый, специалисты использовали точные координаты учебного заведения, строили буферную зону, то есть местность в пяти минутах ходьбы пешком от объекта, и находили участки автомобильных дорог, находящиеся в этой зоне.
Затем сотрудники вуза собирали статистику ДТП на выбранных отрезках и выделяли из нее случаи с пострадавшими пешеходами-детьми.
"Далее мы детально изучим, как именно наличие трасы возле образовательных учреждений влияет на вероятность попадания детей в ДТП. Также мы разрабатываем проект изучения комплексной детской безопасности в школах и возле них", – дополнил младший научный сотрудник Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК Андрей Дорожный.
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Результаты уже имеющихся исследований могут быть использованы для создания новых разметок и светофоров, а также введения скоростных ограничений на наиболее аварийных участках, уточнил исследователь. А в рамках дальнейшей работы будут проанализированы такие факторы, как наличие неподалеку от мест обучения детей алкогольных ларьков и камер наблюдения.
Согласно планам вуза карту продолжат расширять за счет других крупных городов России, а в глобальное исследование безопасности школьников включат критерии взаимоотношения в классах и различные особенности внутри школ.
Исследователи уточнили, что для них принципиально важна открытость и доступность получаемых данных, чтобы каждый родитель располагал информацией о возможных рисках для ребенка. Подробная презентация по результатам исследования опубликована на сайте вуза.
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НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаОбществоРоссияМоскваСанкт-ПетербургМосковский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)Детские вопросыДТП
 
 
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