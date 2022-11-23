https://ria.ru/20221123/miiigaik-1833312286.html

В России выяснили, возле каких школ больше всего ДТП с участием детей

В России выяснили, возле каких школ больше всего ДТП с участием детей - РИА Новости, 23.11.2022

В России выяснили, возле каких школ больше всего ДТП с участием детей

Школы с наиболее опасными для детей автодорогами в шаговой доступности выявили ученые МИИГАиК. Об этом сообщила пресс-служба вуза. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T03:00

2022-11-23T03:00

2022-11-23T03:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

общество

россия

москва

санкт-петербург

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594624431_0:281:3140:2047_1920x0_80_0_0_a7917f3896babd8db2f03f759fbacc9c.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Школы с наиболее опасными для детей автодорогами в шаговой доступности выявили ученые МИИГАиК. Об этом сообщила пресс-служба вуза.Минимизировать физические риски для ребенка по пути от дома к школе и на территориях рядом с ней – важнейшая задача в области детской безопасности, считают в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК).Вместе с тем, одной из основных угроз для здоровья и жизни школьников может быть дорожное движение. Исследования специалистов вуза показали, что проблема ДТП с участием детей на ближайших к школам автодорогах существует, как минимум, в пяти крупнейших городах России.Специалисты использовали открытые данные о ДТП с детьми от семи до 16 лет за период с 2015 по 2022 год. Всего за семь лет в таких локациях пострадали 4372 ребенка, дополнили в вузе.Как отметил ученый, специалисты использовали точные координаты учебного заведения, строили буферную зону, то есть местность в пяти минутах ходьбы пешком от объекта, и находили участки автомобильных дорог, находящиеся в этой зоне.Затем сотрудники вуза собирали статистику ДТП на выбранных отрезках и выделяли из нее случаи с пострадавшими пешеходами-детьми."Далее мы детально изучим, как именно наличие трасы возле образовательных учреждений влияет на вероятность попадания детей в ДТП. Также мы разрабатываем проект изучения комплексной детской безопасности в школах и возле них", – дополнил младший научный сотрудник Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК Андрей Дорожный.Результаты уже имеющихся исследований могут быть использованы для создания новых разметок и светофоров, а также введения скоростных ограничений на наиболее аварийных участках, уточнил исследователь. А в рамках дальнейшей работы будут проанализированы такие факторы, как наличие неподалеку от мест обучения детей алкогольных ларьков и камер наблюдения.Согласно планам вуза карту продолжат расширять за счет других крупных городов России, а в глобальное исследование безопасности школьников включат критерии взаимоотношения в классах и различные особенности внутри школ.Исследователи уточнили, что для них принципиально важна открытость и доступность получаемых данных, чтобы каждый родитель располагал информацией о возможных рисках для ребенка. Подробная презентация по результатам исследования опубликована на сайте вуза.

https://ria.ru/20220411/vyatgu-1782334303.html

https://ria.ru/20220914/miigaik-1813745880.html

https://ria.ru/20200617/1573019207.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, общество, россия, москва, санкт-петербург, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), детские вопросы, дтп