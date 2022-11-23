https://ria.ru/20221123/makron-1833741748.html

Макрон планирует прямые контакты с Путиным в ближайшие дни

Макрон планирует прямые контакты с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 23.11.2022

Макрон планирует прямые контакты с Путиным в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщает агентство Франс... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:29

2022-11-23T17:29

2022-11-23T17:42

эммануэль макрон

владимир путин

в мире

россия

франция

запорожская аэс

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ПАРИЖ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщает агентство Франс Пресс."Я ожидаю прямого контакта с ним (Путиным - ред.) в ближайшие дни по вопросам гражданской атомной энергетики, в первую очередь по Запорожской АЭС, после обмена мнениями с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", - сказал Макрон журналистам в среду.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока телефонного разговора с Макроном в графике Путина нет.

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832426572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эммануэль макрон, владимир путин, в мире, россия, франция, запорожская аэс