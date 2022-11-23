https://ria.ru/20221123/makron-1833741748.html
Макрон планирует прямые контакты с Путиным в ближайшие дни
Макрон планирует прямые контакты с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 23.11.2022
Макрон планирует прямые контакты с Путиным в ближайшие дни
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщает агентство Франс... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:29
2022-11-23T17:29
2022-11-23T17:42
эммануэль макрон
владимир путин
в мире
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франция
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ПАРИЖ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщает агентство Франс Пресс."Я ожидаю прямого контакта с ним (Путиным - ред.) в ближайшие дни по вопросам гражданской атомной энергетики, в первую очередь по Запорожской АЭС, после обмена мнениями с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", - сказал Макрон журналистам в среду.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока телефонного разговора с Макроном в графике Путина нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, владимир путин, в мире, россия, франция, запорожская аэс
Эммануэль Макрон, Владимир Путин, В мире, Россия, Франция, Запорожская АЭС
17:29 23.11.2022 (обновлено: 17:42 23.11.2022)
Макрон планирует прямые контакты с Путиным в ближайшие дни
Макрон заявил, что планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг ЗАЭС в ближайшие дни