https://ria.ru/20221123/led-1833578937.html

В Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя упали более 70 деревьев

В Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя упали более 70 деревьев - РИА Новости, 23.11.2022

В Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя упали более 70 деревьев

Более 70 деревьев попадали после ледяного дождя в Нижнем Новгороде, во дворах города с гололедом борются 3 тысячи дворников и 200 единиц техники, сообщает... РИА Новости, 23.11.2022

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нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Более 70 деревьев попадали после ледяного дождя в Нижнем Новгороде, во дворах города с гололедом борются 3 тысячи дворников и 200 единиц техники, сообщает городская администрация.Ледяной дождь накрыл Нижегородскую область поздно вечером 22 ноября. Жители региона публикуют в соцсетях фото и видео заледеневших улиц, покрытых ледяным панцирем машин, упавших от тяжести намерзшего льда деревьев. С утра наблюдались перебои с движением троллейбусов, связанные с обледенением контактных проводов."В связи с погодными условиями в районах города было зафиксировано падение более 70 деревьев. Сейчас специалисты коммунальных служб ведут работы по устранению последствий: распиливают стволы и убирают ветки", - говорится в сообщении.Отмечается, что на улицы Нижнего Новгорода было выведено максимальное количество техники для проведения обработки противогололедными материалами и очистки дорог и тротуаров.По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрея Житникова, в течение прошедших суток на дорогах Нижнего Новгорода работало более 460 единиц специализированной техники и более тысячи рабочих, было вывезено почти 8 тысяч кубометров снега и израсходовано более 4 тысяч тонн противогололедных материалов."Сначала дорожные службы осуществляли обработку противогололедными материалами городских трасс и улиц, чтобы минимизировать образование наледи и гололеда. Затем приступили к очистке, запустили автопоезда. Обработка пешеходных путей продолжается – объем большой", - сообщил директор городского департамента.Как отметил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин, ДУКам и ТСЖ также была поставлена задача своевременно обработать противогололедными материалами и очистить придомовые территории."Сейчас на просыпке и уборке дворовых территорий занято более 3 тысяч дворников и почти 200 единиц техники. О ледяном дожде все были предупреждены заранее. Согласно правилам благоустройства к семи утра территории должны быть очищены и приведены в порядок - от этого зависит здоровье людей. С работами справились не все домоуправляющие организации. Поэтому АТИ проведет ряд проверок, чтобы привлечь к ответственности те домоуправляющие организации, которые не выполнили работу", - сказал Скалкин.

https://ria.ru/20221118/deti-1832558091.html

https://ria.ru/20221031/kaluga-1828193629.html

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жкх, нижний новгород, нижегородская область, тсж