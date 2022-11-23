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В Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя упали более 70 деревьев - РИА Новости, 23.11.2022
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В Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя упали более 70 деревьев
В Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя упали более 70 деревьев - РИА Новости, 23.11.2022
В Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя упали более 70 деревьев
Более 70 деревьев попадали после ледяного дождя в Нижнем Новгороде, во дворах города с гололедом борются 3 тысячи дворников и 200 единиц техники, сообщает... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:00
2022-11-23T11:00
жкх
нижний новгород
нижегородская область
тсж
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Более 70 деревьев попадали после ледяного дождя в Нижнем Новгороде, во дворах города с гололедом борются 3 тысячи дворников и 200 единиц техники, сообщает городская администрация.Ледяной дождь накрыл Нижегородскую область поздно вечером 22 ноября. Жители региона публикуют в соцсетях фото и видео заледеневших улиц, покрытых ледяным панцирем машин, упавших от тяжести намерзшего льда деревьев. С утра наблюдались перебои с движением троллейбусов, связанные с обледенением контактных проводов."В связи с погодными условиями в районах города было зафиксировано падение более 70 деревьев. Сейчас специалисты коммунальных служб ведут работы по устранению последствий: распиливают стволы и убирают ветки", - говорится в сообщении.Отмечается, что на улицы Нижнего Новгорода было выведено максимальное количество техники для проведения обработки противогололедными материалами и очистки дорог и тротуаров.По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрея Житникова, в течение прошедших суток на дорогах Нижнего Новгорода работало более 460 единиц специализированной техники и более тысячи рабочих, было вывезено почти 8 тысяч кубометров снега и израсходовано более 4 тысяч тонн противогололедных материалов."Сначала дорожные службы осуществляли обработку противогололедными материалами городских трасс и улиц, чтобы минимизировать образование наледи и гололеда. Затем приступили к очистке, запустили автопоезда. Обработка пешеходных путей продолжается – объем большой", - сообщил директор городского департамента.Как отметил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин, ДУКам и ТСЖ также была поставлена задача своевременно обработать противогололедными материалами и очистить придомовые территории."Сейчас на просыпке и уборке дворовых территорий занято более 3 тысяч дворников и почти 200 единиц техники. О ледяном дожде все были предупреждены заранее. Согласно правилам благоустройства к семи утра территории должны быть очищены и приведены в порядок - от этого зависит здоровье людей. С работами справились не все домоуправляющие организации. Поэтому АТИ проведет ряд проверок, чтобы привлечь к ответственности те домоуправляющие организации, которые не выполнили работу", - сказал Скалкин.
https://ria.ru/20221118/deti-1832558091.html
https://ria.ru/20221031/kaluga-1828193629.html
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жкх, нижний новгород, нижегородская область, тсж
ЖКХ, Нижний Новгород, Нижегородская область, ТСЖ
11:00 23.11.2022
 
В Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя упали более 70 деревьев

В Нижнем Новгороде с последствиями ледяного дождя борются три тысячи дворников и техника

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Более 70 деревьев попадали после ледяного дождя в Нижнем Новгороде, во дворах города с гололедом борются 3 тысячи дворников и 200 единиц техники, сообщает городская администрация.
Ледяной дождь накрыл Нижегородскую область поздно вечером 22 ноября. Жители региона публикуют в соцсетях фото и видео заледеневших улиц, покрытых ледяным панцирем машин, упавших от тяжести намерзшего льда деревьев. С утра наблюдались перебои с движением троллейбусов, связанные с обледенением контактных проводов.
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"В связи с погодными условиями в районах города было зафиксировано падение более 70 деревьев. Сейчас специалисты коммунальных служб ведут работы по устранению последствий: распиливают стволы и убирают ветки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на улицы Нижнего Новгорода было выведено максимальное количество техники для проведения обработки противогололедными материалами и очистки дорог и тротуаров.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрея Житникова, в течение прошедших суток на дорогах Нижнего Новгорода работало более 460 единиц специализированной техники и более тысячи рабочих, было вывезено почти 8 тысяч кубометров снега и израсходовано более 4 тысяч тонн противогололедных материалов.
"Сначала дорожные службы осуществляли обработку противогололедными материалами городских трасс и улиц, чтобы минимизировать образование наледи и гололеда. Затем приступили к очистке, запустили автопоезда. Обработка пешеходных путей продолжается – объем большой", - сообщил директор городского департамента.
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Как отметил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин, ДУКам и ТСЖ также была поставлена задача своевременно обработать противогололедными материалами и очистить придомовые территории.
"Сейчас на просыпке и уборке дворовых территорий занято более 3 тысяч дворников и почти 200 единиц техники. О ледяном дожде все были предупреждены заранее. Согласно правилам благоустройства к семи утра территории должны быть очищены и приведены в порядок - от этого зависит здоровье людей. С работами справились не все домоуправляющие организации. Поэтому АТИ проведет ряд проверок, чтобы привлечь к ответственности те домоуправляющие организации, которые не выполнили работу", - сказал Скалкин.
Первый снег в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

В столичный регион пришло похолодание и выпал снег.

Женщины выгуливают собак в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве
1 из 10

В столичный регион пришло похолодание и выпал снег.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.

Девочка качается на качелях в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве
2 из 10

Образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Снег местами продержится всю неделю.

Заснеженный автомобиль на Ленинском проспекте в Москве
3 из 10

Снег местами продержится всю неделю.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Однако потом потеплеет, снежный наст исчезнет.

Заснеженные кусты в Москве
4 из 10

Однако потом потеплеет, снежный наст исчезнет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.

Мужчины выгуливают собак во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
5 из 10

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров.

Прохожие во время снегопада в Москве
6 из 10

Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Горожан попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

Заснеженные машины во дворе дома на Ленинском проспекте в Москве
7 из 10

Горожан попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Автолюбителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, рекомендовали воздержаться от поездок.

Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
8 из 10

Автолюбителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, рекомендовали воздержаться от поездок.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда от порывов ветра.

Женщина с зонтом идёт по Ленинскому проспекту во время снегопада в Москве
9 из 10

Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда от порывов ветра.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц.

Дворник чистит снег в Москве
10 из 10

Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 10

В столичный регион пришло похолодание и выпал снег.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 10

Образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 10

Снег местами продержится всю неделю.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 10

Однако потом потеплеет, снежный наст исчезнет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
6 из 10

Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
7 из 10

Горожан попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
8 из 10

Автолюбителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, рекомендовали воздержаться от поездок.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
9 из 10

Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда от порывов ветра.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
10 из 10

Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
 
ЖКХНижний НовгородНижегородская областьТСЖ
 
 
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